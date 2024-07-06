ШОС может стать площадкой трансформации системы безопасности на евразийском континенте

Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" отметил особую роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене. Мнение российского политолога Артема Данкова о главных итогах саммита и перспективах развития организации – в материале Zakon.kz.

– Артем Георгиевич, итогом Астанинского саммита ШОС стало подписание ряда важных документов. В частности, была принята Астанинская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Что в себе содержит этот документ?



– Астанинская декларация Совета глав государств – членов ШОС – это краеугольный документ ближайшего периода развития Шанхайской организации сотрудничества. Если какие-то пункты выделять в этой декларации, прежде всего, это некий план действий. Определение ключевых направлений работы, противодействие сепаратизму, экстремизму, борьба с наркотиками, сотрудничество в энергетической сфере – все это обозначено, и все это будет работать. О том, как эффективно будет выстроена работа, на этот вопрос можно будет ответить через несколько месяцев, когда начнутся уже институциональные изменения, трансформация, создание перечня конкретных направлений работы, действий, реализация планов, но вектор определен. Шанхайская организация сотрудничества – это живой организм, она переживает период роста, она привлекательна для других участников, для появления новых членов. ШОС – это важная диалоговая площадка, на которой могут и будут обсуждаться ключевые вопросы в области безопасности, международного сотрудничества, устойчивого развития стран евразийского континента на ближайшие полтора десятка лет.



– Как вы оцениваете период председательствования Казахстана в ШОС?



– Работу Казахстана в роли председателя ШОС я оцениваю позитивно, потому что формат Шанхайской организации сотрудничества дает возможности для любых стран-участниц внести свой вклад в развитие международных отношений. Для каждой страны-председателя это очень важный и интересный этап. Это не только повышает международный престиж организации, но и позволяет реализовать какие-то инициативы, необязательно глобального масштаба. Но очень важно превратить срок председательствования в организации, конвертировать его в какие-то идеи, концепции, которые могут в структуре использоваться. Многие инициативы, которые выдвигались в период председательства Казахстана и сейчас были выдвинуты на саммите, прежде всего, говорят о том, что страны-члены организации видят ШОС как важнейший диалоговый инструмент многостороннего и двустороннего форматов для решения актуальных вопросов Евразии: безопасности, сотрудничества, развития, решения пограничных и экономических задач. Поэтому, мне кажется, будущее мира – это, прежде всего, такие структуры. Вот есть ООН, и есть, и будут на каждом континенте, в каждой части света – в Евразии, Африке, Австралии Океании, Северной Америке – такие региональные структуры, которые будут подобного рода диалоговыми площадками. Что касается той концепции, которую продвигал Казахстан, это посильный вклад в обеспечение мира и безопасности. Это безопасное сосуществование государств, не только членов организации, но и ближайших соседей и партнеров. Этот курс говорит о том, что Казахстан и в рамках председательствования в ШОС, и в рамках организации, и вообще в рамках своей внешней политики продвигает концепцию участия государств разных, не только, скажем, великих держав, но и стран среднего размера. Об этом тоже Токаев писал и неоднократно говорил о создании этой системы, которая позволила бы обеспечивать мир на межрегиональном, субрегиональном и глобальном уровнях. Поэтому я считаю, что это важная идея, которую Казахстан выдвинул, и это один из результатов, который останется в будущем в рамках Концепции развития Шанхайской организации. Вот эта инициатива своего рода итог председательства РК в ШОС.



– Казахстан передал пост председателя ШОС Китаю. Как вы считаете, как это отразится на развитии организации?

– Здесь важно то, что в тот период, когда председательствовал в организации Казахстан, он продемонстрировал жизнеспособность ШОС, перспективность. Она переживает этап расширения, появляются новые члены организации. И с председательством КНР мы ожидаем в ближайшее время продолжения этой тенденции, превращение Шанхайской организации сотрудничества в альтернативную площадку обсуждения многих международных вопросов: безопасности, сотрудничества, развития в евразийском пространстве.

– ШОС растет. Теперь в ее составе и Беларусь. С чем, на ваш взгляд, связано желание страны вступить в организацию?



– Это свидетельствует о том, что организация, как я уже сказал, развивается, участие в ней интересно. Это авторитетный международный институт, который позволяет решать те или иные проблемы в двустороннем и многостороннем форматах. Вступление Беларуси – очередное тому подтверждение. Беларусь – это страна евразийского пространства, европейская страна, которая находится на границе между Европой и евразийским пространством. Я думаю, это позитивно с точки зрения того, что ШОС воспринимается как важный альтернативный полюс сил.



– Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите. Поэтому весьма актуальным является принятое участниками саммита Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, добавил глава государства. В чем главное преимущество данного документа?



