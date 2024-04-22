Устойчивость казахстанского общества базируется на этнокультурном и языковом многообразии – эксперт

В своих интервью глава государства неоднократно отмечал, что в силу своей профессии он изучал много языков, работал за границей, но сейчас дело не в нем. А в том, что у нас по Конституции государственным языком является казахский язык.

А русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным, выполняет функции официального языка. Zakon.kz поговорил с политическим экспертом и советником Гражданского Альянса Казахстана Виталием Колточником и выслушал его позицию о развитии языковой политики в Казахстане и повышении роли госязыка на мировом уровне.

– Виталий Сергеевич, президент на встрече с гражданами отметил, что не стоит нагнетать истерию вокруг языка. О чем, по-вашему мнению, говорит это заявление Касым-Жомарта Токаева?

– Президент Токаев проводит очень последовательную линию в национально-языковом вопросе, защищая статус и права всех казахстанцев как единой гражданской нации. Как закреплено в концепции развития ассамблеи народа до 2026 года, новый вектор государственной политики опирается на принципы интеркультурализма. Его суть состоит в сохранении национальной идентичности и самобытности каждого субъекта национально-этнического сообщества Казахстана в режиме постоянного диалога культур и выстраивании горизонтальных отношений между нациями, гражданами и группами, когда все равны и заинтересованы перенимать друг у друга лучшее и опираются при этом на межнациональный мир. Казахстан полностью отказался от идеи плавильного котла ассимиляции либо дискредитировавшего себя мультикультурализма: все национально-этнические группы имеют возможность свободно развивать свой язык и культуру, уникальную образовательную систему и обеспечивать представительство политических и гражданских интересов на региональном и общенациональном уровнях. Разные взгляды, разные языки, единая нация и единство в многообразии – таковы краеугольные камни национально-культурной политики, выбивающие почву из-под ног национал-экстремизма всех видов.

Заявление главы государства прозвучало на встрече с пострадавшими от стихии паводков согражданами, и это четкий индикатор необходимости единства общества перед лицом общих угроз физическому выживанию и национальной безопасности: сплочение нации подразумевает необходимость говорить на общем языке и "межкультурную эмпатию" и открытость. В Казахстане для этого созданы все условия – казахский язык является государственным, русский язык – средство межнациональных коммуникаций и каждая из 130 национальных групп имеет государственную поддержку в развитии своего национального языка. Так что Казахстан – это государство благоприятных возможностей для развития национальной самобытности и полиэтнической демократии и синергии. Языковой фактор должен работать на консолидацию и пресекать раскол общества с помощью жестких мер. Таков посыл нашего президента для тех сил, которые пытаются внести в хаос в собственных целях, играя на языковом вопросе.

– Глава государства резюмировал, что он абсолютно толерантный, а также поддерживает желание молодежи изучать свой родной и иностранные языки. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу.

– Касым-Жомарт Токаев, будучи политиком мирового калибра, прошедшим школу глобальной дипломатии, делает все, чтобы казахстанцы стали полноценной и равноправной частью мирового порядка, мировой семьи народов. Можно сказать, что Справедливый Казахстан и Вторая Республика выстраиваются по чертежам ООН – наиболее устойчивой и гибкой структуры управления обществом, в строительстве которой наш президент принимал непосредственное участие в статусе заместителя Генерального секретаря и знает, как экстраполировать ее элементы на казахстанскую почву. Именно молодежь – опорный класс президентской политики. И чем больше языков знают молодые казахстанцы, тем лучше перспективы нашей страны на мировой арене. Неформальный курс на языковую и полиэтническую многовекторность органично дополняет внешнеполитический вектор казахстанской политики и подкрепляется личным кейсом лидера страны. Остается лишь поприветствовать и признать дальновидность такого отношения государства к молодежи: Казахстан должен быть открытой культурой для глобальной интеграции, которая в свою очередь немыслима без мощной языковой поддержки и моды на мультиязычность.

– У нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется, согласно Конституции, наравне с государственным, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Что вы можете сказать о данной позиции президента Казахстана?

