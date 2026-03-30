Общество

В дикую природу Казахстана выпустили краснокнижную птицу

Природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 06:16 Фото: Instagram/qazaqormany
29 марта 2026 года на территории ГНПП "Алтын-Эмель" области Жетысу прошло экологическое мероприятие по выпуску сокола-балобана в естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проводилось в рамках проекта "Восстановление популяции сокола-балобана на юго-востоке Казахстана", рассчитанного на 2026-2028 годы. Об этом передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на своей странице в Instagram.

Основная цель:

  • восстановление численности редкого вида, занесенного в Красную книгу Казахстана;
  • сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса.

Среди гостей мероприятия были представители из Саудовской Аравии.

Фото: Instagram/qazaqormany

По мнению организаторов, реализация проекта позволит увеличить численность сокола-балобана в дикой природе обитания, укрепить экосистему региона и повысить интерес общества к вопросам охраны окружающей среды.

В ближайшее время Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают особей, занесенных в Красную книгу, для отправки в республику в рамках совместного проекта.

Алия Абди
В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ
Возвращение домой: спасенных черепах выпустили в дикую природу в Алматинской области
Краснокнижные куланы освоили территорию резервата "Алтын Дала" в Костанайской области
