В каких регионах могут приступить к исполнению поручений президента в первую очередь
Директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов поделился мнением с Zakon.kz относительно озвученных инициатив. 18 марта премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений президента по улучшению качества жизни в стране. Они были озвучены Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая в Атырау.
Так, премьер-министр страны остановился на вопросе ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ. В своем выступлении президент поручил отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций.
Директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов предположил, в каких регионах к реализации поручений президента следует приступить в первую очередь.
Ерлан Каримов отметил, что энергосистема Казахстана на сегодняшний день работает на пределе своих возможностей в связи с высокой степенью износа критически важных объектов и социальной инфраструктуры.
"Так, уровень износа электрических сетей составляет более 65%, средний возраст теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) – более 60 лет, а каждый третий дом имеет возраст более 50 лет. Кроме того, с 2015 года проекты теплоснабжения финансировались через бюджетный кредит (под 0,01% годовых, сроком на 20 лет). Однако в связи с недостаточностью объемов финансирования в отрасль, высоким износом сетей теплоснабжения, сдерживанием тарифов, а также закредитованностью субъектов естественных монополий износ 14 тыс. км сетей теплоснабжения составляет более 54%".Ерлан Каримов
Специалист добавил, что модернизацию сетей целесообразно начинать с регионов, в которых сохраняется наиболее высокий износ. А это Павлодарская (82,1%), Абайская (68%), Карагандинская (67,7%), Восточно-Казахстанская (65,7%) и Северо-Казахстанская (64,7%) области.
Также он отметил, что помимо проблем финансирования и высокого износа ТЭЦ и сетей теплоснабжения, существует ограничение производства отечественных труб, необходимых для срочной замены существующих тепловых сетей.
По мнению специалиста, во избежание коммунального апокалипсиса Казахстану необходимо провести локализацию производства качественных стальных и чугунных труб, а также изучить возможность использования труб из полимерных материалов, которые имеют ряд преимуществ:
- высокая прочность, которая может выдерживать внутреннее давление до 16 атмосфер и внешние нагрузки грунтов;
- высокие эксплуатационные свойства в суровых климатических условиях (от –45°C до +40°C);
- исключены химические и биологические образования на внутренней поверхности труб в течение всего срока эксплуатации (срок службы пластика до 50 лет), что позволяет увеличивать пропускную способность трубопровода;
- легкий вес и высокая ударная прочность облегчают монтаж, снижают затраты, позволяют работать в более узких траншеях для укладки и сокращают количество дорогостоящих фитингов и других материалов.
На Национальном курултае в Атырау президент высказался относительно обеспечения нуждающихся в жилье граждан в регионах. Для решения поставленной задачи по обеспечению казахстанцев заветными квадратными метрами правительством планируется четырехкратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны.
"Основной проблемой рынка недвижимости является высокая доля домов со сроком эксплуатации более 30 лет. Так, по стране 58% домов были построены до 1991 года, а в областных центрах их доля составляет 53%. Большинство "старых" домов со сроком эксплуатации более 30 лет расположены в Карагандинской области, где их 86,5%. Наиболее "новые" дома находятся в Мангистауской области, где лишь 8% зданий построены до 1991 года. Как известно, строительный бум в Мангистауской области пришелся на период активного освоения нефтяных месторождений (с 2006 года)", – считает директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан Каримов.
Как рассказал специалист, еще одной существенной проблемой жилья в стране является наличие почти 2 тыс. аварийных домов (общей площадью 541 тыс. кв. м), в которых проживают почти 30 тыс. человек.
"Несмотря на то, что Атырауская область входит в число регионов с наибольшей долей новых домов (82%), в регионе наблюдается большое количество домов в аварийном состоянии (379 домов с общей площадью 120,6 тыс. кв. м). В свою очередь, в Костанайской области имеется лишь пять аварийных домов, из которых два здания расположены в городе Костанай. Можно сделать вывод, что в регионах имеются две основные проблемы на рынке недвижимости: качество и доступность жилья".Ерлан Каримов
Для улучшения качества жилья в Казахстане предлагается стимулировать крупные строительные компании, реализовывать проекты в регионах. В частности, это касается регионов с высоким уровнем износа жилой площади, считает специалист.
Вместе с тем сегодня на заседании правительства было озвучено, что для улучшения жилищной ситуации многих граждан будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. По поручению главы государства "Отбасы банк" запустит новую льготную программу с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить 12 тыс. нуждающихся в жилье семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей.
