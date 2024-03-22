Наурыз по-азербайджански: как его отмечает кызылординская диаспора

В Кызылординской области вот уже несколько десятилетий живет немногочисленная азербайджанская диаспора. Как и все местные жители, они с удовольствием отмечают все казахстанские праздники.

Один из любимых и главных праздников этого народа – Наурыз, или, как он называется на азербайджанском языке, Новруз байрамы. Как его проводят представители Азербайджана и есть ли отличия от казахского Наурыза, узнал корреспондент Zakon.kz, отправившись в семью кызылординца Решата Керимова.



Проросшая пшеница и крашеные яйца

В доме Решата, как оказалось, к Наурызу готовятся уже давно, еще с 27 февраля. Именно в этот день начались вечерние застолья в семье. Оказывается, азербайджанцы Наурыз встречают за месяц раньше – каждый вторник у них посвящен какой-либо природной стихии – воде, огню, земле и ветру. В этом году первый вторник был 27 февраля, и его посвятили воде, называется он "Су чершенбеси" – "Вторник воды". В этот вечер семья собралась за дастарханом, на котором были национальные сладости – пахлава, шекярбура – и азербайджанский плов.

Фото из семейного архив Керимовых

"Следующими в скромном семейном кругу мы отметили "Од чершенбеси" – "Вторник огня", "Йель чершенбеси" – "Вторник ветра" – и "Торпаг чершенбеси" – "Вторник земли". На каждый из них мы накрывали столы, готовили национальные блюда. В последний вторник нужно зажигать факелы, и их должно быть зажжено столько, сколько человек в семье. В идеале обязательно разжигаются костры и люди должны перепрыгивать через них и произносить такие слова – "невзгоды мои тебе, а радость твоя – мне". У нас считается, что и вода, и огонь, земля, и ветер приносят людям материальные блага и душевное равновесие, поэтому такое почтение к ним. Наурыз – это ведь начало весны, новой жизни, поэтому такое почтение к стихиям природы", – говорит Решат Керимов.

Фото из семейного архив Керимовых

Также в этом доме на Наурыз ставят букетики проросшей пшеницы и крашеные яйца.

"Многие удивляются, для чего азербайджанцы проращивают пшеницу на Наурыз и украшают ею стол? Такой зеленый букетик у нас называется сямяни ,и он считается самым главным атрибутом Наурыза. Его выращивают заранее, недели за две-три зернышки сажают в горшочки, на тарелочки. Когда вырастет, перевязывают красной, розовой ленточкой, украшают сверху бусинками, стеклярусом и ставят на стол рядом со сладостями и угощениями. Сямяни символизирует у нас приход весны и пожелание, чтобы в доме был достаток". Решат Керимов

Еще один символ достатка в азербайджанской семье – это крашеные яйца. Яйцо ставят на зеркало, и как только оно начнет качаться, считается, что наступил Наурыз.

"Многие тоже удивляются, думают, что у нас православная Пасха, но это не так. Новруз – праздник древний, и его начало идет к временам древнеперсидской династии Ахеменидов, а это уже VI-IV века до н. э. Празднику более 5 тыс. лет, и тогда не было никакой связи с Пасхой. Наши предки в те годы посчитали яйцо символом достатка, поэтому включили его в атрибут весеннего праздника, и мы до сих пор придерживаемся этой традиции ". Решат Керимов

Но, как признается хозяин дома, ни один Новруз байрамы не обходится без казахских баурсаков, бесбармака, казы и других вкусностей казахской кухни.



"Мы живем в Казахстане, здесь растут наши дети, поэтому мы не только по-своему отмечаем этот праздник, но и по-казахски! Ведь Казахстан – наша Родина, поэтому мы живем в соответствии с казахскими традициями ". Решат Керимов

Фото Шолпан Умбетовой

Пахлава, шякярбура, хан-плов



Шолпан Умбетова – профессор Кызылординского университета имени Коркыт-ата, кандидат технических наук. Несколько дней назад она вернулась из столицы Азербайджана – Баку. Здесь она проходила шестимесячную научную стажировку по программе "Болашак" в Азербайджанском архитектурно-строительном университете. Празднование Наурыза в этой стране она увидела воочию.

