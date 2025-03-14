Как алматинцы встретили "Көрісу күні – Амал мерекесі" в парке Кок-Тобе

Сегодня на "Кок-Тобе" в Алматы яблоку негде было упасть. По случаю Амал күні под открытым небом прошел театрализованный праздничный концерт, который знаменует начало декады Наурызнама. Алматинцы и гости города собрались, чтобы поздравить друг друга. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Согласно традициям, на Көрісу күні – Амал мерекесі принято обмениваться теплыми рукопожатиями и объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата у аксакалов, а также желать друг другу добра и достатка во всем. Праздник сохранился в западе страны и теперь отмечается во всех регионах Казахстана. В день приветствия прощаются прежние обиды и забывается вражда.

Фото: Zakon.kz

В честь праздника 14 марта с 9:00 до 13:00 канатная дорога на "Кок-Тобе" работала бесплатно. Такая акция привлекла много желающих, и к канатной дороге образовалась очередь. Но, несмотря на это, многие пришедшие успели попасть на праздничное мероприятие.

Фото: Zakon.kz

Стартовал концерт под открытым небом "Көктөбедегі Амал күні" с выступления звезд казахстанской эстрады, таких как Роза Рымбаева, Жанар Айжанова, группа "Жігіттер", Айгүл Қосанова, артисты Театра традиционного искусства "Алатау", а также другие известные исполнители.

Фото: Zakon.kz

Перед началом выступления Роза Рымбаева обратилась к казахстанцам с теплыми пожеланиями.

"Уважаемые казахстанцы, в нашей стране начался замечательный праздник Наурыз, а это значит, что пришла весна. Сегодня мы приветствуем друг друга, говорим добрые слова, приглашаем за дастархан и делимся последними сбережениями с зимних припасов. Это праздник, который объединяет всех жителей страны, города, аула и семьи. Я счастлива, что каждый год воспеваю песню Наурыз-думан для народа. Пусть Новый год принесет нашей стране благополучие, единство, любовь, пусть с каждым годом Казахстан расцветает. Ведь с Наурызом приходит новая жизнь, новые планы и надежды". Роза Рымбаева

Фото: Zakon.kz

Праздничная атмосфера буквально окутала каждый уголок парка "Кок-Тобе". Люди веселились, танцевали, обменивались поздравлениями с совершенно незнакомыми людьми. Не подвела и капризная алматинская погода: на улице солнечно и тепло.

Фото: Zakon.kz

Повсюду царила непринужденная обстановка, и казалось, что сама природа радуется приходу весны вместе с людьми. И несмотря на то, что концерт проходил в будний день, зрителей было немало.

Фото: Zakon.kz

Все пришедшие на праздник отмечают, что Наурыз – это не просто время года, а именно момент, когда они с близкими обретают особенную связь.

Фото: Zakon.kz

"Для меня первые дни празднования Наурыза – это время, когда мы вместе с близкими обмениваемся хорошими словами и пожеланиями. Недаром он всегда начинается с теплых дней весны, и мне кажется, именно этим он и отличается. В марте все расцветает и зеленеет. В это время поднимается настроение, и хочется говорить и делать что-то хорошее и творить добро". Айнас Калибекова

Фото: Zakon.kz

Своими эмоциями от праздника поделилась и пенсионерка Гульсина Камарбекова, которая старается посещать практически все культурные мероприятия. Женщина отмечает, что Наурыз – это настоящий Новый год для казахстанцев, когда обновляется не только природа, но и сам человек.

"Мы раньше не отмечали праздник Амал как западные люди. Мы видели, как они празднуют, и нам всегда было интересно. Сегодня проснулись с чувством радости. Поприветствовала родных и близких. Для меня этот праздник, прежде всего, день благодарности. Мы, как кочевой народ в прошлом, говорим "шүкір" в первый день празднования, что благополучно пережили зиму, и теперь открыты для нового и хорошего периода. Наурыз – это время обновления, когда все вокруг наполняется жизнью, а в душе появляется ощущение нового начала". Гульсина Камарбекова

Фото: Zakon.kz

Материал по теме Декада Наурызнама: как казахстанцы проведут дни празднования Наурыза

Отметим, что с прошлого года Наурыз отмечают по-новому, а именно декада Наурызнама была поделена на дни, каждый из которых посвящен определенной теме, чтобы подчеркнуть многогранность нашей культуры и традиций.

Так, например, один из этих дней – Амал мерекесі, который дает старт и показывает дух Наурыза. Уже следующий день, 15 марта, будет посвящен Дню милосердия и благотворительности.