Букет к 8 Марта: что и по каким ценам предлагают цветочные рынки в регионах страны

В цветочных магазинах страны уже готовы к традиционному мартовскому ажиотажу. В день главного женского праздника с полок сметают не только цветы, но и сувениры и вкусняшки. Часть цветущего товара покупателями уже зарезервирована и оплачена, сообщают корреспонденты Zakon.kz.

Цветы в Атырау: тюльпаны и розы без скидок

Стоимость цветов в Атырау разнится. В небольших магазинчиках тюльпаны, выращенные в теплицах региона, по 800 тенге за штуку, розы – 900 тенге. В крупных бутиках тюльпаны, привезенные из Голландии, пока по 600 тенге, розы – от 900 тенге и выше, ветка хризантемы – 2 600 тенге. И практически во всех торговых объектах заявили, что в праздничный день 8 Марта скидки делать не планируют.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

В одном из цветочных магазинов в самом центре Атырау как будто зацвел целый сад, аромат невероятно тонкий. Здесь предлагают на выбор классические цветы – розы, а для любителей экзотики, например, – гортензию.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Какие цветы чаще всего выбирают, чему отдают предпочтение? На 8 Марта покупают преимущественно тюльпаны. Орхидеи тоже не задерживаются, они по 10 тысяч тенге, розы любят дарить. К цветам предлагаем мягкие игрушки от 5 тысяч тенге, но, к примеру, большой белый мишка стоит 15 тысяч тенге. Еще вот тортики, их цена начинается с 3 500 тенге, в зависимости от размера. Все-все покупают, на цены в такой день не смотрят", – рассказали флористы атырауского магазина корреспонденту Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Жительница Атырау Анастасия Котова намеревается намекнуть своему супругу купить тюльпаны непременно с луковицами, чтобы потом их посадить на лоджии. Но будут ли в продаже такие цветы с луковицами? В магазинах пока не знают. Это станет известно 6-7 марта, когда привезут большую партию тюльпанов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Костанай: цветочный ажиотаж

В цветочных салонах Костаная нарастает ажиотаж вокруг весенних букетов. Пополнение запасов разнокалиберных цветов идет полным ходом.

На вопрос о том, какие цветы покупают в подарок к 8 Марта костанайские мужчины, флористы отвечают по-разному. Корреспондент Zakon.kz обошла больше десятка крупных и мелких цветочных магазинов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Костанайские флористы отмечают: цветы к празднику разбирают все. А в самый главный день в году просто говорят желательную цену букета и вид цветов. К слову, предзаказ делают обычно те, кто точно знает, какой именно букет понравится близкой женщине. Таких покупателей около трети.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Обычно дарят букеты, в которых 11 или 15 цветов. Если цветов меньше 9, то это, скорее, комплимент либо букет сестре или маме. На букеты для более близких женщин мужчины тратят больше денег", – поделилась флорист одного из небольших цветочных салонов Александра.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Если говорить о ценниках, то небольшие букеты в среднем стоят от 15-20 тыс. тенге в зависимости от наполнения и упаковки. Стоимость одного цветка стартует от 700-800 тенге. Розы от 1 000 тенге, хризантемы в районе 1 500 тенге за цветок.

Тюльпаны пока можно найти и по 600 тенге за штуку, но чем ближе к празднику, тем дороже. Везут цветы из Голландии, Алматы и даже из костанайских теплиц. Оптовые продавцы говорят, что тюльпанов по 200 тенге у них нет. Это наверняка мошенники.

В одной из костанайских теплиц их продавали по предзаказу по 350 тенге за штуку. Товар разлетелся как горячие пирожки по всему Казахстану.

"Мы специально к 8 Марта привозим мимозу. Это цветок весны и для ценителей символ праздника. Но он доступен не всем. Веточка стоит 3 500 тенге", – рассказали в одном из старейших цветочных салонов Костаная.

Мимозу действительно можно встретить далеко не везде. Почитателей этого цветка становится все меньше. В нескольких крупных салонах отметили, что мимоза есть, но в ограниченном количестве. Ее обычно используют как один из элементов сборного букета.

