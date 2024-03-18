В каких регионах могут приступить к исполнению поручений президента в первую очередь

Олжас Бектенов поручил каждому министру и акиму следить за исполнением поручений Касым-Жомарта Токаева. Они касаются самых актуальных вопросов для казахстанцев.

Директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов поделился мнением с Zakon.kz относительно озвученных инициатив. 18 марта премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений президента по улучшению качества жизни в стране. Они были озвучены Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая в Атырау.

Так, премьер-министр страны остановился на вопросе ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ. В своем выступлении президент поручил отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций.

Директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов предположил, в каких регионах к реализации поручений президента следует приступить в первую очередь.

Ерлан Каримов отметил, что энергосистема Казахстана на сегодняшний день работает на пределе своих возможностей в связи с высокой степенью износа критически важных объектов и социальной инфраструктуры.

"Так, уровень износа электрических сетей составляет более 65%, средний возраст теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) – более 60 лет, а каждый третий дом имеет возраст более 50 лет. Кроме того, с 2015 года проекты теплоснабжения финансировались через бюджетный кредит (под 0,01% годовых, сроком на 20 лет). Однако в связи с недостаточностью объемов финансирования в отрасль, высоким износом сетей теплоснабжения, сдерживанием тарифов, а также закредитованностью субъектов естественных монополий износ 14 тыс. км сетей теплоснабжения составляет более 54%". Ерлан Каримов

Специалист добавил, что модернизацию сетей целесообразно начинать с регионов, в которых сохраняется наиболее высокий износ. А это Павлодарская (82,1%), Абайская (68%), Карагандинская (67,7%), Восточно-Казахстанская (65,7%) и Северо-Казахстанская (64,7%) области.

Также он отметил, что помимо проблем финансирования и высокого износа ТЭЦ и сетей теплоснабжения, существует ограничение производства отечественных труб, необходимых для срочной замены существующих тепловых сетей.

По мнению специалиста, во избежание коммунального апокалипсиса Казахстану необходимо провести локализацию производства качественных стальных и чугунных труб, а также изучить возможность использования труб из полимерных материалов, которые имеют ряд преимуществ:

высокая прочность, которая может выдерживать внутреннее давление до 16 атмосфер и внешние нагрузки грунтов;

высокие эксплуатационные свойства в суровых климатических условиях (от –45°C до +40°C);

исключены химические и биологические образования на внутренней поверхности труб в течение всего срока эксплуатации (срок службы пластика до 50 лет), что позволяет увеличивать пропускную способность трубопровода;

легкий вес и высокая ударная прочность облегчают монтаж, снижают затраты, позволяют работать в более узких траншеях для укладки и сокращают количество дорогостоящих фитингов и других материалов.

На Национальном курултае в Атырау президент высказался относительно обеспечения нуждающихся в жилье граждан в регионах. Для решения поставленной задачи по обеспечению казахстанцев заветными квадратными метрами правительством планируется четырехкратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны.

"Основной проблемой рынка недвижимости является высокая доля домов со сроком эксплуатации более 30 лет. Так, по стране 58% домов были построены до 1991 года, а в областных центрах их доля составляет 53%. Большинство "старых" домов со сроком эксплуатации более 30 лет расположены в Карагандинской области, где их 86,5%. Наиболее "новые" дома находятся в Мангистауской области, где лишь 8% зданий построены до 1991 года. Как известно, строительный бум в Мангистауской области пришелся на период активного освоения нефтяных месторождений (с 2006 года)", – считает директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов.

Как рассказал специалист, еще одной существенной проблемой жилья в стране является наличие почти 2 тыс. аварийных домов (общей площадью 541 тыс. кв. м), в которых проживают почти 30 тыс. человек.

"Несмотря на то, что Атырауская область входит в число регионов с наибольшей долей новых домов (82%), в регионе наблюдается большое количество домов в аварийном состоянии (379 домов с общей площадью 120,6 тыс. кв. м). В свою очередь, в Костанайской области имеется лишь пять аварийных домов, из которых два здания расположены в городе Костанай. Можно сделать вывод, что в регионах имеются две основные проблемы на рынке недвижимости: качество и доступность жилья". Ерлан Каримов

Для улучшения качества жилья в Казахстане предлагается стимулировать крупные строительные компании, реализовывать проекты в регионах. В частности, это касается регионов с высоким уровнем износа жилой площади, считает специалист.

Вместе с тем сегодня на заседании правительства было озвучено, что для улучшения жилищной ситуации многих граждан будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. По поручению главы государства "Отбасы банк" запустит новую льготную программу с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить 12 тыс. нуждающихся в жилье семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей.

