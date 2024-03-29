Паводки-2024 в Казахстане: сколько республиканских трасс ушло под воду из-за наводнения

В Казахстане продолжается усиленная борьба с паводками. Из затопленных районов спасатели эвакуируют местное население. Большая вода захватывает не только села и города, но и трассы. Список закрытых дорог из-за потопа обновляется ежедневно.

Zakon.kz собрал список республиканских трасс, недоступных для автотранспорта из-за весеннего паводка. За последние дни из подтопленных населенных пунктов в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях эвакуировано больше 2000 человек. Спасатели с крыш снимают стариков и детей, а некоторых буквально на руках выносят из опасных зон.

Фото: МЧС РК

На борьбу со стихией вышли не только экстренные службы страны, но и городские, и сельские коммунальные предприятия. Дополнительно привлечены полицейские и военные.

На сегодняшний день откачано свыше 1,7 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 82 тысяч мешкотар и 20 183 тонн инертного материала. Задействованные силы в круглосуточном режиме продолжают проводить откачку талой воды из подтопленных частных жилых домов.



Фото: МЧС РК

Большая вода не обошла стороной и республиканские трассы. Многие из них сейчас недоступны для проезда из-за слишком высокого уровня воды. По данным "QazAvtoJol", крупные переливы зафиксированы на 12 автодорогах в 7 областях. В этой связи в общей сложности ограничено движение на протяжении более чем 2000 километров.

В Абайской области подтоплена автодорога сообщением "Караганда –Аягоз – Тарбагатай – Богаз".

В Актюбинской области вода стоит на автомагистрали сообщением "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" и "Самара – Шымкент".

В Карагандинской области не рекомендуется проезжать по трассе "Екатеринбург – Алматы" и "Кызылорда – Павлодар".

В Костанайской области подтопление на трассе "Жезказган –Петропавловск". Затоплен подъезд к селу Мариновка.

В Павлодарской области вода заняла трассу сообщением "Атамекен –Иртышск – Русская Поляна" и "Павлодар – Успенка".

В Северо-Казахстанской области затоплены участки трассы "Кокшетау – Омск".

В Улытауской области вода на трассе "Акшатау – Ортау – Бидайык" и "Кызылорда – Павлодар".

Фото: QazAvtoJol

Специалисты компании заверили, что, несмотря на большое количество автодорог, попавших под подтопление, ситуация находится под контролем и постоянно проводятся работы по защите автомагистралей от талой воды.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 616 единиц техники и 1621 человек. Все участки охвачены постоянным мониторингом. Всем автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои поездки, следить за официальной информацией и не выезжать на трассы, на которых зафиксированы переливы талых вод", – сказал Галымжан Утенбаев, заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан.

Многие эксперты отмечают, что паводок 2024 года намного масштабнее, чем годом ранее. Основной причиной специалисты называют слишком промерзшую почву, которая не дает талой воде максимально быстро впитаться.

"Действительно, половодье в этом году необычное. На мой взгляд, такая ситуация произошла из-за изменения климата. В этом году во многих регионах страны, где сейчас наблюдаются масштабные наводнения, снег выпадал достаточно поздно. Основной пик его пришелся на январь и февраль. Соответственно, земля достаточно промерзла. Даже больше, чем нужно, и сейчас, когда наступила резкая оттепель, получилось так, что воде просто некуда идти", – предположил Аманбек Рамазанов, специалист в области водного хозяйства.

Эксперт считает, что ситуация в Казахстане в ближайшее время нормализуется. Но в апреле можно будет ожидать большую воду в горных районах. Пока льды в горах еще не начали таять, но с повышением температуры воздуха талые воды начнут подтапливать населенные пункты, но уже в предгорьях.

"Нельзя пока сказать, когда паводки закончатся полностью. В целом, можно отметить, что сейчас там, где населенные пункты были полностью затоплены, вода начала постепенно отступать. Туда уже возвращаются эвакуированные люди", – предположил Аманбек Рамазанов.

Некоторые казахстанцы в социальных сетях отмечают, что ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, произошла из-за неподготовленности гидротехнических сооружений. Эксперт с этим предположением категорически не согласен. По мнению Аманбека Рамазанова, ГТС страны вполне справляются со своей задачей и сбрасывают большую часть воды.

"По моему мнению, гидротехнические сооружения страны функционируют и выполняют все возлагаемые на них задачи штатно и оперативно. Нужно понимать, что ГТС не могут сдерживать воду полностью. Но часто они дают время для подготовки к паводку. К примеру, возьмем Актюбинское водохранилище. Пока оно наполнялось, спасатели провели необходимые работы, эвакуировали население. Прекрасно справилось со своей задачей Сергеевское водохранилище в Павлодаре. Кстати, нельзя не отметить работу сотрудников МЧС. Все действия спасатели выполняют слаженно, по инструкции и без ошибок ", – сказал Аманбек Рамазанов.

Эксперт отмечает, что государство еще задолго до наступления оттепели принялось готовиться к большой воде. И это были правильные меры. Поскольку на деле видно, как все службы борются с паводками и как идет эвакуация населения. Стоит отметить, что для всех пострадавших организованы эвакуационные пункты, где людей обеспечивают питанием, одеждой и необходимыми медикаментами.

Многие, кого пришлось экстренно эвакуировать из подтопленных районов, отмечают слаженную работу спасателей, военных, волонтеров и местных властей.

Сейчас в круглосуточном режиме работают республиканский и областные оперативные штабы, а также запущена горячая линия: