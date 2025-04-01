Пришла пора клещей: в Алматы началась обработка парков и скверов

Зеленые зоны города Алматы начали обрабатывать от клещей. Ежегодно от укусов этих паразитов страдают тысячи человек и еще больше животных. Как борются с этим коварным паукообразным в самом крупном зеленом городе Казахстана – в материале Zakon.kz.

Весной клещи особенно опасны, так как испытывают сильнейший голод после зимней спячки. Сотрудники центра дезинфекции города в несколько этапов опрыскивают городские парки, скверы и другие зоны отдыха, чтобы обезопасить горожан и гостей мегаполиса от укусов клещей и заражения энцефалитом.

С начала 2025 года в травматологические пункты медицинских организаций Алматы из-за присасывания клещей обратились 77 человек. Столько же было пострадавших и в прошлом году. Как комментируют врачи, всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. Клещевого энцефалита у атакованных паразитами медиками не зарегистрировано.

Фото: Zakon.kz

Для того, чтобы обезопасить горожан, специалисты ежегодно работают над тем, чтобы усмирить кровососов.

Первая обработка проводится до начала активности клещей – ранней весной, сразу же после схода снега. В этом сезоне противоклещевая обработка в южной столице началась немного позже, чем обычно, из-за дождей. Ведь важным условием для дезинсекции, как отметили в ДСЭК Алматы, становится погода – отсутствие осадков на ближайшие три дня. Но в городе с начала весны стояла довольно прохладная погода для марта и шли дожди.

Фото: Zakon.kz

Каждый год на территории Алматы, в том числе в предгорьях, относящихся к эндемичной зоне по клещевым инфекциям, осуществляются двухтуровые противоклещевые обработки.

Материал по теме Укусы клещей в Алматы: что делать и где получить помощь

Мероприятия в каждом регионе, в том числе на территории Алматинской области, проводятся с учетом географических и ландшафтных данных местности, а также данных энтомологического наблюдения за переносчиками клещевых инфекций.

В городе противоклещевая обработка проводится на открытых территориях с массовым пребыванием людей – это Алмаарасанское ущелье, природный парк Медеу, п. Коктобе, Бутаковское ущелье, ущелье Карагайлы, горная местность Каргалы, восточная граница города (с. Кольсай, с. Сулусай), Юго-Восточная граница Алматы. Также обработке подлежат наиболее посещаемые населением местности – городские парки и скверы.

Фото: Zakon.kz

Этой весной обработку города начали в ясный день с Бостандыкского района. Ведь излюбленным местом обитания алматинских клещей из года в год становится именно этот район, где расположены предгорья мегаполиса, а также Медеуский район и ущелье Бутаковка.

Фото: Zakon.kz

С раннего утра парк был закрыт, а любителей прогулок на свежем воздухе заблаговременно предупредили, разместив информационную вывеску о плановой обработке.

Фото: Zakon.kz

Но, как рассказала корреспонденту Zakon.kz главный специалист Управления санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района Сара Тлеубергенова, акарицидная противоклещевая обработка, когда обрабатываются городские парки, скверы, полностью безопасна для людей и животных.

"Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат, который относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4-й класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Но во время обработки территорий запрещено находиться посторонним людям, животным до высыхания препарата. Разрешается посещение обработанной территории по истечении трех дней". Сара Тлеубергенова

При этом, согласно требованиям нормативных документов, не рекомендуется обрабатывать акарицидами участки, используемые под выпас сельскохозяйственных животных, под сенокосные угодья, а также не рекомендуется проводить обработку вблизи рыбных хозяйств и пчеловодств.

Фото: Zakon.kz

Сегодня акарицидная обработка в парке проводилась препаратом "Ципертирин". Но применяются и другие его аналоги. Они чередуются, чтобы не было случаев резистентности (невосприимчивости) клещей к определенному инсектициду.

"Для проведения обработки осуществляется чередование инсектицидов. За последние три года в городе использованы инсектоакарицидные препараты "Фаворит", "Дельтэкс", "Ципертирин". Все эти препараты из группы пиретроидов, которые обладают острым инсектицидным и акарицидным действием и являются инсектоакарицидами с широким спектром действия", – рассказали в ДСЭК Алматы.

Перед тем как начать борьбу с клещами, сотрудники осуществляют выборочный осмотр территорий на наличие клещей. Это производится и после этапа обработки, чтобы убедиться, что "выживших" кровососов нет.

Фото: Zakon.kz

По данным специалистов, ежегодные показатели акарицидной обработки парков и скверов указывают на действенность препаратов. В 2024 году контроль дезобработки после первого тура составил 98%, после второго тура эффективность была стопроцентной.

На наш вопрос: мутируют ли клещи, сотрудники ДСЭК отметили, что таких фактов зарегистрировано не было. Но если наблюдается превышение количества укусов клещей среднего многолетнего уровня, а также составление контроля эффективности обработки меньше 90% на обработанной территории, что указывает на снижение эффективности применяемого инсектоакарицидного препарата при обработке, то в таком случае рассматривается вопрос о замене инсектоакарицидного препарата на более эффективный для борьбы с клещами.

Дезинсекторы совершают обработку полностью облаченные в защитную одежду. Бригада Бостандыкского района из шести человек работала в защитных комбинезонах и кирзовых сапогах. На руках надеты перчатки, лица скрыты очками и масками, поверх которых имелись респираторы.

Фото: Zakon.kz

Специалисты работают термогенераторами, распыляя препарат по площади парков и скверов при помощи опрыскивателей так, чтобы мельчайшие капли покрыли траву, листья и землю. Акарициды оказывают на клещей нервно-паралитическое воздействие, что и приводит к смерти этих не самых приятных членистоногих.

Повторная обработка проводится через 1-1,5 месяца, так как срок действия акарициднего средства после проведения обработки составляет от одного до полутора месяцев.

Об опасности клещей известно всем. Паразиты выходят из спячки примерно при температуре выше 5 градусов и остаются активными до поздней осени, особенно если она выдастся теплой.

Фото: Zakon.kz

Самая высокая активность приходится на май-июнь, когда их численность увеличивается.

Поэтому стоит быть бдительным и, собираясь на природу в период сезона активности клещей, чтобы не нацепить паукообразного, необходимо соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

– носить однотонную и светлую одежду, чтобы легко было заметить на ней клеща, с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, брюки заправлять в сапоги, носки, на голову надеть косынку, шапку;

– необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей;

– проводить частые само- и взаимоосмотры одежды, тела и вещей. По возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей.

Материал по теме Опасность клещей: что нужно знать перед поездкой на природу

Самым действенным способом, чтобы избежать клещевого энцефалита, безусловно, остается вакцинация. Прививки по показаниям проводятся в поликлиниках по месту жительства или прикрепления после консультации врача.

Чаще всего вакцинируют тех, кто проживает и работает в природных очагах клещевого энцефалита.

Сейчас у клещей разгар охоты. В середине лета из-за жары они нападают реже. Второй пик активности кровососов приходится на раннюю осень.