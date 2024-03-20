Доигрались: как будет работать обновленный самозапрет на походы в казино в Казахстане

Ранее Министерство туризма и спорта РК сообщило, что отныне лудоманы смогут сами себе "запретить" соблазнительную "иглу азарта" благодаря цифровому сервису. Zakon.kz разбирался, насколько эффективна такая мера в борьбе с повальным увлечением казахстанцев рулетками, картами да ставками.

15 марта, выступая на Национальном курултае в Атырау, президент страны Касым-Жомарт Токаев четко обозначил ряд вызывающих тревогу зависимостей нашего общества. Среди них – вейпы, "синтетика" и, конечно, игромания.

Что касается последнего пункта, по данным главы государства, клиентами букмекерских контор и казино "являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города".

18 марта последовала реакция Министерства туризма и спорта, заявлено было следующее:

"Граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории страны, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от шести до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile".

Ведомство сослалось на 15-1 статью Закона РК "Об игорном бизнесе", которая предусматривает упомянутую процедуру.

В самой статье "Ограничение участия в азартных играх и (или) пари" сказано, что физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх и (или) пари сроком от шести месяцев до одного года путем личной подачи письменного заявления в произвольной форме любому организатору игорного бизнеса.

Причем, согласно ее второму пункту, поданное заявление не подлежит возврату или отзыву.

"Лица, получающие доступ к информации о лицах, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, обеспечивают ее конфиденциальность путем соблюдения требования не допускать ее распространения без согласия заявителя или его законного представителя либо наличия иного законного основания. Лица, которым стали известны сведения о лицах, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, в связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность", – сказано в статье.

Самое интересное, что проведение азартных игр и (или) пари с лицами, находящимися в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, запрещается. Но на вопрос, как "воздержание" самих заведений и их клиентов будет контролироваться на практике, статья ответа не дает.

Отсутствует он, на первый взгляд, и в имеющих отношение к сфере статьях 444, 445 Кодекса об административных правонарушениях. Первая карает лишь за нелицензированную деятельность и вовлечение лиц до 21 года, вторая – за несоблюдение требований к игорному бизнесу.

Так неужели запрет есть, а наказания за его нарушение – нет?

Не все так просто.

"Насколько помню, статья 15-1 была введена еще в 2020 году. Соответственно, и механизм действует с 2020 года, разве что раньше не было такой функции в eGov. Прописано было примерно так: любой имеет право сам прийти в казино, букмекерскую контору и подать заявление об ограничении. Заявление прогоняется через программное обеспечение – все, человек автоматически не обслуживается во всех организациях игорного бизнеса. Теперь же подать заявление можно удаленно", – пояснил юрист Сергей Уткин.

Не знаем, как на практике (можете поделиться своим опытом в комментариях), но по закону подобные – лицензированные, по крайней мере – площадки должны обеспечивать проверки личности едва ли не на уровне аэропортов. Фиксируется ИИН игрока, каждая ставка и выигрыш. Информация попадает в общую базу данных, доступ к которой имеется у уполномоченного органа.

"Тогда все элементарно: сам человек через eGov подал заявление об ограничении, оно попадает в программный комплекс – все конторы видят его автоматически. Само программное обеспечение не даст возможности принять от этого человека, по его ИИН, ставку и произвести ему какие-то выплаты. Все это будет невозможно. Либо он должен быть под другим ИИН, с другим удостоверением. Но! Даже так они должны проверить удостоверение, сравнить фото с внешностью посетителя", – добавил спикер.

Вернемся к преступлению и наказанию. По словам юриста, ответственность за обслуживание клиентов из черного-черного списка давно предусмотрена 9 пунктом статьи 445 КоАП, где в расплывчатой формулировке сказано:

"Неисполнение обязанности по обеспечению фискальным режимом сервера аппаратно-программного комплекса, осуществлению посредством аппаратно-программного комплекса расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплаты по ним влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей (3 млн 692 тыс. тенге по состоянию на текущий год. – Прим. авт.) с приостановлением действия лицензии".

Если проще, любые нарушения, касающиеся учета ставок, выигрышей и т.д., подпадают под этот пункт – значит, и интересующее нас.

Однако в самом ответственном за инициативу Минтуризма нам сказали, что на постоянной основе мониторят ситуацию. И на сегодняшний день прямой нормы об ответственности за допуск самоограниченных лиц к азартным играм и пари, по их информации, нет.

"Этот пробел планируется устранить в рамках обсуждаемых в Мажилисе законопроектов по вопросам игорного бизнеса и лотерей. На практике в случае выявления подтвержденных фактов допуска самоограниченных лиц к азартным играм и пари министерство подает иски в суд с требованием лишить лицензии правонарушителя. Иски подаются на основании грубого нарушения статьи 15-1 Закона "Об игорном бизнесе". С начала 2024 года министерством подано два судебных иска по таким фактам". Министерство туризма и спорта РК

Упомянутые законопроекты разработаны депутатами Мажилиса Парламента при участии ведомства. Принять их планируется до конца текущей сессии Парламента. Документы предусматривают введение административной ответственности юридических лиц за допуск в азартные игры и пари лиц в возрасте до 21 года и лиц, самостоятельно ограничивших свое участие в азартных играх и пари.

"За нарушение запрета будет предусмотрен штраф на субъекты среднего предпринимательства в размере 300 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, и в случае повторного нарушения будет приостанавливаться действие лицензии", – отметили в министерстве.

Между тем по состоянию на апрель 2023-го за три года казахстанцы умудрились заплатить за свой азарт более триллиона тенге, утверждал мажилисмен Руслан Берденов. 20% уголовных преступлений, имевших место в 2022-м, свершились на благодатной почве желания обуздать фортуну и получить все и сразу. Из 3676 фактов суицида каждый пятый – на счету ловцов "птицы счастья завтрашнего дня".

Как видно, принятая еще в 2020 году мера, если и повлияла на статистику, то окончательно проблему не решила. Остается только надеяться, что решат ее, хотя бы отчасти, анонсированные изменения в законодательстве и вмешательство электронного правительства.