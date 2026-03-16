Общество

Шымкент в опасности: штормовой ветер и туман грозят жителям

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 09:42 Фото: akorda.kz
Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Шымкента выступила с предупреждением к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Погода заметно изменила привычный ритм жизни шымкентцев. Если обычно в середине марта в городе устанавливается по-весеннему теплая погода, то на этот раз природа решила иначе.

Так, по данным РГП "Казгидромет", 16 марта 2026 года в Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Кроме того, порывы сильного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

"Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и быть внимательными в связи с ухудшением погодных условий".Пресс-служба ДЧС Шымкента

Немного ранее синоптики уже выступали с заявлением о предстоящей непогоде почти по всему Казахстану. Об этом можно прочитать тут.

Анастасия Московчук
