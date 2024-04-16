Из-за потопа на аэродроме Дубая авиакомпании перенесли рейсы в Астану и Алматы

Фото: скриншот видео

Пресс-служба Air Astana предупредила о том, что из-за подтопления аэродрома в Дубае, вызванного ливневым дождем, рейсы KC206 Дубай – Астана и KC898 Дубай – Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля, сообщает Zakon.kz.

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