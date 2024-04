Из-за потопа на аэродроме Дубая авиакомпании перенесли рейсы в Астану и Алматы

Отмечается, что авиакомпания предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания.

Статус рейсов рекомендуют проверять на сайте.

Heavy Rain in Dubai airport.

This a video from Dubai airport where you can see the airplane is running on the runway and runway is full of water #dubairain #rain pic.twitter.com/HiWjmxA84K