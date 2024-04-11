Полный контроль над ситуацией со стороны государства сохраняется – эксперт о паводках в Казахстане

Экономический обозреватель Юрий Масанов проанализировал работу государственного аппарата по ликвидации последствий наводнения и предупреждению паводков. Эксперт считает, что государству удалось сохранить контроль над ситуацией. Свое мнение он высказал в интервью журналисту Zakon.kz.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию по противодействию паводкам? Как с ней справляется государственный аппарат?

– Паводки, которые мы наблюдаем этой весной в Казахстане, стали самыми масштабными не только за все годы независимости нашей страны, но и за более длительный период наблюдений, вплоть до 80 лет. Действительно, география и размах стихии стал таким крупным, что на ее пике режим ЧС местного масштаба был введен в 10 регионах страны, то есть половина регионов страны была подвержена подтоплениям. По официальным данным, которые были озвучены накануне, почти 100 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов, в которых начались подтопления и складывалась опасная ситуация. Сейчас они все спасены, кто-то находится у близких и родственников, кто-то в эвакуационных пунктах. На местах работают и мобилизованы все силы МЧС, местных исполнительных органов, привлекаются силы, ресурсы и средства полиции, Вооруженных сил, КНБ. Десятки тысяч волонтеров участвуют как в эвакуации населения из районов подтопления, так и в сборе помощи, непосредственно в борьбе с наступающей большой водой. Важно отметить, что хотя масштабы паводков в этом году действительно большие, тем не менее полный контроль над ситуацией со стороны государства сохраняется.

– Президент взял ситуацию с паводками под личный контроль. Что вы можете сказать о реакции на масштабное ЧС главы государства и правительства?

– Первый руководитель страны Касым-Жомарт Токаев полностью контролирует ситуацию, как мы видим из новостных сообщений и сводок из регионов. Он постоянно принимает отчеты акимов, министров, руководителя оперативного штаба, премьер-министра Олжаса Бектенова. Он лично дает своевременные поручения: мы это видели во время его рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, где также были подтопления и паводки. Там на месте был совершен полный облет территории подтоплений, были даны поручения, как ликвидировать последствия паводков, а также противостоять новым пикам прихода большой воды. Наверное, впервые в истории нашей страны по поручению президента премьер-министр, а также его заместители были направлены в регионы для того, чтобы на местах лично контролировать ход противодействия паводковой ситуации и ликвидации последствий. Нельзя не отметить, что отдельная работа проводится по информационной части. Мы видим, что сохраняется полное доверие к официальным источникам информации. Информационный штаб почти в круглосуточном режиме предоставляет актуальные данные по тому, как идет борьба с паводками в каждом регионе. Информация предоставляется в полном объеме, нет даже никакого смысла что-то скрывать. Власть открыта, доступна, освещает текущую ситуацию.

– Как отреагировало общество на масштабное наводнение, которое лишило многих казахстанцев крова и всего нажитого имущества?

– Очень важно, что общество, включая не только волонтеров, но и всех неравнодушных казахстанцев, представителей интеллигенции, представителей госаппарата и крупного бизнеса, сплотилось вокруг власти в этот сложный для страны момент. Людям оказывают необходимую помощь, чтобы жизнь в регионах после паводков как можно быстрее вернулась в нормальное привычное русло. Подкрепляется это тем, что уже публично заявлено: никто из пострадавших во время паводков не останется без поддержки и помощи.

Уже известны планы по возведению новых домов взамен тех, которые были разрушены или повреждены настолько, что не подлежат восстановлению. Также и по потерянному имуществу, включая скот. Это очень важно для жителей сельской местности, потому что именно там населенные пункты больше всего пострадали от паводков.

Если подытожить, можно уверенно говорить о том, что Казахстан столкнулся с масштабными паводками, ситуация развивалась очень быстро на начальном этапе, тем не менее со стороны государства контроль над ней был сохранен. Были оперативно предприняты все меры по эвакуации граждан в безопасные места, а также активно идут работы по ликвидации последствий наводнения, параллельно с этим идет работа по предотвращению подтоплений там, где пик паводков только ожидается. Президент Касым-Жомарт Токаев лично держит на контроле ситуацию и госаппарат уверенно с ней справляется, поскольку все нужные силы, средства и ресурсы для преодоления этого сложного периода в стране есть.