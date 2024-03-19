Четыре масштабные инфраструктурные инициативы Касым-Жомарта Токаева

В ходе выступления на Национальном курултае 14 марта 2024 года президент Казахстана заявил о том, что главной целью проводимых реформ является улучшение условий жизни и создание широких возможностей для развития потенциала всех граждан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в этих целях необходимо постоянно искать новые источники экономического роста. Именно поэтому президент поручил правительству реализовать четыре крупные инфраструктурные инициативы, одна из которых представляет собой полное восстановление 55 действующих теплоисточников и модернизацию более 6,5 тыс. километров инженерных сетей.

Проблема изношенности энерго- и тепловых сетей активно поднимается в стране с 2022 года, когда в ночь с 26 на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла крупная коммунальная авария на теплосетях, на Экибастузской ТЭЦ было остановлено четыре водогрейных котла из пяти и один из пяти энергетических. Температура теплоносителя в городских сетях упала с 87 до 51°С. Без отопления и горячей воды остались жители трех микрорайонов, а это около 130 многоэтажек и 100 частных домов.

Всей страной казахстанцы тогда поспешили на помощь своим замерзающим согражданам в Экибастузе. Руководство страны в срочном порядке начало проверку всей энерго- и тепловой инфраструктуры в стране, выявились и были озвучены крайне нелицеприятные факты. Оказалось, что за все 30 лет независимости в стране не было построено ни одной новой ТЭЦ, на существующих не проводили капитального ремонта.

15 мая 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства объявил о завершении технического аудита 57 теплоэлектростанций республики. Аудит проводился совместно с Всемирным банком и международной компанией KPMG. По итогам обследования все станции были разделены по категориям в зависимости от технического состояния оборудования, сроков эксплуатации и т. д., сформированы планы мероприятий по каждой из них. По результатам проведенной оценки выявлено, что 62% энергетических котлов и 58% турбин отработали свой ресурс, поэтому нуждаются в замене. Объем мощностей к замене составил 2,5 тыс. МВт.

В 2023 году был завершен капитальный ремонт девяти энергоблоков, 46 котлов и 46 турбин согласно данным, озвученным министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым 16 января 2024 года на расширенном заседании правительства. На сегодняшний день в стране функционируют 220 электрических станций, из них 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,8 ГВт. Средний уровень износа оборудования станций составляет 56%.

Также министр отметил, что в 2023 году начата реализация проектов по строительству новых парогазовых установок на Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3:

по проекту Алматинской ТЭЦ-2 предполагается строительство новой газовой станции с установленной электрической мощностью 557 МВт и тепловой мощностью 816 Гкал. Стоимость проекта согласно EPC-контракту составляет 330 млрд тенге;

по проекту Алматинской ТЭЦ-3 планируется строительство парогазовой установки с установленной электрической мощностью 544 МВт и тепловой мощностью 160 Гкал. Стоимость проекта согласно технико-экономическому обоснованию – 273 млрд тенге.

По двум проектам подписаны ЕРС-контракты и договоры на поставку основного технологического оборудования с зарубежными компаниями. В 2023 году завершен проект "Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО "KEGOC" "Актюбинские МЭС", "Западные МЭС" и "Сарбайские МЭС", в рамках которого выполнена реконструкция существующих 24 линий электропередачи общей протяженностью 2023 км, которые достигли нормативного срока службы. Стоимость проекта составила 48,1 млрд тенге.

Приступили к реализации проекта "Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана", который направлен на усиление электроснабжения южных областей Казахстана, обеспечение энергетической безопасности, независимости от энергосистем Центральной Азии и повышение пропускной способности участка транзита 500-220 кВ Север – Юг "Алматы – Жамбыл" дополнительно на 500 МВт. Общая стоимость проекта составляет 154,1 млрд тенге. Срок реализации – 2026 год.

На 2024 год запланирован капитальный и расширенно текущий ремонт 10 энергоблоков, 55 энергетических котлов и 45 турбин, а также ремонтные работы на линиях электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км и ремонт на 423 подстанциях.

В целях обеспечения энергетической безопасности и увеличения экспортного потенциала министерством принят план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, в соответствии с которым предусмотрена реализация ряда проектов по модернизации действующих, а также по вводу новых мощностей на суммарную мощность порядка 26 ГВт. Согласно представленному плану мероприятий предусмотрены модернизация, расширение и реконструкция 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт, и 9160 МВт объектов новой генерации в том числе.

В план по развитию энергетической отрасли также вошли:

крупные проекты возобновляемых источников энергии;

проекты ветряных электростанций;



проекты солнечных электростанций;



проекты гидроэлектростанций и биогаза;



строительство и восстановление градирен на электрических станциях.



