"Это большой шаг": глава кризисных центров Казахстана о защите детей и женщин от насилия

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванный укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних. Теперь за свое деяние домашний тиран может получить реальный срок.

О том, насколько важно подписание закона и какие поправки в него внесены, рассказала глава Союза кризисных центров Зульфия Байсакова, сообщает Zakon.kz.

Эксперт считает, что глава государства подписал принципиально новые законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав женщин и обеспечение безопасности детей. Это все в целом – большой шаг в развитии современного общества. Стоит отметить, что этот закон ждали давно и все.

"Кризисные центры по всей стране ранее предполагали и рекомендовали ужесточить наказание за преступления в сфере бытового насилия. Есть страны, на которые Казахстан равняется, и этими поправками мы показываем пример цивилизованности. Теперь основная задача общества – следить за тем, чтобы судьи, которые будут выносить решения по фактам бытового насилия, не сводили решения к административным штрафам. Главное, чтобы каждый вердикт суда был примером для семейного тирана," – отметила Зульфия Байсакова.

Среди нововведений есть и такой момент, как расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В этой связи Зульфия Байсакова пояснила, что это очень важная поправка и ее реализация лежит на местных исполнительных органах, которые должны продумывать специальные программы и финансово поддерживать такие семьи.

"Необходимы конкретные государственные программы. Например, если семья живет в браке 15-20 лет и у нее возник вопрос об расширении жилплощади, то местные исполнительные органы должны таким семьям оказывать поддержку. Прорабатывать с банками возможность льготного кредитования или систему скидок. И чтобы поддерживать институт семьи, необходимо дать возможность всем семьям, независимо от их уровня жизни и социального статуса," – сказала глава Союза кризисных центров.

Зульфия Байсакова отметила, что за последние годы институт семьи претерпел кардинальные изменения. Сейчас бытовому насилию подвергаются не только женщины, но и мужчины. К примеру, экономическое насилие совершается чаще над женщинами, но и среди женского пола есть те, кто успешен в финансовом плане и в связи с этим начинают давить на мужчин, которые зарабатывают немного. Чтобы исключить подобные случаи, специалисты давно предлагали открыть семейные центры, куда может прийти любая семья со своей проблемой или радостью.



"Этим должны заниматься местные власти. В подобных центрах обязательно должен быть психолог, который помог бы прорабатывать проблемы внутри семьи, да и просто это должно быть местом, где вся семья могла бы весело и с пользой провести время", – высказала свое мнение Зульфия Байсакова.

В целом законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов. Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью.

Соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношении женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года. Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

В заседаниях палат Парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка.