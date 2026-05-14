Статьи

Договоренности Казахстана с Турцией оценил политический обозреватель

президенты Турции и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 17:12 Фото: akorda.kz
Известный казахстанский писатель, обозреватель Мади Раимов проанализировал договоренности между Казахстаном и Турцией и выделил основные направления сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

На шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня особый акцент в выступлении президентов Казахстана и Турции был сделан на интенсивное развитие культурно-гуманитарных контактов между двумя странами.

В частности, по словам турецкого лидера, стороны подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 млрд долларов.

"Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия, как сегодняшний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению Мади Раимова, увеличение товарооборота – и есть одно из самых значимых направлений, особенно на фоне текущей геополитической остановки.

"Есть ситуация с Россией, Украиной, Ираном. А есть средний коридор, значительно сокращающий время доставки товаров. Наше зерно прошло через Армению – таким образом еще сократился путь в Европу. Это самый удобный коридор, самый главный путь. Не зря же Казахстан строил дополнительные "ветки", чтобы ускорить процесс", – отметил он.

Спикер добавил, что турецкая сторона может быть также заинтересована в предоставлении Казахстану своих оборонных технологий в обмен на полезные ископаемые, необходимые для их разработки и производства.

"Что касается упомянутой Дорожной карты по взаимной торговле сельхозпродукцией на 2026-2028 годы, надо понимать, что какую-то часть сельхозпродукции, которую не мог закрыть Узбекистан, мы закупали в Иране. В свете текущих событий Казахстану нужно было принять определенные меры, чтобы заменить привычные товары из Ирана", – считает Мади Раимов.

Тем не менее он убежден, что в дальнейшем основной упор, помимо ИИ, сделают на сотрудничество в области военных и космических технологий.

Известно, что визит в Астану состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

