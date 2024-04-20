Возвращение домой: спасенных черепах выпустили в дикую природу в Алматинской области

Неравнодушные казахстанцы больше года заботились о черепахах, которые были отобраны у браконьеров. Их вернули в естественную среду обитания. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как прошла спасательная операция.

Уникальную возможность вырваться на волю 25 среднеазиатским черепахам подарил Фонд защиты природы "Tasbaqa". Жители не только Казахстана, но и мирового сообщества объединились в степях Алматинской области, чтобы выпустить их на волю.





С чего все началось

Летом 2020 года Юлия Цаугг, прогуливаясь по парку Астаны, наткнулась на раненую черепашку. Оказалось, ее не пощадил пес. Тогда женщина сжалилась над ней, решила найти ей хозяина. Однако поиски были безуспешны. Скорей всего, от нее просто избавились бы.

"Для меня стало удивительно то, что в Казахстане обитают черепахи. Ранее я их не встречала. Стала собирать информацию, принялась лечить раненую. Выяснила, что у среднеазиатской черепахи очень много проблем. И основное то, что ее часто забирают из природы домой, но в итоге выкидывают за ненадобностью". Юлия Цаугг

Фото: Zakon.kz

Научные статьи, говорящие о том, что популяция черепах значительно сократилась и не восстанавливается из-за многих антропогенных факторов, заставили Юлию Цаугг задуматься. Цифры и вправду оказались тревожные: если в середине XX века популяция густо населяла территорию – 45 особей на гектар, то к концу того же века она сократились более чем в 10 раз.

"В Узбекистане среднеазиатские черепахи были еще три миллиона лет назад. Оттуда к нам они пришли миллион лет назад. Но эти древние существа загубили в советский период. Тогда животное было объявлено промысловым видом, большое количество ушло на продажу за рубеж. Черепах уничтожали, ошибочно считая их конкурентами скоту и растениеводству. В Казахстане они населяют треть ареала, водясь до юга Ирана. Начиная с 1930 до 2001 года было выловлено около четырех миллионов черепах. Это только официальные данные, не считая браконьерский урон". Руководитель фонда "Tasbaqa"

Волонтер отметила, что черепаха играет важную роль в экосистеме пустынь. Она поддерживает жизнедеятельность и рацион более 35 позвоночных животных, в числе которых краснокнижные. Однако она все еще не находится в Красной книге, хотя, к примеру, в Узбекистане и Таджикистане ее включили в список исчезающих. А в России этот вид рептилий даже не обитает.

Капкан смерти

Заместитель генерального директора Института зоологии КН МОН РК Марина Чирикова занимается изучением рептилий. Она рассказала, что в 2016 году на границе России и Казахстана задержали партию из 8000 черепах. Тогда это обернулось международным скандалом.

"Такую гигантскую партию содержать нереально. Ее разместили в Оренбургском университете. Студенты в течение нескольких недель ухаживали за черепахами. Требовалось время, чтобы оформить официальные документы. Пока все это сделали, настал июнь, в пустыне осталось мало растительности. Мы пошли на риск и приняли эту партию обратно в Казахстан. Но домой вернулись около 7000, остальные погибли. Эти существа достаточно выносливые. Но в грузовиках, к тому же в коробках, транспортировка оказалась экстремальной". Марина Чирикова

Фото: Zakon.kz

По словам герпетолога, при контрабанде черепах перевозят в ужасных условиях. Иногда их даже заматывают скотчем, чтобы они лишний раз не двигались. Все это отражается на их самочувствии. История восьмилетней давности никакого урока не преподала. Проблема до сих пор остается нерешенной.

"Буквально вчера был звонок, что в окрестностях видели КАМАЗ с черепами. Сейчас мы проверяем эту информацию. Ежегодно как минимум 2000 черепах отбираются у браконьеров. Но поскольку их везут очень скрытно, это лишь верхушка айсберга", – считает заместитель генерального директора Института зоологии.

Фото: Zakon.kz

Также Марина Чирикова заявила о другой проблеме – это сотни траншей в Туркестанской области. Они стали настоящей ловушкой и капканом смерти не только для черепах, но и других зверей.

"Только одна траншея окружностью 17 километров, длиною в два метра. Только из одной ямы мы извлекли 300 черепах. В позапрошлом году было воздействие с помощью властей. Около 10 незаконных траншей закопали, четырех владельцев оштрафовали. Черепахи активны лишь три теплых месяца в году. Остальное время они идут в укрытие, откладывают яйца и готовятся к зимней спячке. А траншеи закапывали в сентябре. В них угодило очень много черепах, и они уже спрятались, выкопав там норы. К сожалению, эти траншеи были закопаны вместе с живыми черепахами". Марина Чирикова

Фото: Zakon.kz

По мнению экспертов, такими темпами мы не только рискуем не восстановить популяцию черепах, но и потерять как вид древних существ. Ведь, чтобы рептилия достигла половой зрелости, необходимо больше 10 лет. А до этого времени ей предстоит бороться с глобальными вызовами. Лишь 20% черепах достигают взрослого возраста.

Дом спасателей

Учитывая множество проблем, в 2023 году Юлия Цаугг решила зарегистрировать фонд "Tasbaqa". Ее идею поддержали еще трое энтузиастов. Вместе они сейчас занимаются спасением и реабилитацией черепах со всего Казахстана.

"Степная черепаха часто воспринимается как домашний питомец. Но это заблуждение. Черепаха – дикое животное со своими потребностями, которые не может удовлетворить даже самый заботливый человек. Кроме того, что они становятся игрушками в человеческих руках, их используют в народной медицине и даже кулинарии, считая деликатесом и варя супы". Юлия Цаугг

Участница фонда по имени Зарина поделилась историями, в каком состоянии к ним поступают животные.

