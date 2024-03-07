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Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом

Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08 Фото: pixabay
Женщины созданы для того, чтобы их любили, а еще цветы дарили. И 8 Марта эти два прекрасных создания находят друг друга не только благодаря вниманию мужчин, но и заботе флористов. Корреспондент Zakon.kz побывал у местного цветочника и узнал о нюансах его ремесла.

Однажды Камалдин Турганов заменил ножницы парикмахера на инструменты флориста и ничуть не пожалел о своем выборе. Вот уже 12 лет житель поселка Бесагаш Алматинской области в домашних условиях выращивает редкие и популярные комнатные цветы. В его дворе две теплицы, только в зимней умещается около 20 тысяч горшков. А ведь, все начиналось, как хобби, вспоминает сельчанин.

"Моя мама любила цветы, поэтому я с малых лет занимался ими. Помогал маме: сажал, поливал, выкапывал. Наш двор всегда был украшен разноцветными клумбами и благоухал. Я освоил профессию парикмахера, позже занимался торговлей. Однако хобби не бросил. Потом встретил единомышленницу, жена стала поддерживать меня в уходе за растениями". Камалдин Турганов
Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: из личного архива Камалдина Турганова

Сначала супруги разводили фиалки, драцены и пальмы. Цветение приковывало внимание соседей. Тут заработало сарафанное радио. С просьбой продать красоту в горшках стали приходить незнакомцы. Так и был основан бизнес семьи Тургановых.

"Как говорится, спрос рождает предложение. Зимой поставили теплицу, к весне приступили к посеву. Приобрели американские семена, сеяли их, черенковали. Начали с петунии. В то время она была особенно популярна, ее можно сплести до 1,20 метра, шапки получаются роскошные", – поделился цветовод из Бесагаша.

С каждым годом флорист набирался опыта, порой учился на ошибках. Не обошлось и без убытков.

"Однажды нанял рабочих, чтобы помогли с уходом. Цветы нельзя опрыскивать при солнце. А они, не дождавшись того, чтобы солнце село, взяли и опрыснули. Тогда у меня целая партия сгорела".Флорист
Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: из личного архива Камалдина Турганова

Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: из личного архива Камалдина Турганова

С годами ассортимент стал значительно богаче. Цветовод разводит дешевые сорта, люкс, однолетки и многолетки. Работа в теплице сезонная: весенняя и осенняя.

"На весну готовим уличные однолетки и многолетки, а также основные комнатные цветы. А осенью занимаемся мультифлорами – это корейские хризантемы, герани, с похолоданием они требуют тщательного ухода. Раньше на базаре торговали, а сейчас у нас свой цветочный магазин в городе и постоянные клиенты. Труд не тяжелый, только в удовольствие. Конечно, много времени отнимает. Сестренка помогает, она торгует, а я выращиваю. Я могу доверить ей работу и уехать куда-нибудь, и то ненадолго. Потому что цветы – живые существа, нуждающиеся в заботе, и оставить их без присмотра никак нельзя", – отметил житель аула.
Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

8 марта, помимо Международного женского дня, праздник и для цветочников, признается 60-летний мужчина. К этой дате флористы готовятся основательно, потому что спрос на их товар резко возрастает.

"Женщины созданы для того, чтобы им дарили цветы. Это приятно и радостно. Все хотят поздравить, удивить. Символ праздника – тюльпан. Из комнатных я рекомендую герань. Вообще комнатные цветы обходятся дешевле, радуют дольше. Они некапризные в уходе, главное – правильно и умеренно поливать: не перелить и не пересушить. Если перелить, корни постепенно сгнивают и цветок пропадет. А из-за жажды они засыхают. А в теплице солнца, света и тепла много, тут чаще поливать надо, чем дома".Камалдин Турганов
Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: Zakon.kz

Цветущие цветы у флориста раскупают без остатка. Но тут также зависит от сорта.

"В женский день распродаем до 100 петуний, бывает и больше. Герань – 15-20 горшков. Из мелочевки: однолетки, дешевые, одноразовые – проходит больше всего – до 300 горшков. Дорогие сорта – гортензии, гейхеры – многолетники с большими кустами. Цены зависят от их возраста. Ценятся двух-трехлетние, стоят они от 1,5 тысячи тенге, есть и за семь тысяч, а есть и за 20 тысяч тенге. Хорошие клематисы от 10 тысяч тенге. Местные цветы уже адаптированы к нашим условиям, нежели привозные".Сельчанин
Праздник женщин и цветочников: как бывший парикмахер стал флористом, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:08

Фото: из личного архива Камалдина Турганова

В Бюро нацстатистики рассказали, из каких стран Казахстан импортирует цветы. За январь-декабрь 2023 года к нам завезено 8278 тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 61 миллион долларов. Крупнейшими поставщиками стали Эквадор – 4913 тонны, Нидерланды – 1633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.

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