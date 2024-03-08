Не слабый пол: многодетная мать и таксист в одном лице восхищает жителей Шымкента

37-летняя женщина-таксист удивляет жителей Шымкента. В таксопарк она попала из-за сложной жизненной ситуации. Тем не менее о своем выборе не жалеет и планирует выйти на пенсию таксистом. С автоледи познакомился корреспондент Zakon.kz.

Фарида Толанбаева за рулем уже больше 13 лет, а таксистом начала работать шесть лет назад. Быть водителем для нее не просто профессия, это призвание. И даже особое состояние души. До того, как стать таксистом, Фарида была домохозяйкой, занималась воспитанием детей. Однако несчастный случай, произошедший с ее супругом, разделил жизнь семьи на "до" и "после". Муж жительницы Шымкента попал в ДТП несколько лет назад и получил вторую группу инвалидности. Нужно было срочно искать работу с удобным графиком.

"Так как муж у меня получил инвалидность, мне нужно было всех моих детей развозить по садикам, школам. А еще зарабатывать. Образование у меня среднее, искала работу, обращалась во многие места, но не нашла работу с гибким графиком. Только в таксопарке я нашла то, что меня устраивало. Ни на секунду о своем выборе сейчас не жалею, и даже не хочу уходить, хотя сейчас у меня есть возможность поменять работу. Но я не хочу искать другую работу. Потому что ты выходишь именно в тот момент, когда тебе это надо, когда тебе удобно и когда ты свободна. Ты в день можешь хоть один, хоть десять, хоть 20 заказов выполнить", – делится с корреспондентом Zakon.kz Фарида Толанбаева.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Тем не менее Фарида не расстраивается. Говорит, что эта ситуация сделала ее только сильнее. Вместе с мужем они воспитывают шестерых детей. Родные автоледи, в свою очередь, к выбору "неженской" профессии настороженно относиться не стали, а только поддержали.

"Относятся к моей работе все мои близкие хорошо. С пониманием того, что в семье кормилец – я, и что другую работу с моими обстоятельствами не могу себе позволить. Я не могу себе позволить где-то сидеть в офисе с 9 утра до 6 вечера. Я не могу себе позволить где-то на базаре торговать. Я не могу позволить себе полный рабочий день. А еще я очень люблю свою нынешнюю работу. Даже если у меня свободный график, я каждый день выхожу на линию. Я ни одного дня не пропускаю и не отдыхаю", – рассказывает Фарида.

Любовь к скорости и автомобилям у Фариды с детства. За шесть лет карьеры жительница Шымкента говорит, что не нашла минусы в своей профессии. Ежедневно на своей Lada Granta она накручивает тысячи километров. По словам женщины-таксиста, на дороге она не сталкивалась с дискриминацией, а наоборот, чувствует только поддержку и восхищение со стороны противоположного пола.

"Я утром отвожу детей в садик и школу, потом выхожу на линию. В обед их всех забираю, потом кормлю их и до вечера работаю. Как другие зарабатывают, точно не знаю, но у меня не так много получается. Но, тем не менее, мне удается кормить и обеспечивать детей, мужа и себя, и снимать нам квартиру, так что грех жаловаться. Если говорить о дискриминации на дороге, такого у меня не было. Я даже скажу, что мне очень часто уступают дорогу. Водители-мужчины всегда приветствуют, коллеги-таксисты здороваются и очень дружелюбно относятся. Поэтому никакой агрессии нет", – заверила автоледи.

Она успевает все: и кулинарить у плиты, и преуспевать на работе, и зарабатывать. По словам Фариды, на кухне она находит отдушину. Выходные многодетная мама проводит в кругу близких. Вместе с семьей они гуляют в парке, играют, читают книги и пекут торты.

"Мое хобби – это кулинария. Я обожаю готовить, у меня ведь шестеро детей, и готовить мне приходится немало. Люблю печь торты, пироги, стараюсь раз в неделю детям что-то такое вкусненькое испечь. А если говорить о любви к машине, то она у меня с детства. Я всегда сидела на заднем сиденье и мечтала водить, смотрела, как мужчины водят. Раньше были маршрутки, я всегда наблюдала за тем, как водители с первой скорости на вторую скидывают. И вот 12 лет назад я села за руль механики, так у меня и осталась механика. Автомат-машины я не умею водить, и не водила", – поделилась таксист.

Фарида часто получает благодарность от довольных пассажиров. Люди хвалят женщину за аккуратную, спокойную езду. До пенсии ей еще далеко. Но на заслуженный отпуск автоледи планирует выйти именно за рулем.

В прошлом году Караганду облетело позитивное видео, как водителя 43-го автобуса Мунсыз Тлегенову поздравляют с днем рождения коллеги. Будучи единственной женщиной-водителем автобуса в Караганде, да и во всей области, работающей в мужском коллективе, ей, конечно, было очень приятно получать поздравления. Корреспондент Zakon.kz решил узнать, кто та женщина, которая виртуозно управляет многотонной махиной, регулярно получает благодарности от пассажиров и не стесняется давать советы младшим коллегам мужского пола. Подробнее можно прочитать, перейдя по ссылке.