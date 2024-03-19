Как в Казахстане стремятся улучшить жизнь детей-сирот

В Казахстане в 2017 году было принято решение реорганизовать детские дома. После в регионах появилось 36 центров поддержки детей. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как теперь выстроена работа, а также что предстоит сделать взрослым, если они хотят взять ребенка из центра.

В каких организациях находятся дети-сироты

По информации Комитета по охране прав детей МП РК, для организации работы с детьми, нуждающимися в специальных социальных услугах, и создания условий для поэтапной трансформации детских домов в 2017 году введен новый вид организации – центр поддержки детей. Позже был регламентирован порядок создания служб психологической, правовой поддержки воспитанников и содействия семейному устройству.

Фото: Zakon.kz

Сегодня в Казахстане, по официальным данным, 3727 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они находятся в 115 организациях. Их работу курируют три ведомства, а именно в системе здравоохранения, соцзащиты населения и образования.

Как и где воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 20 домов ребенка, где находятся дети до трех лет;

18 медико-социальных учреждений, где живут дети с инвалидностью и с определенными заболеваниями;

центры адаптации несовершеннолетних, где организовано временное содержание до шести месяцев;

центры поддержки детей (реорганизованные детдома), детские деревни – там воспитываются дети 3-18 лет;

дома юношества, где проживают студенты от 18 до 27 лет.

Распорядок дня как в обычной семье

Как проводится воспитание и опека над детьми, которые остались одни, мы решили рассказать на примере функционирующей в Алматы SOS детской деревни. Здесь, помимо воспитания детей, также работает школа приемных родителей и кризисный центр для матерей.

По словам директора Динары Жунусовой, день проходит как в обычной семье. В распорядок входят общеобразовательные школы, дополнительные кружки, посещение дефектолога и логопеда, тренинги с участием психологов.

Фото: Детская деревня Алматы

Детей обучают, как распоряжаться финансами, проводят профориентацию для старшеклассников, устраивают культурный досуг и учат справляться с бытовыми вопросами, такими как, например, покупка продуктов. Часть секций и кружков организована за пределами деревни для большей социализации детей.

"Когда к нам поступают дети, приоритетной задачей является восстановления отношений с биологическими родителями. Если возврат в семью невозможен, тогда организация работает по второму направлению устройства детей". Динара Жунусова

Этот центр построен по модели семьи, чтобы ребенок рос в максимально комфортной для себя обстановке и не чувствовал нехватку любви и заботы.

Фото: Детская деревня Алматы

В деревне есть "мама", которая живет с ними воспитывает, а также может готовить ребенка к усыновлению.

"Даже если ребенка взяли на патронат, опеку или его усыновили, наши сотрудники выезжают и мониторят дом. Постоянно психологи работают с замещающими семьями. То есть они могут к нам обратиться. Мы очень хотим оказывать методическую помощь данной категории людей, которые взяли на себя такую ответственность принять ребенка в семью. Поэтому всячески их поддерживаем", – уточнила директор.

Иногда бывает, что устройство ребенка невозможно. Чаще всего в такой ситуации оказываются воспитанники подросткового возраста. Тогда в организациях уже работают на самодостаточность ребенка, на выход и его социализацию.

"Когда ребенок проживает в деревне, наша молодежная опека и наставники работают с ним. Они работают во всех направлениях. Это коммуникации, социализация, финансовая грамотность, профориентация, умение решать конфликты и оттачивать софтскилы. То есть мы работаем над тем, чтобы ребенок мог выйти в общество и быть активным. Смог зарабатывать, чтобы у него был решен вопрос с жильем и с трудоустройством. Чтобы он умел правильно тратить и распоряжаться деньгами", – говорит Динара Жунусова.

Она отметила, что даже после выхода ребенка из учреждения специалисты мониторят, как он обустроился и живет. Часто бывает, что выпускники и партнеры помогают в организации познавательного досуга для детей.

Фото: Детская деревня Алматы

Всего в Казахстане для социализации детей-сирот по такому формату работает три организации в Алматы, Астане и Темиртау. Стоит отметить, что, помимо частных, есть и государственные детские деревни, куда поступают дети от трех лет по направлению от Управления образования. Специалисты отмечают, что основная цель таких детских деревень – создание условий, чтобы дети могли жить и воспитываться в семье, а также всестороннее обеспечение их нравственно-духовного и трудового воспитания и образования.

Этапы усыновления/удочерения детей в Казахстане

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП Юлия Овечкина рассказала, что сейчас этапы по усыновлению/удочерению детей полностью оцифрованы – желающие сделать это подают заявку через портал eGov.

"Раньше, до 2016-2017 года, не было цифрового формата оформления детей. Кандидаты ехали в другой регион, чтобы встать на учет как кандидат. Сейчас весь Казахстан доступен онлайн. Достаточно пройти школу приемных родителей и получить сертификат. И если человек соответствует условиям кандидата, он получает доступ к республиканскому банку данных", – отметила Юлия Овечкина.

В профильном комитете уточняют, что за последние три года иностранцы не усыновляли казахстанских детей. Это связано с тем, что их интересуют новорожденные дети, однако приоритет в этом вопросе изначально отдается гражданам Казахстана, у которых отмечаются аналогичные желания.

С одной стороны, потенциальных родителей, которые хотят к себе в семью младенца, понять можно. Но, как подчеркнула Юлия Овечкина, кандидаты не понимают, что они могут столкнуться с проблемами здоровья ребенка. Чтобы не допустить вторичного сиротства, взрослые по правилам должны пройти школу приемных родителей.

"К примеру, некоторые кандидаты хотят ребенка до полугода и похожего на них. Однако они не понимают, что такого не бывает. В основном в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попадают детки из неблагополучных семей", – говорит заместитель председателя Комитета по охране прав детей.

Все дети находятся в республиканской базе данных, где кандидаты, которые хотят поучаствовать в жизни детей, могут взять их на опеку, патронат или на усыновление.

Обучение дает понять кандидатам:

какая из форм жизнеустройства семьи наиболее приемлема для них;

как подготовить необходимые документы;

как относиться к тайне усыновления – скрывать или гордиться;

как помочь ребенку адаптироваться;

как помочь семье принять ребенка;

что делать, когда поведение ребенка непонятно;

как влияют генетические и социальные факторы на развитие ребенка и многое другое.

По данным профильного ведомства, к примеру, в Алматы опекунам или попечителям на содержание такого ребенка предусмотрено 10 МРП в месяц на каждого. А вот на каждого усыновленного ребенка – 75 МРП в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

В соответствии с действующим законодательством контроль над детьми, которых усыновили, возлагается на Министерство просвещения РК и загранучреждения республики, если ребенок был усыновлен иностранцами. В этом случае отчеты об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного ребенка представляются в уполномоченный орган по защите прав детей РК.

В течение первых трех лет отчеты должны представляться дважды в год, затем ежегодно до достижения усыновленным ребенком совершеннолетия. Предоставлять аналогичные отчеты до достижения ребенком 18-летнего возраста обязаны и казахстанцы.