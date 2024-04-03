Протесты в Турции: кратко о произошедшем, причинах, перспективах власти и влиянии на Казахстан

В Турции завершились муниципальные выборы, причем итоги их были весьма неожиданными. Zakon.kz, заручившись поддержкой политолога, проанализировал происходящее в стране и узнал, скажется ли на Казахстане изменение политических настроений в государстве-партнере.

Что произошло

31 марта оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет одержала сокрушительную победу над правящей партией в ходе муниципальных выборов.

По данным газеты Anadolu Ajansı, после подсчета 93% протоколов Народно-республиканская партия получает 37,4% голосов на муниципальных выборах, правящая Партия справедливости и развития – 35,7%. Оппозиционные мэры трех самых крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира, как обещалось, по итогам выборов сохранят свои должности.

После объявления неутешительных результатов голосования действующий президент обратился к своим сторонникам в Анкаре.

"К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - сказал он.

3 апреля стало известно, что турецкие города захлестнула волна протестов. Беспорядки сопровождаются поджогами служебных автомобилей и стычками с силовиками.

По информации "Известий", митинги начались после того, как Министерство юстиции лишило избирательных прав Абдуллу Зейдана, который был избран мэром столичного муниципалитета Ван от партии Dem. Но мандат предоставили кандидату от партии Эрдогана.

Как сообщает Shot, на фоне напряженности местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. Полиция применяет против митингующих водометы. По данным RT, в турецких городах Хаккари и Адана произошли беспорядки — на улицах слышны выстрелы, силовики проводят задержания.

Почему произошло

По мнению казахстанского политолога Талгата Калиева, стремительный взлет симпатии к оппозиции в стране был прогнозируем. Яркое "предзнаменование" смены "погоды в доме" имело место на президентских выборах, где оппонентам Эрдогана не хватило считанных процентов для триумфа.

Это и был первый тревожный звоночек, свидетельствующий о недовольстве населения существующим положением вещей.

"Последние годы отмечается и сильная девальвация национальной валюты, и затянувшийся экономический кризис, замедление темпов роста. Повлияла исламизация, вызывающая вопросы у определенной части населения. Там до сих пор сильны традиции Ататюрка и его курс. Поэтому победа оппозиционной партии на выборах была закономерна".

Что за история с партией Dem

Спикер пояснил: Dem Parti - прокурдская партия:

"Вопрос сложный с политической точки зрения, поскольку проблема курдского сепаратизма в Турции существует давно и воспринимается обществом крайне болезненно. Именно поэтому в Казахстане, например, запрещено создание партий по этническому или религиозному признаку. Это позволяло во многом не политизировать этнический вопрос".

Чем грозит Турции

Турция, подчеркивает специалист, обладает достаточно прочным иммунитетом к подобным сценариям. Там сильны политические традиции, нередки митинги, существует культура протеста и выражения политического мнения. Вместе с тем население не заинтересовано в дестабилизации собственной страны.

"Они знают "пороги", через которые нельзя переступать. Я думаю, протесты затянутся до утверждения результатов выборов и до официального вступления в должности. Однако, безусловно, в таких случаях сразу начинают падать котировки туристских компаний, расшатывается стабильность нацвалюты. В конечном итоге это приводит к определенным экономическим проблемам, что может способствовать еще большему росту градуса недовольства. Массам несвойственно искать глубинные причинно-следственные связи. Когда люди видят экономический спад, даже если он связан непосредственно с их действиями, они могут решить, что во всем виновато правительство".

Туризм и ключевая статья формирования ВВП республики - аграрный сектор - едва ли попадут под удар, ведь сами турки прекрасно осознают их ценность.

Перспективы Партии справедливости и развития (ПСР)

Ранее действующий турецкий лидер намекал на возможность завершения своей политической карьеры, хотя и пребывая в уверенности, что консервативная Партия справедливости и развития останется у власти даже после его ухода с поста президента в 2028 году.

