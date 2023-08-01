Омбудсмен: Среди отравившихся детей в Карагандинской области есть сироты

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева находится в Караганде в связи с отравлением 12 детей в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"К сожалению, один ребенок скончался. Выражаю соболезнования его родителям. Шестеро детей находятся в реанимации, пятеро лежат в клинической больнице. Среди них есть и дети-сироты". Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка в РК отметила, что в связи с этим инцидентом заведено уголовное дело, сформирована комиссия, проводится работа по выяснению причин отравления.

"Генеральной прокуратурой будет проведена комплексная проверка всех 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям. В 20 из них живут дети-сироты и дети ОБПР (оставшиеся без попечения родителя. – Прим. ред.). Сейчас мы с госорганами прорабатываем подключение камер видеонаблюдения учреждений для детей к ЦОУ (Центр оперативного управления. – Прим. ред.) и к ответственным органам". Динара Закиева

Кроме того, по ее словам, осенью в рамках работы в регионах запланирована проверка каждого учреждения для детей.

Кроме того, как отметила уполномоченный по правам ребенка в РК, есть много системных вопросов, среди них:

Необходимо рассмотреть вопрос качества подготовки специалистов, их уровень, а также повышение зарплат. Необходимо пересмотреть нормативы питания детей, а также ужесточить требования. С профильным министерством мы также будем проводить работу и по этим вопросам.

Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

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