Отдельная история с цветами в горшках. Есть гиацинты, каланхоэ, хризантемы, орхидеи и даже розы в горшках. Полки с горшечными цветами давно выставляются и в супермаркетах. В одной из костанайских теплиц этой весной можно было купить тюльпаны в горшке. Они как раз распустятся к празднику, а после луковицы можно будет высадить в грунт. Работает это, если знаешь принцип, и с другими луковичными. Цена вопроса в пределах 2-8 тыс. тенге в зависимости от цветка.

Горячая пора в Усть-Каменогорске

Устькаменогорские цветочники отмечают, что живые подарки по-прежнему остаются главным подарком на 8 Марта, и именно на них мужчины не экономят. Несмотря на то, что до самого праздника осталась еще пара дней, спрос на цветы уже ощущается.

"Многие цветы заказывают заранее, оговаривая не только стоимость букета, но и оформление, количество стеблей. Мужчины, особенно молодые парни, любят украшать букеты мишками, другими игрушками, более взрослые покупатели предпочитают упор делать на количество цветов", – рассказала продавец цветов Гульжан.

Продавцы цветов говорят, что мужчины в Усть-Каменогорске не экономят на букетах, поэтому один из местных магазинов заранее заказал несколько сотен разных тюльпанов. Именно эти цветы на весенний праздник пользуются наибольшим спросом – от нежно-белых до ярко-желтых и насыщенно-бордовых бутонов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Пока заказы принимаем онлайн. Звонят и просят оставить тюльпаны с предприятий. Не успеваем даже распаковывать. У нас есть постоянные покупатели, которые уверены, что цветы будут качественные и долго простоят. Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками. Помню, как однажды для заказчика оставляли более 500 тюльпанов", – рассказывает Ольга.

На вопрос, насколько практично дарить цветы, тем более ранней весной, Ольга отвечает, что букеты – это не про практичность, а прежде всего про любовь и внимание. Другой вопрос: как продлить жизнь цветам?

"Главное – обрезать правильно стебли и предотвратить размножение бактерий. Для этого надо менять воду, желательно наливать воду похолоднее, можно капнуть "Белизну", но только совсем чуть-чуть", – делится продавец.

По ее словам, желательно чаще проветривать комнату, где будет стоять букет, не ставить цветы к батарее и под прямые солнечные лучи.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Что касается стоимости, сегодня в Усть-Каменогорске один тюльпан можно купить от 650 до 850 тенге. Есть возможность заказать букет с доставкой на дом. Такой тюльпан обойдется от 600 до 650 тенге, оплатить придется и саму доставку – от 200 до 1 000 тенге в зависимости от района в городе.

Розы продают от 380 тенге за цветок до 1 500 тенге. Веточка хризантемы стоит в среднем 500 тенге. Готовые букеты обойдутся от 8 000 до 35 000 тенге, выполненные на заказ – дороже.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Также в топ подарков на 8 Марта вошли духи, наборы для ухода за кожей, сертификаты в SPA-салоны или фитнес-клубы, а также умные гаджеты для дома.

"Я подарю супруге робот-пылесос. Думаю, это полезная и удобная вещь, к тому же пользоваться ею смогут все, что заметно облегчит жизнь нашей семье", – говорит житель Усть-Каменогорска Дамир.

Что касается самих женщин, то "полезные для дома" подарки получать на праздник они не очень хотят.

"На прошлый праздник муж подарил набор кастрюль – дорогих и очень качественных, но вот трем тюльпанчикам, которые мне вручил наш 10-летний сын, если честно, я обрадовалась больше. Мы потом весь вечер говорили о том, как он собирал заранее деньги на букет, как узнавал, сколько цветы стоят, как он их укутывал, чтобы не заморозить", – рассказывает жительница Усть-Каменогорска Наталья.

Также в топ самых ожидаемых подарков попали приглашение в ресторан или тихий домашний ужин, смарт-часы и путевка на отдых в отпуск. Сами флористы на вопрос о том, какие цветы они предпочитают к весеннему празднику, смеются. В эти дни с букетами у них явный перебор.