– Языковая палитра казахстанского общества создает и обеспечивает наше единство и высокую степень внутренней интеграции всей социальной структуры, придает устойчивость Казахстану на международной политической арене и сохраняет мир и дружбу народов и этнических групп. Благодаря достигнутому этнополитическому и языковому балансу Казахстан является одной из самых успешных экономик постсоветского мира и евразийских культур. Дискуссии о статусе казахского и русского языков упускают из виду главное: устойчивость казахстанского общества базируется на этнокультурном и языковом многообразии. В условиях, когда каждая нация и этногруппа может не просто беспрепятственно, а при прямой господдержке развивать свою культуру и язык, строить свои школы и комьюнити, продвигать национальный интерес через уникальные институты ассамблеи и этноориентированные элементы гражданского общества, теряют силу любые межнациональные противоречия.

– Как вы оцениваете работу, проводимую в Казахстане в части языковой политики?

– Практика показывает высокий уровень устойчивости нашего многонационального государства, которое развивается в формате поликультурного диалога, самоуправления и согласия. Каждый казахстанец надежно защищен от проявлений бытового либо государственного национализма, имеет все возможности к национально-этнической самореализации. Вместе с тем в последние годы мы развиваемся как открытое общество: политика интеркультурализма исключает формирование замкнутых и изолированных сообществ по национально-этническому признаку и обеспечивает интеграцию каждого в единый организм казахстанской гражданской нации с сохранением своего культурного профиля. Общество сплачивает синергия двух основных языков – государственного и русского – и подкрепляет политика поддержки приобщения к иностранным языкам для всех и свободного овладения родными языками всеми 130 нациями и народностями Казахстана. Нет запретов и дискриминации, есть культурно-языковая песочница на уровне госполитики, значит, нет и напряженности на этноязыковой поле. Оптимальная политика.

– По инициативе президента Казахстана в СНГ создали международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Насколько важна данная структура для сохранения и пропаганды русского языка, в частности, у нас в стране?

– Это очередное подтверждение прозорливости и глобального визионерства президента Токаева, который искренне радеет за демократизацию и многообразие мирового порядка, продвигает русский язык не как язык России, но как язык Организации Объединенных Наций. Тем самым глава Казахстана отвоевывает для казахстанцев еще более значимое место в мире как народа, который в силу исторических причин может извлечь все преимущества, будучи полностью приобщенным к русскоязычному пространству.

Организация ставит перед собой цели продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации, укрепления его статуса как официального или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций, развития русскоязычного образования и интеграции культурных пространств сторон договора. И самое главное, идея инициирована Казахстаном, это значит, что можно прогнозировать, что казахстанская модель национально-языковой и культурной политики востребована в СНГ и будет заимствована. И точно также все возможности и ресурсы этой организации, равной по своим масштабам СНГ, но в отличие от стран Содружества являющейся рамочной и предполагающей дальнейшую экспансию за счет государств непостсоветского лагеря, будут к услугам Казахстана как ее бенефициара, в том числе в вопросах защиты интересов русскоязычного социума. Хотя Казахстан и без этого делает все для сохранения и развития русскоязычной культуры и ее интеграции в казахский культурно-исторический и национально-политический сегмент.

– В последнее время в Сети появилось много роликов, где иностранцы говорят или поют на казахском языке. С чем, на ваш взгляд, связан повышенный интерес к изучению госязыка Казахстана? И будет ли он расти?

– Роль Казахстана растет в геополитическом и геостратегическом измерении. Это не просто везение и стечение обстоятельств, а результат выверенной внешней и внутренней политики. Шансами и обстоятельствами еще нужно суметь эффективно воспользоваться. Как мы видим, политический курс результативен и взрыв популярности казахского языка тому свидетельство. Являясь международным политическим и геоэкономическим хабом, Казахстан все более привлекателен и интересен для иностранцев, продвигающих отсюда свои интересы в регионе или выбирающих нашу страну как новую Родину.

И чем более всерьез нас воспринимают как государство, тем выше популярность казахской культурной-языковой и национально-политической составляющей, казахского языка. Очень хороший знак повышенного интереса и внимания к нашей стране, которую теперь рассматривают в русле долгосрочных приоритетов. Никто не станет учить язык маргинальной, либо стратегически неважной страны, внимание к которой "одноразовое".

Если казахский язык стал модным среди иностранцев, значит, вектор развития правильный. Тем более, что среди этих иностранцев очень много россиян, украинцев, представителей постсоветского пространства, прежде подобные моменты были исключением, а не правилом. И еще радует массовый наплыв казахскоязычных роликов – это важный сигнал о том, что казахский язык состоялся как инструмент единения нашего общества и политика межнационального диалога и согласия работает на все сто.