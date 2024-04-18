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В Акмолинской области начали оценку имущества после наводнения

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:16 Фото: пресс-служба акимата Есильского района
В Есильском районе Акмолинской области, несмотря на продолжающую борьбу с большой водой в одних селах, в других уже началась ликвидация последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Управления внутренней политики, оценка причиненного ущерба пострадавшим вследствие паводков идет полным ходом.

По информации акимата района, принято 175 заявлений на проведение визуального осмотра по факту подтверждения затопления талыми водами. Также поступило 35 заявлений на возмещение ущерба на основании оценки, из которых четыре заявления через портал электронного правительства.

Как далее отметили в местном акимате, работа по оценке причиненного ущерба пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации уже начата, проведена оценка имущества 34 заявителей в селах Ленинское, Свободное, Знаменка и Московское.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:16

Фото: пресс-служба акимата Есильского района

Одновременно начала работать и комиссия по оказанию единовременной социальной помощи лицам, которой вынесено положительное заключение по всем 14 заявлениям.

Не менее актуальными остаются вопросы, касающиеся восстановления инфраструктуры. В Жаныспайском сельском округе проводятся восстановительные работы. Сельским акиматом совместно с ТОО "Ковыльное Элеватор", ТОО "Жаныспай-ZR" восстанавливается линия электропередачи, ведущая к водонасосной станции села Ковыльное. В мероприятиях задействованы и работники элеватора, железной дороги, а также жители села.

Продолжаются противопаводковые мероприятия в селах Двуречное и Курское. Спасательной службой района вместе с жителями сельского округа уложено более 3500 тыс. шт. мешкотары, укреплено 300 м обвалования, возведено обвалование протяженностью 120 м. Откачано 113 600 кубометров воды.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:16

Фото: пресс-служба акимата Есильского района

Жители сел не только принимают участие в борьбе с природными катаклизмами. Так, местное ТОО "АгроФирма Каракол" обеспечивает добровольцев и сотрудников ОЧС, занятых на противопаводковых мероприятиях в селе Двуречное, трехразовым питанием.

"В связи с возникшей угрозой для нашего села сотрудники ОЧС, наш акимат и добровольцы непрерывно работают над укреплением берега реки Ишим. Мы обеспечиваем их вспомогательной техникой и горячим питанием. В такие моменты мы должны помогать друг другу и держаться вместе", – поделился исполнительный директор предприятия Александр Давидович.

Данное сельхозпредприятие не единственное, кто обеспечивает питанием спасателей. Местный предприниматель Талгат Альжанов тоже организовал бесплатный обед для всех, кто участвует в противопаводковых работах.

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