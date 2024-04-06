Политолог: Саммит ШОС в Астане может стать важной страницей в истории Евразийской безопасности

Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами, заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями Советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Президент отметил, что наша страна придерживается принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС, отметил глава государства.

Какие задачи стоят сегодня перед участниками организации? Как достичь их эффективной реализации? И какую роль в решение важных глобальных вопросов занимает Казахстан? Своим мнением с Zakon.kz поделился кандидат политических наук, эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артур Сулейманов.

– Артур Рамилевич, Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи секретарей Советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС. На Ваш взгляд, какие ключевые риски имел в виду президент Казахстана?

– Межгосударственные коммуникации по линии секретарей Советов безопасности стран ШОС играют непосредственную роль в борьбе с международным терроризмом. Я бы назвал эти контакты "сверкой часов", когда аккумулируется актуальная информация, представляющая интерес безопасности государств. В последнее время таких коммуникаций в ШОС, ОДКБ, СНГ становится значительно больше. Это говорит о нарастании угроз терроризма и экстремизма, подпитывающих друг друга и имеющих глобальные последствия для международной и региональной безопасности.

Поэтому принцип неделимости безопасности на глобальном и региональном уровнях становится самым важным элементом в формуле безопасного мира. Об этом говорил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями Советов безопасности. Он отметил, что количество региональных и локальных конфликтов за прошлый год выросло почти на 30 процентов и на этом фоне усиливается угроза международного терроризма.

В ШОС продолжается поиск новых эффективных форм сотрудничества в борьбе с терроризмом. В каком-то смысле организация возвращается к своим истокам и активизирует борьбу с "тремя силами зла", но уже в новом измерении и с учетом новых возможностей. В том числе, расширения организации.

– По мнению президента Казахстана, усиливается угроза международного терроризма. Как Вы можете охарактеризовать работу, проводимую участниками Организации в этой сфере?

– Шанхайская организация сотрудничества является образцовой организацией в вопросах международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Отмечу, что именно в ШОС была принята еще в 2001 году такая конвенция. Только за последние пять лет, по данным Секретариата Организации, было рассмотрено более 400 предложений, которые уже реализуются или находятся в стадии итоговых обсуждений. Сформированы специализированные структуры ШОС, занимающиеся оперативной и аналитической деятельностью в вопросах противодействия внешним угрозам.

За это время удалось не только разработать внушительную нормативно-правовую базу, но и выработать механизмы и инструменты противодействия угрозам. Но на фоне активизации террористических организаций в мире и по периметру ШОС требуется обновление программы сотрудничества.

Важно, что внутри Организации незыблемым остается несколько правил. Взаимное уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств и отказ от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. Эти правила служат основой для развития взаимовыгодного и доверительного партнерства между государствами.



– Президент РК напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла" и другим мировым угрозам. Какой эффект от проводимой работы Вы видите?

– ШОС трансформируется. Если в 2015 году в Уфе принималась стратегия развития организации до 2025 года, с учетом интересов шести государств на перспективу совместного развития, то теперь речь идет уже о позиции двадцати шести стран. Это вместе со странами-наблюдателями и партнерами по диалогу.

Полагаю, что в основе новой стратегии ШОС до 2035 года будут заложены, по меньшей мере, две магистральные идеи: формирование нового миропорядка и движение в сторону многополярности; ответ на вызовы и угрозы современности. Количество конфликтов прямо или косвенно затрагивающих ШОС с каждым годом только возрастает.

Выделенные "три силы зла" модифицируются, комбинируются, приобретают новые черты и расширяют географию распространения. Поэтому усиление в первую очередь должно проходить на уровне согласования Стратегии развития ШОС на последующие десять лет. При этом курс на синхронизацию политик ШОС, СНГ и ОДКБ должен продолжиться. В борьбе с современными угрозами необходима более консолидированная позиция этих организаций.

– Как Вы можете оценить меры Казахстана по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане?

– Казахстан выступает за создание условий для долгосрочной стабилизации в Афганистане. И не последняя роль уделяется дипломатии на высоком уровне. Этот посыл президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева поддерживается и другими партнерами по ШОС. Есть общее представление, что угрозы из Афганистана могут "переползти" в Центральную Азию, Россию, Беларусь. Поэтому афганский вопрос вызывает обеспокоенность. И если ранее его решить не удавалось (напряженность сохраняется), то сейчас в ШОС нужно находить новые решения, договариваться. Это непростой процесс, но самое главное, конечно, это политическая воля государств.

– Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное внимание. Какую роль, по Вашему мнению, играет эта международная площадка для решения глобальных проблем?

– Саммит ШОС в Астане, который пройдет 3-4 июля, может стать важной страницей в истории евразийской безопасности. В рамках председательства в ШОС Казахстан выступает с инициативой "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Вероятнее всего, этот документ будет принят летом. К его разработке подключены все государства-участники организации. Астанинская площадка не единожды играла важную роль в принятии важных международных решений. Достаточно хотя бы вспомнить момент по урегулированию сирийского кризиса. В этот раз тоже имеются высокие ожидания от предстоящего саммита.