"Мы дали объявление, что принимаем и спасаем черепах. Мне позвонили и попросили на такси отправить черепаху. Привезли в коробке. Открываю, а там два истощенных самца. Было принято решение отправить их к нашему ветеринару в Астану. Но до нее добрался только один, второй погиб. А причина в том, что их просто не кормили", – сказала волонтер.

Фото: Zakon.kz

В другом случае также в коробке выслали двух водяных черепах, которые до сих пор живут у Зарины.

"Держим их во дворе частного дома. Первое время соседи жаловались, а сейчас знают, что занимаемся их охраной. Бывало, что у меня сломался вольер, все зверюшки разбежались по дачам, люди приносили их обратно. Многие думают, что это неприхотливые и молчаливые животные. На самом деле они очень рано просыпаются и находятся в движении. Пик мы называем "сбором урожая". Это осень. Веной люди приезжают за грибами, на рыбалку, насобирают черепах, летом еще занимаются ими, а осенью, когда дети в школе, пытаются избавиться от питомцев. И массово к нам приходят", – говорит представитель фонда.

Фото: Zakon.kz

Черепахи нуждаются в постоянном уходе. Они очень прожорливые, с улыбкой заявляют киперы. Их рацион должен быть максимально разнообразным.

"Приезжаю на базар, там меня уже все знают. Закупаюсь мешками. В месяц около 50 тысяч тенге уходит на содержание 60 черепах. Листья салата даем, шпинат, яблоки, груши, помидоры и другую свежую зелень", – перечисляет Зарина.

К Елизавете Витулёвой поступают черепахи, нуждающиеся в лечении.

"Мы с супругом решили отдать часть нашего сада под вольер. Соорудили его на солнечной стороне. Они огорожены не только сверху, но и внутри земли, потому что черепахи роют почву. Мы делим черепах, совсем больных отдельно держим в переносных клетках, на ночь заносим в дом. Зимой они постоянно в тепле. Сейчас днем выносим их на улицу. Связываемся с ветеринаром, получаем назначение и делаем уколы". Елизавета Витулёва

Фото: Zakon.kz

Из-за неправильного ухода у черепахи деформируется панцирь, образуется нарост на туловище, она отстает в росте и не проживет долго.

"Черепахе необходимо большое тепло, ведь она степная. Для этого нужны специальные лампы. Чаще всего люди игнорируют это, содержат ее в коробке или на холодном полу. Эти температурные перепады, сквозняки приводят к искажению панциря и прочим болезням. Категорически запрещено кормить капустой", – подчеркнула Елизавета Витулёва.

За это время фонд спас жизни больше 300 черепах, многим из них удалось вернуться в природу. Но есть и случаи, когда из-за человеческого безрассудства шансы выжить были сведены к нулю.

Этим 25 черепахам посчастливилось обрести долгожданную свободу. Год назад природоохранная прокуратура и волонтеры вырвали их из лап смерти браконьеров. Все это время они росли, крепли и набирались сил. Убедившись в том, что черепахи смогут самостоятельно продолжить путь, представители фонда, Комитета лесного хозяйства и животного мира, Института зоологии, экологи и просто неравнодушные казахстанцы из разных уголков земли (к акции присоединились экоактивисты из Германии и США) пожелали им счастливого пути. Животные выпущены в степи Алматинской области. Оказавшись в естественной среде, черепашки тут же принялись лакомиться сочной весенней травой.

"Эта очень классная инициатива. Здорово, что фонд проводит просветительную деятельность, потому что черепахи имеют огромное значение для экосистемы. Нам близка тема сохранения дикой природы. В нашу организацию тоже обращались люди с вопросом, что делать с черепашкой. Мы им давали советы выпускать в природу. Неправильно, что люди относятся к диким животным, как к игрушкам. Я впервые участвую в подобном мероприятии. Рада, что лично имею сопричастность к хорошему делу". Эколог Светлана Харитонова

Фото: Zakon.kz

А вот зооактивистка Сабина Омарбекова поделилась, что уже имеет опыт выпущения черепах на свободу. Пять лет назад она работала в Астане. Через социальные сети ей предложили забрать черепаху.

"Это был очень холодный декабрь. Черепаху привезли в коробке с капустой. Я прочла, что капуста для нее яд. Заказала террариум, купила специальные лампы. Вместе с Мистером зло переехала в Алматы. Я ему дала такую кличку, потому что он был с характером, быстро ходил, шипел, мог укусить. Он узнавал меня по голосу. Летом как собаку выгуливала его на улице. Но из-за того, что он жил в неволе и из-за нехватки кальция, у него был деформирован панцирь. Он был не круглый, а волнистый". Сабина Омарбекова

Фото: Zakon.kz

Девушка осознавала, что какой бы заботливой она не была, зверю нужна свобода. Тогда она случайно познакомилась с фондом. И решилась отпустить Мистера зло в природу.

"Мы с ним вместе прожили четыре года. Конечно, я полюбила его и привязалась к нему. Но мне нужно было думать не о своих забавах, а о его жизни. В 2023 году я передала черепаху в фонд. За ним наблюдали, сохранились ли у него инстинкты. Он себя вел достаточно активно. Решили выпустить его, я согласилась". Сабина Омарбекова

В фонде признаются, что в природе, конечно, существует масса рисков и угроз для любого зверя. Но это их настоящий дом. В данное время после зимней спячки на поверхность земли массово выходят черепахи. Если вы заметили их, специалисты просят не забирать с собой. К тому же это может обернуться штрафом до 140 МРП (516 тыс. тенге) за нелегальный сбор по статье 389 КоАП РК.