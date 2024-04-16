Дубай затопило из-за экстремальных ливней

На Дубай обрушились сильные дожди. Затоплены дороги, нарушена работа метро, жителей призывают оставаться дома, сообщает Zakon.kz.

Нестабильная погода затронула всю страну. Экстремальные погодные условия потрясли своими масштабами и последствиями, включая град, удары молний, ​​сильные грозы и наводнения, пишет Khaleej Times.

В Абу-Даби и Дубае во многих зданиях и кварталах были отключены электричество и водоснабжение.

Также станция метро Onpassive в Дубае подверглась наводнению после проливных дождей. Вода из-за пределов станции хлынула внутрь, вызвав серьезные перебои в работе.

Dubai Onpassive Metro Station 🫣 pic.twitter.com/WDwTUNKaCH — Huma Baloch (@huma_2793) April 16, 2024

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как пассажиры пробираются по щиколотку в воде внутри станции. Многие пассажиры сняли обувь и закатали брюки.

Жители Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Фуджейры и Рас-Аль-Хаймы сообщали о дождях разной интенсивности, в различных частях ОАЭ имели место затопления и оползни.

Было замечено, что жители пробирались по колено в воде, а транспортные средства и указатели были затоплены, особенно в низменных районах.

При этом метеорологи ожидали вторую волну мощных осадков с середины сегодняшнего дня.

Ранее ситуацию с паводками в России назвали "беспрецедентным наводнением".