В целях достижения 15%-ной доли ВИЭ к 2030 году будет обеспечено проведение ежегодных аукционных торгов на суммарную мощность свыше 6 ГВт (в 2024 году – 1270 МВт), а также реализация крупномасштабных проектов со стратегическими инвесторами. На сегодняшний день в стране функционируют 220 электрических станций, из них 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,8 ГВт. При этом за прошедший год дополнительно введены 16 объектов ВИЭ мощностью 495,6 МВт.

По состоянию на 1 января 2024 года объем общей располагаемой мощности составил 20,4 ГВт, при рабочей мощности 15,4 ГВт. Максимум потребления в текущий осенне-зимний период – 16,6 ГВт, а максимум генерации – 15,1 ГВт. В 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 млрд кВт⋅ч, производство электрической энергии составило 112,8 млрд кВт⋅ч. При этом импорт электрической энергии из сопредельных стран составил 3,4 млрд кВт⋅ч, экспорт – 1,4 млрд кВт⋅ч.

Согласно утвержденному балансу мощности к 2030 году при необходимом уровне резерва в 17% потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей достигнет 22 ГВт. Объем дефицита электрической мощности в Единой электроэнергетической системе РК, даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей, превышает 6 ГВт.

При успешной реализации плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли структура установленной мощности по видам топлива к 2035 году складывается следующим образом:

ВИЭ – 24,4%;

ГЭС – 10,8%;



Газ – 25,8%;



Уголь – 34,3%;



АЭС – 4,7%.



9 ноября 2023 года между министерствами РК и РФ подписан меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау мощностью 240 МВт, Семее мощностью 360 МВт и Усть-Каменогорске мощностью 360 МВт. Стоит отметить, что в Кокшетау ТЭЦ была построена и введена в эксплуатацию в 1966 году, в Семее в 1934-м, и в Усть-Каменогорске Согринская ТЭЦ – в 1947 году. В качестве уполномоченных организаций по реализации проектов определены "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО Экспорт". Для строительства ТЭЦ в трех указанных городах планируется применение основного технологического оборудования российского производства при условии предоставления льготного финансирования по субсидированной ставке.

В настоящее время по ТЭЦ в Кокшетау завершена разработка ТЭО, по ТЭЦ Семей ТЭО будет готово в марте 2024 года, а по ТЭЦ в Усть-Каменогорске – до конца 2024 года. Подписание EPC контракта по ТЭЦ Кокшетау и Семея предполагается в III квартале 2024 года, по ТЭЦ Усть-Каменогорска – в I квартале 2025 года. Завершение строительства планируется в 2027-2028 годах. Предварительная стоимость проектов составляет: ТЭЦ Кокшетау – 347 млрд тенге; ТЭЦ Семея – 420 млрд тенге; ТЭЦ Усть-Каменогорска – 490 млрд тенге.

Соглашение между правительством РК и правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске на территории Казахстана планируется подписать до конца I квартала 2024 года.

Согласно условиям данного соглашения разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода электростанций с твердого топлива на природный газ будет проводиться за счет финансирования казахстанской стороны. При определении сроков и объемов финансирования для разработки рабочей документации, осуществления поставок оборудования и материалов, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, по проектам будет учтена необходимость обеспечения предусмотренной доли российских товаров, работ, услуг в общем объеме финансирования в рамках требований механизма государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации, с приоритетом финансирования по соглашениям о финансировании с предоставлением льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам.

Один из основных мотивов строительства новых тепловых электростанций (ТЭЦ) в Казахстане заключается в обеспечении страны стабильными и надежными источниками электроэнергии. Расширение генерационных мощностей, включая строительство новых ТЭЦ, имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны, особенно в условиях повышенного спроса на электроэнергию в связи с экономическим ростом, развитием инфраструктуры, увеличением количества населения и имеющимся дефицитом электроэнергии. Строительство новых ТЭЦ поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии и улучшить энергетическую самообеспеченность страны.

Проекты по строительству новых ТЭЦ являются частью общей стратегии по развитию энергетической отрасли Казахстана, которая предусматривает диверсификацию и совершенствование мощностей различных видов генерации электроэнергии, включая как традиционные источники (уголь, газ), так и возобновляемые источники энергии (ветро- и солнечные электростанции).

Глава государства неоднократно в своих посланиях и выступлениях упоминал необходимость решить проблему с изношенностью инфраструктуры, и упоминание этого вопроса на прошедшем Национальном курултае говорит о том, что президент держит вопрос модернизации инфраструктуры на личном контроле.