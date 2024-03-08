Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Во вмешательстве во внутренние дела страны обвинил Азербайджан Францию

флаг Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 00:09 Фото: pixabay
Азербайджан считает, что заявление МИД Франции о предполагаемых посягательствах на свободу слова и арестах в Азербайджане является вмешательством во внутренние дела страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского министерства иностранных дел.

"Мы решительно отвергаем заявление Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о предполагаемых посягательствах на свободу выражения мнений и печати, а также о произвольных арестах в Азербайджане. Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти", – отмечается в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что Париж не имеет морального права обвинять Баку в нарушениях прав человека, так как во Франции "широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия и нападения на мусульман".

"В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела страны", – подчеркивается в заявлении.

Ранее МИД Франции распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Азербайджане. Париж призвал власти страны уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами республики.

Отметим, что в феврале Казахстан и Азербайджан намерены сотрудничать в сфере военной разведки.

Читайте также

изучение пришельцев в США
В США рассматривали программу по реконструированию НЛО
актриса
После 11 лет брака Натали Портман развелась с мужем
актер
Умер актер из сериалов "Она написала убийство" и "Два с половиной человека" Стив Лоуренс
Елена Беляева
Азербайджан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Утверждены новые правила регистрации граждан по месту жительства и месту временного проживания
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: