Как появилось самое радиоактивное озеро в Казахстане и можно ли там ловить рыбу

Посреди казахстанской степи находится Чаган – озеро искусственного происхождения с необычной историей. Оно возникло в огромной воронке после ядерного взрыва. Спустя десятилетия водоем по-прежнему существует. Что с ним происходит сегодня и опасен ли он – в материале Zakon.kz.

15 января 1965 года в пойме реки Чаган испытали подземный ядерный заряд мощностью 140 килотонн. Взрыв прогремел на глубине 178 метров и буквально изменил ландшафт степи. На месте образовалась огромная воронка глубиной более 100 метров и диаметром около 430 метров. Вокруг нее поднялся земляной вал высотой до 35 метров. Миллионы тонн грунта оказались выброшены наружу.

Но ученые планировали не просто испытание термоядерной бомбы. Советские власти изучали возможность использовать ядерные взрывы для хозяйственных целей. Предполагалось, что таким способом можно создавать искусственные водоемы и накапливать в них весеннюю воду в засушливых районах.

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Весной того же года воронку соединили с рекой Чаганкой специальным каналом. Талая вода начала поступать в котлован и постепенно заполнять его. Так на месте ядерного взрыва появилось искусственное озеро, которое стали называть Чаганом. Эксперимент был частью более масштабных планов. В СССР рассматривали возможность создать в Казахстане десятки подобных водоемов. Однако идея широкого применения ядерных взрывов в хозяйственных целях не получила продолжения, и от таких проектов постепенно отказались.

Фото: CTBTO Preparatory Commission

Но история Чагана на этом не закончилась. После заполнения воронки ученые решили использовать новый водоем как большую экспериментальную площадку. Их интересовало, сможет ли жизнь развиваться в озере, которое появилось после ядерного взрыва, и как радиационное воздействие скажется на живых организмах.

Одними из главных участников эксперимента стали рыбы. В Чаган начали завозить разные виды, пытаясь сформировать в искусственном водоеме собственную экосистему. Вместе с рыбой сюда попадали моллюски и земноводные.

Эксперимент оказался настолько масштабным, что в озере появились виды, которых в этих местах раньше не было. Самыми экзотическими стали пираньи. Для казахстанской степи они были совершенно непривычными обитателями. Их присутствие превращало Чаган в настоящий полигон для биологических исследований. Ученые пытались понять, как чужеродные виды поведут себя в созданной человеком среде.

Фото: wikimedia

Однако далеко не все завезенные организмы смогли прижиться из-за большого уровня радиации. Часть рыб и других животных погибла, другая часть – мутировала, а результаты наблюдений показывали, насколько сложно создать устойчивую экосистему искусственным путем, тем более в водоеме, возникшем после мощного ядерного взрыва.

Исследования продолжались несколько лет. За Чаганом наблюдали как за живым экспериментом, где одновременно изучали последствия ядерного взрыва и способность природы восстанавливаться. В 1974 году опытную станцию закрыли, но история заселения озера живыми организмами осталась одной из самых необычных страниц в истории полигона.

Ученые предупреждают, что водоем и его окрестности до сих пор представляют серьезную угрозу. Поскольку повышенный радиационный фон сейчас не только в самом озере, но и на насыпях, образованных в результате взрыва, то есть грунт, которого тут миллионы кубометров. Специалисты отмечают, что не стоит пробовать искупаться здесь или поймать рыбу, все это по-прежнему опасно для жизни и может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Между тем сегодня Чаган остается одним из самых необычных объектов бывшего Семипалатинского полигона. Издалека он выглядит как обычное степное озеро. Но его происхождение невозможно отделить от истории ядерных испытаний. Это место стало наглядным примером того, как человек однажды попытался с помощью атома изменить саму природу.