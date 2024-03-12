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Казахстан и Азербайджан: стратегическое партнерство и транспортная взаимосвязанность

Казахстан и Азербайджан: стратегическое партнерство и транспортная взаимосвязанность, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 12:49 Фото: akorda.kz
Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном стабильно укрепляется, две страны являются естественными и геоэкономически детерминированными партнерами. В последние годы эта предопределенность к сотрудничеству приобрела новую динамику и стимулы, сообщает Zakon.kz.

О том, насколько важно сотрудничество между двумя странами, рассказала главный эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Алия Мусабекова.

Сближению Астаны и Баку в определенной степени способствовали обострение международной обстановки и рост значения сухопутных континентальных транспортных маршрутов. Эти факторы сложились с традиционно крепкими культурными и историческими связями народов двух стран.

Судя по динамике взаимных визитов глав государств в последние годы, Азербайджан превратился в важного геополитического и геоэкономического партнера нашей страны на Южном Кавказе.

Завершившийся государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан был чрезвычайно успешным и продуктивным: запущена работа Высшего межгосударственного совета и проведено его первое заседание, подписаны 14 документов о сотрудничестве в дополнение к более чем 140 соглашениям, уже заключенным между двумя странами. Другими словами, Казахстан и Азербайджан приступили к активной практической реализации по широкому диапазону взаимовыгодного сотрудничества.

Связь между нашими странами расширяется в буквальном смысле. В ходе визита была проведена церемония открытия железнодорожного маршрута, следующего из сухопутного порта Сиань в Китае по территории Казахстана до Азербайджана.

Кроме того, в настоящее время идет прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Она предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора из Европы до Китая. С учетом стремительного развития digital-сферы в Казахстане, этот канал приобретает ключевое значение для дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий в стране.

Часто упускается из внимания, что Азербайджан – это тоже соседняя с Казахстаном страна, с которой нас объединяет не только Каспийское море, язык, культура, история и экономические коридоры, но и общее видение будущего мирового развития. Обе республики, будучи средними державами и лидерами в своих субрегионах – в Центральной Азии и Южном Кавказе – нацелены на укрепление своей независимости и мирное, бесконфликтное развитие. На нынешнем историческом этапе Казахстан и Азербайджан придерживаются сбалансированной, многовекторной политики, выступают за консолидацию правовых основ международных отношений, деэскалацию глобальной напряженности и устойчивое развитие человечества.

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