– Это важный документ, который устанавливает рамки, нормы и принципы, связанные с тем, как страны-члены ШОС видят принципы развития международных отношений и отношений между ними. Безусловно, этот этап очень важен для развития ШОС, потому что организация переживает расширение. На протяжении нескольких лет увеличивается количество членов организации, и эта тенденция сохранится. Это ключевой момент, который является определяющим этапом в развитии организации. Важно, что страны разные. Крупные державы: Россия, Китай, Индия. Есть державы среднего размера, такие как Казахстан, например, либо Беларусь. Это важно, что каждая страна, какого бы размера, масштаба экономики или населения не была, может внести свой посильный вклад в международное сотрудничество, безопасность и развитие.



– Экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС, резюмировал президент Казахстана. Какие у вас мысли на этот счет?



– На мой взгляд, во многом это заявление основано на факте, связанном с тем, что одни из крупнейших экономик мира – Китай, Индия, Россия – являются членами ШОС. Фактически треть, 30% мирового ВВП, – это страны-члены Шанхайской организации. Понятное дело, значительная часть, больше половины этого объема приходится на Китай, но, тем не менее, и остальные участники не отстают. Это достаточно динамично развивающиеся страны, экономика которых успешно в большей или меньшей степени растет последние несколько десятилетий. Поэтому, действительно, экономический подъем Азии – это подъем тех стран, которые входят в организацию. Не все динамично растущие экономики Азии являются членами ШОС, но все члены ШОС – это достаточно динамично развивающиеся экономики.



– А что вы думаете о заявлении Касым-Жомарта Токаева, связанном с тем, что взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН, открывает широкие перспективы?



– Считаю, что это модель того, что мир будущего многообразен, он многополярный и многовекторный, и мы уже видим формирование таких региональных международных диалоговых площадок. Их много, эти площадки альтернативны Западу, нравится это европейцам и американцам или не нравится, но это такая жизнеспособная альтернатива, которая будет развиваться и дальше. И вот в рамках этих структур будет осуществляться взаимодействие на региональном и субрегиональном уровнях. Есть Евразия, есть ШОС, есть АСЕАН, есть ЕАЭС, и они в многослойном таком взаимодействии будут определять новое лицо евразийского континента. Поэтому взаимодействие Шанхайской организации сотрудничества с перечисленными акторами и организациями, безусловно, будет развиваться. И это потребует усилий со стороны организаций, понимания того, что можно обсуждать в рамках этого взаимодействия, и самое главное – распределение зон ответственности, какая организация, какая структура, какой институт за какую часть работы отвечает: где-то больше экономики, где-то больше политики, где-то больше безопасности и так далее. Особое внимание на саммите ШОС было уделено вопросам экологии.

– Хотелось бы узнать ваше мнение об инициативах, озвученных президентом Казахстана.

– Что касается инициатив РК, направленных на сохранение экологии и вообще этого вектора, так называемого «зеленого» развития, устойчивого развития, сейчас это тренд, особенно в развивающихся странах Азии. Экономики развиваются динамично, стремительно, постоянно, но это имеет и обратную сторону: ухудшение экологической ситуации, загрязнение воды, воздуха, почвы. Все это требует не откладывать решение вопросов на потом. Только совместными усилиями, с участием различных международных институтов, можно этот вопрос решить. На современном уровне проблем логических они не могут быть решены в рамках национальной границы или национальной юрисдикции.

– А насколько, по вашему мнению, важны инициативы, предложенные Касым-Жомартом Токаевым в части развития культурно-гуманитарных связей между странами?



– Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в нее новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям. Это тоже важный момент. Любая организация, которая хочет долго существовать, должна работать с молодыми людьми. Потому что они через 10-15 лет будут определять то, как будет выглядеть мир, какие цели будет ставить перед собой государство, какие задачи будут решаться с технологической точки зрения. И поэтому возможность общения молодых людей – это бесценный ресурс, который, в том числе и ШОС, должна использовать.

– Как вы можете охарактеризовать деятельность, которую ведут члены ШОС? Каковы перспективы развития организации?

– Многие организации сейчас находятся в таком спящем или полуспящем режиме, ШОС развивается. Это одно из важнейших отличий этой организации от других структур. Она сейчас переживает этап расширения, находится в стадии роста, и не только по количеству стран, но и по масштабу вопросов, которые охватывает. Из региональной организации Центральной Евразии, из проекта снижения напряженности между пограничными странами: Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, организация становится все более и более глобальной, что очень важно и интересно с точки зрения развития. В ШОС учитываются интересы государств разного масштаба, в том числе РК. Казахстан, как государство среднего размера, с помощью таких инструментов, как Шанхайская организация сотрудничества, может влиять на международную повестку, это тоже очень важно. Именно ШОС может стать площадкой становления и трансформации системы безопасности на евразийском континенте. Все больше и больше стран будут вовлекаться в орбиту организации, и это играет важную роль.

