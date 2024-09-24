Как обеспечивается комплексная безопасность мест массового пребывания людей

Последние события в мире, связанные с терроризмом и экстремизмом, заставляют задуматься о безопасности, особенно в местах массового скопления. Многие резонно начинают обращать внимание на меры предосторожности, такие как контроль доступа, видеонаблюдение и присутствие охраны.

На вопрос, можно ли уберечься от террористических проявлений в Казахстане, корреспонденту Zakon.kz ответил председатель РОО "Контртеррористический комитет", полковник запаса КНБ РК Аманжол Уразбаев.

План действий

По словам Аманжола Уразбаева, происшествия последних десятилетий показывают, что ни одна спецслужба в мире не может гарантировать своим гражданам полной безопасности. Однако есть важные аспекты, которые важно соблюдать для минимизации рисков.

"Прежде всего, все казахстанцы должны знать, для чего существует Единая система оповещения. Это не просто так. К примеру, если звучит тревожная сирена, то в сознании граждан стереотипно срабатывает, что возникла какая-то угроза и надо покинуть помещение. А если в здание проникли вооруженные люди? Как действовать в такой ситуации?". Аманжол Уразбаев

Эксперт отмечает, что в подобном случае должен быть абсолютно иной алгоритм реагирования – забаррикадироваться и позвонить "102". Чтобы обозначить свое присутствие для силовиков, нужно выставить в окне белый материал и попытаться покинуть помещение другим путем.

Антитеррористические учения

Говоря о плановых антитеррористических учениях, которые регулярно проводятся во всех регионах и городах Казахстана, Уразбаев объясняет, что зачастую в них участвуют только силовые структуры, но в мероприятия следует привлекать и местных жителей.

"Нужно отдать должное, что задействованные силы и средства четко отрабатывают поставленные задачи и, соответственно, получают хорошие навыки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но это только силовики. Здесь важно задействовать и обычных граждан. Чтобы, оказавшись в критической ситуации в условиях теракта, они знали, как действовать на практике". Аманжол Уразбаев

По его словам, прежде всего людям важно получить достоверную информацию, а именно оповещение, чтобы действовать в соответствии со сложившейся обстановкой.

Причем важно проводить такие учения в социальных объектах и среди сотрудников охраны мест массового скопления людей. Это поможет при необходимости оперативно эвакуировать людей или, наоборот, забаррикадировать двери.

"Как показывают последние события в мире, наиболее уязвимыми в террористическом отношении являются места массового скопления людей или объекты, уязвимые в террористическом отношении (УТО): торговые центры, концертные залы, учебные заведения и др. На данный момент в Казахстане зарегистрировано около 18 тыс. объектов УТО, из них более 10 тыс. – учебные заведения", – говорит Уразбаев.

Уразбаев поясняет, что необходимо обязать руководителей и владельцев объектов УТО ежеквартально проводить учения. Так удастся максимально четко отработать все поставленные задачи. Силовики это делают регулярно, но директора мало в это посвящены, зачастую они считают, что все экстренные службы готовы и смогут все сделать, но это не так, работать надо сообща.



"То есть при регулярных тренингах не только каждый гражданин будет знать и владеть навыками поведения в чрезвычайной ситуации, но и, что не менее важно – службы безопасности объектов отработают умения оперативно разблокировать запасные двери и организовывать безопасную эвакуацию", – отмечает он.

Аманжол Уразбаев считает, что тренинги по действиям в чрезвычайных ситуациях, включая террористические атаки, доказали свою эффективность в повышении устойчивости общества и спасении жизней.

Мировой опыт

Согласно проведенным исследованиям, подготовка и обучение людей действиям в критических ситуациях помогает минимизировать панику и повышает шансы остаться в живых.



В Соединенных Штатах и Великобритании программы по обучению населения реагированию на чрезвычайные ситуации показали, что регулярные учения помогают обществу быть более готовым к террористическим угрозам и снижению последствий таких атак.

В Китае уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности. Без наличия ID-карты вам недоступны практически все важные сервисы, включая приобретение SIM-карт.

В свою очередь, эксперт напоминает, что сотрудники Контртеррористического комитета регулярно проводят тренинги в казахстанских школах и готовы сотрудничать с другими организациями для повышения готовности граждан к террористическим угрозам.

Для более углубленного обучения руководителей и служб безопасности комитетом разработана и запатентована 20-часовая программа антитеррористической подготовки, включающая в себя основные аспекты противодействия терроризму и экстремизму.

На законодательном уровне разработаны требования к антитеррористической защите объектов, психологическая подготовка персонала и учащихся, а также действия при вооруженных нападениях, захвате заложников и обнаружении подозрительных объектов.

Вместе с тем предусмотрены практические упражнения по эвакуации и оказанию первой медицинской помощи, сотрудничество с правоохранительными органами, изучение видов экстремизма и его связи с личностными кризисами.



Эксперт отмечает, что анализ ситуации по антитеррористической безопасности в целом показывает, насколько важно комплексное решение проблем – от обучения граждан навыкам поведения в чрезвычайной ситуации до грамотных действий служб безопасности объекта.