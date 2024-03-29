Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города

Малоизвестные широкой аудитории важные государственные задачи решает популярное, но не самое большое озеро в стране – Сайран. Zakon.kz узнал у ученых историю происхождения в Алматы искусственного водоема, и как оно служит государству и людям.

Более 60 лет назад искусственно создавать озеро в Алма-Ате никто не собирался – все вышло практически случайно. Флагман строительной индустрии – Алматинский домостроительный комбинат (АДК) – брал для производства своих панелей песок и камни по берегам местной речки. Год за годом вывозя породу, комбинат, сам того не планируя, сформировал гигантскую чашу котлована, через который продолжала протекать горная река Большая Алматинка, ныне известная как Улкен Алматы. После того как запасы карьера иссякли и АДК утратил к нему интерес, местным властям нужно было решать, что делать с образовавшимся котлованом. Формировать русло реки, заново отсыпать грунтом берега было дорого и неэффективно.

Поэтому решено было использовать создавшийся котлован в качестве чаши для искусственного озера, вокруг которого планировалось создать зону отдыха для алматинцев. Для заполнения бывшего карьера водой нужно было создать плотину вниз по течению горной речки, для чего была построена дамба длиной 550 м, по которой сейчас проходит улица Толе би.

Параллельно были проведены все необходимые для благоустройства работы: территорию прокультивировали, проложили дорожки, отсыпали песком пляжную зону, в живописных местах расставили беседки и организовали лодочную станцию. В то время катание на лодках и катамаранах было чрезвычайно популярно среди горожан.

"На картах Алматы водохранилище Сайран появилось в 1971 году, приуроченному к 100-летнему юбилею Ленина", – говорится в ответе лаборатории водных ресурсов Института географии и водной безопасности РК на запрос Zakon.kz.

Система безопасности столицы КазССР

Помимо культурно-развлекательного назначения, озеро Сайран задумывалось еще и как часть общей системы селезащиты Алма-Аты. Незадолго до принятия решения по Сайрану 7 июля 1963 года произошла Иссыкская катастрофа. В тот воскресный день с гор на озеро и отдыхавших там нескольких десятков групп алматинцев внезапно обрушился мощнейший селевой поток из грязи, гигантских валунов и воды. Стихия смыла горное озеро, унося вместе с собой все, что было на ее пути. Погибли 150 человек. Поток, достигнув города, уничтожил до четверти домов Иссыка.

После этой трагедии тогдашнее руководство Казахской ССР приступило к созданию системы плотин, способных остановить селевые потоки и защитить города, села и людей. Прежде всего в зоне риска находилась Алма-Ата.

В урочище Медео в долине реки Малая Алматинка в 1966 году был произведен первый (правобережный взрыв), второй – левобережный – в 1967 году. В течение пяти лет шло возведение гигантской каменно-набросной плотины первой очереди высотой 107 метров. В результате в 1972 году был создан уловитель и накопитель селя объемом 6,2 млн кубометров. Это спасло жизни тысячи жителей Алма-Аты и сам город, когда год спустя с гор внезапно сорвался мощнейший грязекаменный поток. Плотина удержала и накопила селевые массы объемом 5,3 млн кубометра.

1921 год - улица К. Маркса (ныне Кунаева)/ Фото из книги В. Проскурина "Алма-Ата от А до Я в калейдоскопе событий"

Алматы, а также другие небольшие города и населенные пункты, расположенные в предгорье Заилийского Алатау, находятся в селеопасной зоне. Первое письменное упоминание о разрушительном сходе селя датировано 1841 годом. Тогда грязекаменный поток, снося все на своем пути, прошел по горным речкам Малая и Большая Алматинка. 9 июня (28 мая по ст. стилю) 1887 года произошло землетрясение колоссальной силы 9-10 баллов, которое спровоцировало сход гигантского селя в горах Заилийского Алатay. В историю эти события вошли как Верненская катастрофа. 8 и 9 июля 1921 года селевые потоки сошли вниз практически по всем горным рекам Заилийского Алатау. Наиболее мощные грязекаменные потоки двигались по руслам Малой и Большой Алматинки (Узень Алматы), рекам Талгар и Иссык. По оценке ученых, общий объем выноса селя из рек Малая и Большая Алматинка составил до 10 млн кубометров.

На защите

Заложенные проектировщиками более полувека назад функциональные задачи озеро Сайран решает по сей день.

"Кроме реакционных задач, водохранилище выполняет функцию селе-уловителя и накопления до 2,3 млн кубометров воды. Озеро полностью опорожняется в теплое время года из-за угрозы селя, как это было в 2010 году…", – говорится в ответе лаборатории водных ресурсов Института географии и водной безопасности РК на запрос Zakon.kz.

Помимо селеуловителя, искусственное водохранилище планировалось использовать для полива сельхозполей, располагавшихся ниже черты города по течению реки Большая Алматинка (Улкен Алматы).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации лаборатории водных ресурсов, данная функция у искусственного водохранилища также сохраняется. В последние годы местные власти провели ряд работ, которые положительно оцениваются учеными.

"Был запрещен проезд на прилегающую территорию любому виду автотранспорта, что прекратило разрушать прибрежную зону. Власти серьезно потрудились над техническим состоянием гидротехнических сооружений и инфраструктуры. Очистили дно водоема от иловых отложений, скопившихся за долгие годы. Глубина озера на тот момент составляла всего 5 метров вместо расчетных 12-ти. Реконструировали плотину и русло Улкен Алматы, установив железобетонные плиты водоската, укрепили берега…". Из ответа лаборатории водных ресурсов Института географии и водной безопасности РК на запрос Zakon.kz.

Место досуга

Правда, алматинцы хотят прежде всего видеть в озере Сайран прекрасную возможность поплавать и позагорать на пляже, не выезжая из города. Горожанам везет не каждый год – чаще всего купание на Сайране запрещают из-за несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим нормам.

Последний раз это произошло совсем недавно – в 2020 году. В общем-то после этого местными властями и было принято решение навести порядок и превратить водохранилище в парк отдыха "Озеро Сайран". Проект утвержден, и сейчас идут земляные работы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Что хотят построить на озере Сайран

Власти Алматы запланировали расширить прогулочную зону вдоль береговой линии с 3-х метров до 11-ти и продлить ее по всему периметру водоема. Также установить понтонный мост между восточной и западной сторонами, выдвинув их навстречу друг другу.

На западном берегу планируется выстроить навес-перлогу длиною 2 тыс. метров, под которой разместят шезлонги для загорания. А еще высадить лотосы, сделав для них отдельное маленькое озерцо, чтобы они продолжали расти, когда спускается вода из Сайрана.

Помимо этого в планах построить детский городок с натуральным покрытием из мелкого гравия. Высадить 3,5 тысячи деревьев: абрикосы, катальпы, карагач, акации, и гибридный тополь. И восстановить травяной покров с помощью разнотравья, разбить клумбы для цветов, и т.д.

Фото: проектно-изыскательский институт "Казахский ПромТрансПроект"

Окончание работ на озере Сайран запланировано на конец 2024 года. В задуманных переменах учтены все важные государственные задачи, которые спустя полвека решает небольшое искусственное озеро в Алматы.