Однако свершившиеся муниципальные выборы несколько спутали карты ПСР. Так окажется ли Эрдоган прав в своих прогнозах?

"Во-первых, даже если выиграет его партия, в любом случае, речь идет о стиле руководства. Эрдоган – политик редкого харизматического типа. Я не думаю, что в его партии есть второй такой человек. Во-вторых, будут иные взгляды, иные подходы. В конце концов, новый президент не будет чувствовать себя так уверенно, как Эрдоган – ему придется искать компромиссы с другими политическими силами. Пока он укрепит собственную власть, ему будет необходимо находить общий язык. Поэтому, безусловно, после президентских выборов в Турции будут определенные изменения, даже если выиграет партия Эрдогана. Тому, кто придет ему на смену, придется учиться слышать голоса недовольных, их точку зрения, идти на уступки". Талгат Калиев

Окончательное решение

Несмотря на волеизъявление самого президента, экс-министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявлял, что он получит шанс пойти на третий срок, если по решению парламента будут организованы досрочные выборы.

Мы спросили политолога, какое решение может принять в этой связи Реджеп Тайип Эрдоган. И получили ответ: это будет зависеть от состояния здоровья и физических возможностей политика.

"Надо понимать, что управлять такой страной, как Турция, довольно трудная и очень стрессовая работа".

Конец "эры Эрдогана"?

Подобным взглядом на происходящее делились некоторые мировые СМИ. Мы, в свою очередь, уточнили, есть ли основание у столь громких заявлений.

"Сейчас, безусловно, Эрдоган является лицом своей партии. Поэтому недоверие к партии – это недоверие, в первую очередь, к самому Эрдогану. Последнее 10-летие президент и его партия были доминирующей политической силой. То, что сейчас вдруг так резко потеряла позиции партия, отражается на устойчивости самого Эрдогана. Вполне может быть, что недовольство населения достигло той критической точки, после которой начнется спад его популярности. И в конечном итоге, да, это может оказаться началом конца. Неизвестно правда, сколько времени продлится движение к этому финалу. Проголосовав таким образом на муниципальных выборах, население выразило, прежде всего, свое отношение к действующему главе государства". Талгат Калиев

Соперники и преемники

В ходе президентской гонки основным конкурентом Эрдогана называли Кемаля Кылычдароглу, представителя Народно-республиканской партии, выступившего от объединенной оппозиции. Вырвать победу тогда не удалось - Кылычдароглу уступил во втором туре. Однако...

"Возможно, за предстоящие годы у них появится какой-нибудь лидер именно благодаря тому, что они будут управлять регионами. В конце концов, даже сам Эрдоган в свое время был мэром Стамбула. Думаю, эти годы принесут Турции множество сюрпризов", - считает политолог.

А вот вероятным преемником, если, конечно, учесть возможность "движения по семейному принципу", эксперт назвал зятя нынешнего главы Турции, бизнесмена Сельчука Байрактара.

"О нем достаточно лестные отзывы в самой Турции, его называют прогрессивным, очень талантливым. Как минимум как бизнесмен он действительно продемонстрировал свои таланты. Как политик – тут будет видно".

Влияние на Казахстан

Вероятно, минимальное. Потому что с Турцией нас прочно связывают все 33 года Независимости. Турция – первая страна, которая заявила о признании нашего суверенитета.

"Мы связаны братскими узами. У нас огромное количество линий взаимодействия и в двусторонних, и в многосторонних форматах. У нас контакты достаточно интенсивные, хотя лидеры Турции за это время менялись. Вне зависимости от их политических взглядов, персональных характеристик, отношения Турции с Казахстаном всегда были очень теплыми. Я думаю, что изменение политического ландшафта там не будет никак отражаться на взаимоотношениях между нашими странами", - подытожил спикер.

Он добавил: кто бы ни пришел к власти, "тюркский вектор" останется для партнера одним из ключевых приоритетов. А значит, ожидать каких-либо угроз с этой стороны нам стоит в самую последнюю очередь.