"Я впервые была в этой стране и в восхищении от Азербайджана! Наурыз – это мой самый любимый праздник. В Азербайджане его называют Новруз байрамы и то, что я увидела здесь, меня просто поразило, – город "наряжается" еще задолго до начала его официального празднования – 21 марта. В Баку везде улицы, парки, проспекты, различные объекты украшают живыми и искусственными цветами, тематическими композициями, везде по городу устанавливают скульптуры. Символы Новруз байрамы – это сямяни – пророщенная пшеница, крашеные яйца, сладости, столы ломятся от национальной еды. Это различные виды плова, а у азербайджанцев их 200 видов, пахлава бакинская – королева азербайджанских сладостей, щякярбура, бадамбура, гогалы, долма из виноградных листьев, шашлыки и другие блюда. На Новруз азербайджанцы ходят друг к другу в гости с хонча – национальными корзинами, украшенными цветами и лентами, полными сладостей", – рассказывает Шолпан Умбетова.

Фото Шолпан Умбетовой

Многое еще узнала Шолпан о Новруз байрамы во время учебы в Баку. Коренные жители столицы показали ей предпраздничный город, памятные и исторические места, рассказали о традициях Наурыза и, конечно же, об азербайджанской кухне.

Фото Шолпан Умбетовой

"В Баку я узнала, что азербайджанская национальная выпечка состоит из 30 наименований. Пахлава, щякярбура, бадамбура, гогалы, мутаки, шекер-пури и другие сладости обязательно пекут на Новруз. Они великолепны на вкус, тают во рту, при их изготовлении хозяюшки используют грецкие орехи, фундук, миндаль, сухофрукты, мед. Многие семьи на праздник готовят шашлыки из баранины, из индоутки, говядины с курдюком, делают антрекот и бастурму. Обязательно ставят на стол пищу, состоящую из семи блюд, название которых начинается с буквы "с", например, сумах, скэд сабзи, сямяни. Шах- плов, как и наш наурыз-коже, в этот праздник обязательно готовится во всех семьях. Этот плов с бараниной, сухофруктами, запеченный в тесте, считается короной азербайджанской кухни", – рассказала Шолпан Умбетова.

"Новруз байрамы приносит радость в наши сердца"

Какие особенности у праздника Новруз, Zakon.kz рассказала журналист и блогер из Баку Ирада Асадова.

Фото Ирады Асадовой

Фото Ирады Асадовой

"Я абсолютно не преувеличу, если скажу, что праздник Новруз байрамы – самый любимый праздник для многих азербайджанцев. Мы любим Новруз за то, что он радует наши сердца, приносит тепло, дарит свет и надежду каждому дому. Жители столицы Азербайджана – Баку – с трепетом чтут древние традиции праздника, и больше всего мне нравится то, что современные бакинки модернизируют их в очень креативной и красивой вариации. И особенно это касается праздничной хончи: вот уж, пожалуй, где нет предела нашей фантазии! Баку запросто мог бы проводить конкурс на самую необычную и красочную хончу!" Ирада Асадова

Фото Ирады Асадовой

Фото Ирады Асадовой

"Мы по-прежнему разводим в своих дворах традиционные праздничные костры и с детским задором прыгаем через них, как это делали наши предки, оставляя таким образом все тяготы и невзгоды в прошлом, очищаясь и становясь лучше. Наши дети обожают бегать по этажам и блокам, подкладывая на порог знакомых и незнакомых квартир шапки, в которые им всегда положат вкусную, свежую и ароматную праздничную выпечку, конфеты, а если повезет, то и другие сюрпризы. В каждой азербайджанской семье на Новруз байрамы готовят самые вкусные и любимые блюда. Наша кухня настолько обширная и богатая, что даже в небогатых семьях столы ломятся от изобилия. Я обожаю Новруз, и желаю людям всего мира ощутить тепло наших сердец в эти праздничные дни, приглашаю всех присоединиться к нашим традициям и окунуться в нашу историю. Добро пожаловать в Азербайджан, и наши искренние поздравления народу Казахстана!" – пожелала Ирада Асадова.

Фото Ирады Асадовой

Фото Ирады Асадовой

Этот древний праздник после многих десятилетий запрета легко и гармонично вновь вошел в жизнь казахстанцев. Мы вспомнили традиции наших предков, и как бы ни назывался этот праздник – Наурыз, Новруз, Навруз, Нооруз – для народов, отмечающих его, общее одно – начало новой жизни, начало нового года и долгожданной весны.