"На сегодняшний день за заветными квадратными метрами стоят в очереди почти 650 тыс. казахстанцев. Однако рост цен на жилье, качество и доступность ипотеки ограничивают возможности населения для приобретения собственного дома. Поэтому новая программа позволит десяткам тысяч казахстанцам приобрести доступное жилье. При этом, необходимо отметить, что выделяемые 300 млрд тенге не совсем и большая сумма. Приведем очень грубые расчеты – на 300 млрд тенге можно построить около 1 млн кв. м (в среднем 300 тыс. тенге за один квадрат), если одна квартира будет площадью 50 квадратов, то максимально можно обеспечить 20 тыс. семей доступным жильем", – Ерлан Каримов.
Специалист также считает, что для решения проблем доступности жилья необходимо внедрять и масштабировать региональные программы льготного кредитования жилья (льготной ипотеки) с банками второго уровня, "Отбасы банком" и/или Фондом "Қазақстан халқына".
"Как известно, банки второго уровня не принимают в залог жилье старше 50 лет, соответственно, жители регионов ограничены в возможностях приобретения нового жилья. Новые инструменты кредитования и других банков могут дать новый импульс развития регионов в Казахстане", – добавил специалист.
Также эксперт поделился мнением в части развития дорожной сети страны.
"Известно, значительное ограничение для расширения действующего бизнеса, как производства, так и торговли, вносит низкое качество автотранспортной инфраструктуры. Одна из проблем транспортной инфраструктуры – дефицит битума для дорожного строительства. Ежегодная потребность битума для автодорожных проектов – 1,1 млн тонн. Производство в Казахстане составляет всего – 750 тыс. тонн в год (четыре завода). Поэтому важно обеспечить дозагрузку казахстанских заводов по производству битума до необходимых объемов, а также строительство новых терминалов для хранения битума в целях исключения сезонного ажиотажного спроса и предупреждения роста цен", – полагает Ерлан Каримов.
Также, продолжает специалист, целесообразно рассмотрение безбитумных технологий строительства автодорог, а также вариант по поиску альтернативных щебню материалов.
"Так, в некоторых регионах могут возникнуть проблемы отсутствия месторождения щебня. К примеру, такая проблема может возникнуть в Улытауской области", – добавил эксперт.
Поговорили со спикером и по поводу увеличения уровня газификации населенных пунктов.
"В Казахстане уровень газификации населения страны достигает 59% или 11,6 млн человек имеют доступ к природному газу. На мой взгляд, в приоритете сейчас газификация северных регионов, которые используют уголь для отопления и электроснабжения", – поделился мнением специалист.
Вдобавок, по его словам, уголь остается важным энергоресурсом для экономики Казахстана – особенно в электроэнергетике – как минимум до 2040 года.
"Запасы угля в стране на 49 месторождениях составляют 29,4 млрд тонн, или 2,4% от общемирового объема. Казахстан занимает 10-е место в мире по запасам угля, которых хватит более чем на 230 лет при текущих темпах добычи. Как известно, Казахстан полностью принял на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по изменению климата, которые предусматривают ориентиры для государственной политики по достижению национального целевого показателя выбросов парниковых газов (ПГ)".Ерлан Каримов
Так, в рамках Концепции по переходу к зеленой экономике Казахстан установил цель в области доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии – 3% к 2020 году, 15% к 2030 году, 50% к 2050 году, и заявил об углеродной нейтральности в 2050 году. В результате этой работы выброс более тонны углекислого газа не допускается.
Соответственно, с целью улучшения качества атмосферного воздуха, а также выполнения международных обязательств, Казахстану необходимо максимально газифицировать северные регионы, – уверен специалист.
"Однако имеются ряд вопросов, которые требуют дополнительной проработки. К примеру, в Казахстане газовая генерация электроэнергии составляет лишь пятую часть (20%). Данная ситуация связана, в первую очередь, с дешевизной использования угля в качестве топлива, а также отсутствием экономических стимулов недропользователей использовать его в качестве топлива и поставлять его на внутренний рынок. Недропользователи предпочитают закачивать попутный газ обратно в пласт для увеличения добычи нефти, тем самым теряя выгоды использования попутного газа".Ерлан Каримов
При этом, добавил эксперт, имеются возможности для газификации северных регионов Казахстана. Существующий запрет на импорт российского газа в странах ЕС высвободил около 140-150 млрд куб. м газа, для которых необходимо искать новые рынки сбыта. Потенциальным рынком сбыта российского газа может стать Казахстан и Китай.
"Конкретные объемы для Казахстана будут зависеть от скорости и широты реализации планов по газификации страны. Поставки могут составить от 4 млрд куб. м до 10 млрд куб. м в год. Сдерживающим фактором в переговорах с РФ является стоимость газа (в РФ даже внутренние тарифы в два-три раза выше, чем в Казахстане).Ерлан Каримов
Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества жизни в стране, озвученных на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта. Глава правительства поручил до 1 апреля 2024 года представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.