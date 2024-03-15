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Философия нового мышления: историк прокомментировал выступление Токаева на Национальном курултае

Историк , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:28 Фото: Facebook/kenjebai60
В своем выступлении на Национальном курултае в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев высказал несколько тезисов, касающихся проблем национальной истории. Историк Кенжебай Тогубаев проанализировал расставленные главой государства акценты, сообщает Zakon.kz.

По признанию журналиста и историка Кенжебая Тогубаева, ему очень импонирует тот факт, что президент в ходе своего выступления призвал соотечественников не вдаваться в пустопорожние споры и излишние эмоции, а оценивать и анализировать наше прошлое спокойно и непредвзято, не игнорируя при этом принцип историзма.

"Оценивать те или иные исторические тренды, события, факты, деяния того или иного персонажа истории вне контекста времени – значит идти на поводу эмоций и впадать в идеологическую мелкотравчатость. Такой подход – это путь в никуда. История так не пишется. При этом президент Токаев подчеркнул: "Все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации", – считает Тогубаев.

Как объяснил спикер, сейчас страна находится в процессе построения новой казахской государственности. Процесс этот непростой, и на пути еще придется столкнуться с трудностями.

"Если взглянуть на историю нашей государственности, то там были и весьма трагические страницы, когда ее суверенный путь прерывался на достаточно длительные исторические периоды. Не будет преувеличением сказать, что отсутствие исторически непрерывных традиций государственности иногда весьма ощутимо сказывается на формировании рационального исторического сознания нашего общества. Но как бы то ни было, сегодня мы идем самостоятельным путем и у нас есть свой вектор, на который указал в своем вступлении президент Касым-Жомарт Токаев: "Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако это не повод для пышных торжеств, а, прежде всего, стимул к серьезной исследовательской работе. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном".

Таким образом, продолжает историк, глава государства задал четкую и недвусмысленную идеологическую установку, ориентируясь на которую отечественные исследователи должны вырабатывать новые парадигмы национальной истории и новые базовые направления научного поиска.

"Как очень верно подметил наш президент: "Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие".

Также Токаев не стал обходить стороной деликатный момент, касающийся специфического понимания истории некоторой частью казахского социума.

"Сформулировал он это следующим образом: "Для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему. И далее он фактически призвал соотечественников не впадать в трайбалистский раж и местечковость: "В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений". На мой взгляд, очень своевременный и как никогда актуальный месседж", - говорит журналист.

Подытожив, он выделил еще один немаловажный тезис президента: "… важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство. Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом".

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