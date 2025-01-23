Защиту прав детей-сирот расширят в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 января 2025 года одобрили закон, которым вводятся нормы, совершенствующие защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества". Документ направлен на дальнейшее совершенствование национального законодательства в области расширения сферы применения государственного языка, укрепления его статуса, защиты прав ребенка и образования.

В Закон РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" вносится понятие "организация по наставничеству" над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

"Установлено, что кандидаты на наставничество будут проходить обязательную подготовку по наставничеству в специальной организации, им будет оказываться юридическая и психологическая помощь", – отметил депутат Алтынбек Нухулы.

Первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева отметила, что "согласно правилам, которые будут разработаны ведомством, будет формироваться реестр из некоммерческих организаций, которые намереваются осуществлять данную услугу".

"У нас четко выработаны требования к лицам, которые изъявляют желание осуществлять наставничество. Мы изучали международную практику, данный институт очень важен именно как благотворительность в части поддержки детей по социальной адаптации, продвижения и предоставления им возможности обучения за счет средств наставника или организации. Тем более что у нас есть хороший пример, когда наши благотворители за собственные средства, не надеясь на господдержку, выстроили модель поддержки таких детей. Безусловно, мы тоже будем прорабатывать механизмы вознаграждения и поощрения наших граждан к такой деятельности. Но так как это будет добровольным, и государство на данные мероприятия финансирования не выделяет и наставнику не выплачиваются денежные средства", – пояснила она.

В Закон РК "О культуре" вносятся поправки, предусматривающие создание Национального словарного фонда казахского языка, как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка, создание Национального корпуса казахского языка, как информационно-справочной системы, содержащей тексты всех стилей и жанров казахского языка, формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке.

В Законе РК "Об образовании" устанавливается компетенция уполномоченного органа в области образования по осуществлению стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах своей компетенции.

"В целях государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов", – резюмировал сенатор.

10 мая 2024 года сообщалось, что министр просвещения утвердил Правила организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.