"На сегодняшний день за заветными квадратными метрами стоят в очереди почти 650 тыс. казахстанцев. Однако рост цен на жилье, качество и доступность ипотеки ограничивают возможности населения для приобретения собственного дома. Поэтому новая программа позволит десяткам тысяч казахстанцам приобрести доступное жилье. При этом, необходимо отметить, что выделяемые 300 млрд тенге не совсем и большая сумма. Приведем очень грубые расчеты – на 300 млрд тенге можно построить около 1 млн кв. м (в среднем 300 тыс. тенге за один квадрат), если одна квартира будет площадью 50 квадратов, то максимально можно обеспечить 20 тыс. семей доступным жильем", – Ерлан Каримов.

Специалист также считает, что для решения проблем доступности жилья необходимо внедрять и масштабировать региональные программы льготного кредитования жилья (льготной ипотеки) с банками второго уровня, "Отбасы банком" и/или Фондом "Қазақстан халқына".

"Как известно, банки второго уровня не принимают в залог жилье старше 50 лет, соответственно, жители регионов ограничены в возможностях приобретения нового жилья. Новые инструменты кредитования и других банков могут дать новый импульс развития регионов в Казахстане", – добавил специалист.

Также эксперт поделился мнением в части развития дорожной сети страны.

"Известно, значительное ограничение для расширения действующего бизнеса, как производства, так и торговли, вносит низкое качество автотранспортной инфраструктуры. Одна из проблем транспортной инфраструктуры – дефицит битума для дорожного строительства. Ежегодная потребность битума для автодорожных проектов – 1,1 млн тонн. Производство в Казахстане составляет всего – 750 тыс. тонн в год (четыре завода). Поэтому важно обеспечить дозагрузку казахстанских заводов по производству битума до необходимых объемов, а также строительство новых терминалов для хранения битума в целях исключения сезонного ажиотажного спроса и предупреждения роста цен", – полагает Ерлан Каримов.

Также, продолжает специалист, целесообразно рассмотрение безбитумных технологий строительства автодорог, а также вариант по поиску альтернативных щебню материалов.

"Так, в некоторых регионах могут возникнуть проблемы отсутствия месторождения щебня. К примеру, такая проблема может возникнуть в Улытауской области", – добавил эксперт.

Поговорили со спикером и по поводу увеличения уровня газификации населенных пунктов.

"В Казахстане уровень газификации населения страны достигает 59% или 11,6 млн человек имеют доступ к природному газу. На мой взгляд, в приоритете сейчас газификация северных регионов, которые используют уголь для отопления и электроснабжения", – поделился мнением специалист.

Вдобавок, по его словам, уголь остается важным энергоресурсом для экономики Казахстана – особенно в электроэнергетике – как минимум до 2040 года.

"Запасы угля в стране на 49 месторождениях составляют 29,4 млрд тонн, или 2,4% от общемирового объема. Казахстан занимает 10-е место в мире по запасам угля, которых хватит более чем на 230 лет при текущих темпах добычи. Как известно, Казахстан полностью принял на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по изменению климата, которые предусматривают ориентиры для государственной политики по достижению национального целевого показателя выбросов парниковых газов (ПГ)". Ерлан Каримов

Так, в рамках Концепции по переходу к зеленой экономике Казахстан установил цель в области доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии – 3% к 2020 году, 15% к 2030 году, 50% к 2050 году, и заявил об углеродной нейтральности в 2050 году. В результате этой работы выброс более тонны углекислого газа не допускается.

Соответственно, с целью улучшения качества атмосферного воздуха, а также выполнения международных обязательств, Казахстану необходимо максимально газифицировать северные регионы, – уверен специалист.

"Однако имеются ряд вопросов, которые требуют дополнительной проработки. К примеру, в Казахстане газовая генерация электроэнергии составляет лишь пятую часть (20%). Данная ситуация связана, в первую очередь, с дешевизной использования угля в качестве топлива, а также отсутствием экономических стимулов недропользователей использовать его в качестве топлива и поставлять его на внутренний рынок. Недропользователи предпочитают закачивать попутный газ обратно в пласт для увеличения добычи нефти, тем самым теряя выгоды использования попутного газа". Ерлан Каримов

При этом, добавил эксперт, имеются возможности для газификации северных регионов Казахстана. Существующий запрет на импорт российского газа в странах ЕС высвободил около 140-150 млрд куб. м газа, для которых необходимо искать новые рынки сбыта. Потенциальным рынком сбыта российского газа может стать Казахстан и Китай.

"Конкретные объемы для Казахстана будут зависеть от скорости и широты реализации планов по газификации страны. Поставки могут составить от 4 млрд куб. м до 10 млрд куб. м в год. Сдерживающим фактором в переговорах с РФ является стоимость газа (в РФ даже внутренние тарифы в два-три раза выше, чем в Казахстане). Ерлан Каримов

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества жизни в стране, озвученных на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта. Глава правительства поручил до 1 апреля 2024 года представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.