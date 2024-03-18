Новая жилищная программа: кто сможет взять льготную ипотеку

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества жизни в стране, озвученных на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта, сообщает Zakon.kz.

По вопросу ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ президент поручил отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Для решения поставленной задачи по обеспечению казахстанцев жильем правительство планирует в четыре раза увеличить объемы ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения.

"Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. Совместно с "Отбасы банком" по поручению главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей", – говорится в сообщении.

В части развития дорожной сети страны. Для охвата работами обозначенных президентом 12 тыс. км автомобильных дорог правительство, помимо текущих работ, дополнительно запланировало ремонт и строительство 2,5 тыс. км дорог. На эти цели направят порядка 1 трлн тенге инвестиций. Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих мест, считают в правительстве.

Для увеличения уровня газификации населенных пунктов глава государства поставил задачу модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей.

"Это обеспечит доступ более 300 тыс. граждан к голубому топливу. В этой связи правительством в текущем году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных. Таким образом, ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тыс. человек, то есть охват увеличен практически в два раза. На эти цели будет направлено 195 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе премьера.

Олжас Бектенов поручил до 1 апреля 2024 года представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.

"Мы должны обеспечить своевременную реализацию масштабных инфраструктурных инициатив президента. Поручаю каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать работу. Жители должны ощутить реальные изменения. Полная отдача и результат станет показателем нашей эффективности", – подчеркнул он.

На совещании также рассмотрели меры по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, транзитных коридоров, предпринимательства и IT-технологий. Приоритетная задача – новые инвестиционные проекты, создающие мультипликативный эффект в виде новых рабочих мест, трансфера передовых технологий и компетенций, локализации крупных производств, создания кластеров высокого передела и др.

В текущем году будет обеспечен ввод в эксплуатацию не менее 70 запланированных проектов.

"Для развития обрабатывающей промышленности также будут разработаны дополнительные мероприятия по повышению загрузки отечественных предприятий в среднем до 65%. Для развития транзитных коридоров и увеличения объемов грузоперевозок всеми видами транспорта будет продолжено строительство новых железнодорожных путей, логистических центров и складов. Так, планируется доведение объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом до 450 млн тонн, автомобильным транспортом – до 316 млн тонн, а также транзитных перевозок до 30 млн тонн, в том числе объема перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на уровне 4,2 млн тонн", – отмечено в сообщении.

Правительство продолжит поддержку отечественного бизнеса. На развитие АПК будет дополнительно направлено 240 млрд тенге, субсидирование проектов МСБ – до 320 млрд тенге. Для привлечения инвесторов территории 12 специальных экономических и индустриальных зон планируется обеспечить необходимой инфраструктурой. На эти цели будет направлено 160 млрд тенге. Также по механизму "промышленной ипотеки" ускорится строительство восьми новых малых промышленных зон на общую сумму 30 млрд тенге.

В сфере услуг информации и связи рост ожидается на уровне не менее 10% и будет обеспечен в том числе за счет увеличения экспорта IT-услуг до 600 млн долларов.