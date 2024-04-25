Нелепые случаи, агрессивные собаки и чувства спасателей: как живут и работают герои паводков

Большая вода в нескольких регионах Казахстана нанесла огромный ущерб всем. Но люди не остались один на один со своей бедой. Им на помощь пришли спасатели, военные и волонтеры. О буднях и быте этих героев, прибывших в затопленные регионы из других областей, узнал корреспондент Zakon.kz.

Что увидели и какие чувства испытали спасатели в Атырауской области

Одна из сводных групп спасателей Алматинской области вылетела в Атырау 6 апреля. В ее состав вошли 15 сотрудников из разных пожарных частей и 18 – из оперативно-спасательного отряда города Конаева. Они взяли с собой лодки, переносные мотопомпы, квадрокоптер, спутниковые телефоны и другую необходимую технику. После посадки в аэропорту Атырау спасателей сразу перевезли в поселок Кульсары.

Фото предоставлено спасателями

"Обстановка, в которую мы попали, шокировала. Одно дело видеть картинку в телефоне, другое – наяву. Нам, наверное, досталась самая незаметная и сложная работа – паковать мешкотару для укрепления береговой линии реки Жайык. Я не хочу сказать, что поиск и спасение людей – легкий труд, но не выпускать лопату из рук по 12 часов – это тоже тяжело. Работали в две смены – и днем, и ночью. Как только местами спала вода, часть наших ребят занялась ее откачкой. Хочу отметить, что на местах перевозка людей, задействованных в ликвидационных работах, организована грамотно. Для нас это особенно актуально, так как мы летели самолетом, и у нас нет с собой сухопутной техники", – рассказал старший группы из ДЧС Алматинской области Азамат Алгожаев.

Фото предоставлено спасателями

Пока эта группа паковала мешкотару, другая, из оперативно спасательного отряда города Конаева, на лодках бороздила по затопленным улицам поселка Кульсары в поисках людей и домашних животных.



"Перед нами поставили задачу по эвакуации людей и доставке продуктов, документов, вещей. Были иногда сложности с жителями подтопленных и затопленных домов, которых надо было срочно вывезти из опасной зоны. Многие категорически не хотели покидать свое жилье. Конечно, это по-человечески понятно. Однажды слышал, как один дедушка сказал: "Пока я хоть одной рукой держался за свой дом, то верил, он не рухнет, выстоит. А как только ушел, то ему пришел конец…". Кто-то злился, кричал, но мы не обращали на это внимание, потому что видели боль людей, теряющих все нажитое. Приходилось убеждать, что человеческая жизнь дороже. Иногда приходилось возвращаться с эвакуированными в затопленные дома, чтобы забрать их документы", – рассказал спасатель Данияр Кзилбуриков.

Фото предоставлено спасателями

Фото предоставлено спасателями

Как организован быт спасателей

Спасатели готовы жить в полевых условиях и к отсутствию бытовых благ. Однако даже тренированному организму требуется отдых и налаженный быт. Поэтому корреспондент Zakon.kz поинтересовалась этим вопросом у тех, кто находится на передовой в борьбе с затоплениями.

"Мы не брали с собой больших палаток, раскладушек. Да и где их было ставить, если вокруг везде вода. В Кульсары нас разместили в бывшем тубдиспансере. Это здание только-только отремонтировали, еще не успели ввести в эксплуатацию. Так что мы стали новоселами. Там было чисто, спали мы на кроватях с постельным бельем. Был даже душ. Нашли где-то тазики, чтобы постирать вещи. Я сразу предупредил ребят, чтобы никто не вздумал пить воду из крана. Это было опасно. Пили только бутилированную воду. Ее привозили нам регулярно. Что касается питания, то вначале горячими блюдами нас кормили волонтеры, потом, наверное, местные акиматы организовывали", – продолжил Данияр Кзилбуриков.

Фото предоставлено спасателями

21 апреля, когда в Кульсары обстановка стабилизировалась, спасателей из Алматинской области перебросили непосредственно в Атырау. Там пока нет большой воды и делается все возможное, чтобы предотвратить затопление. Сейчас все силы брошены на укрепление береговой линии реки Жайык. Только за последние два дня спасатели проложили 5 тонн мешкотары.



"Нас перевозили автобусом. Все снаряжение параллельно везли грузовыми автомобилями. Для жилья нам предоставили отдельное здание. Есть свет, питьевая вода, душ и даже стиральная машинка. Утром и вечером после смены нас кормят горячей едой здесь, а обеды привозят на место, где работаем. Доставляют еду волонтеры, а организовывают местные исполнительные органы. Голодными не остались ни разу, все четко отработано. А вот перебои с сотовой связью бывают часто, и это единственное, что огорчает. Ведь днем звонить близким и родным просто некогда, а вечером уже не можем дозвониться. Но это издержки чрезвычайной ситуации природного характера, все это понимают. Ведь мы сами выбрали такую профессию – помогать людям. И сейчас делаем все возможное, чтобы облегчить их переживания", – сказал старший группы из ДЧС Алматинской области Азамат Алгожаев.

Фото предоставлено спасателями

Работа спасателей в Актюбинской области

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО МЧС РК) вылетели в Актюбинскую область 30 марта. Сначала 20 человек, потом еще четверо. Они также летели военным самолетом, в который наземная техника не вошла. Было загружено альпинистское снаряжение, аварийно-спасательное оборудование, в том числе гидравлические инструменты, спасжилеты и семь лодок. Плюс продукты питания на 14 суток для автономного пребывания

"Первые дни мы находились в поселке Каратал, туда из Актобе нас забросили на вертолете. Высадили на частично затопленной дороге. Сразу включились в работу, снимали с крыш домов людей, вылавливали животных. Нашли место, где поставить палатку, там и жили. Воду (питьевую) мы привезли с собой в канистрах, она из Алматы с нами прилетела. Ее хватило на эти несколько дней. Когда ситуация более-менее стабилизировалась, нам поставили задачу перебазироваться в Уральск. Нас перевезли туда на междугородних автобусах 3 апреля". Спасатель РОСО МЧС РК Вадим Пак

Фото предоставлено спасателями

Как спасатели живут и работают в Уральске

В Уральске ребят разместили на учебно-тренировочной базе, но туда быстро подошла вода. Поэтому прибывших спасателей экстренно переместили на базу местного оперативно-спасательного отряда. Для их размещения выделили актовый зал, где установили раскладушки. Сейчас там находятся 24 спасателя РОСО МЧС РК, а также восемь человек из Конаева и Жетысуской области.

"Когда мы прибыли в спасотряд Уральска, то выяснилось, что и сюда добралась большая вода. Частично подтопило территорию. Не было света, воды. Поэтому поехали в город, в баню. Помылись, постирали вещи. Что еще нужно для полного счастья? А вообще, здесь у уральцев на базе очень хорошо налажен быт. Есть столовая, кухня, разные электроприборы, душ с горячей водой. Только пока вода не спадет, это недоступно. С питанием тоже порядок. Завтрак и ужин привозят в отряд, все свежее, а обедаем на местах. Иногда доставляют еду волонтеры, иногда другие спасатели. На мобильные посты тоже питание подвозят регулярно", – продолжил Вадим Пак.

Прибывшие на помощь спасатели, как и местные, работают в две смены по 12 часов – и днем, и ночью. Руководство спасотряда ДЧС Западно-Казахстанской области обеспечило прибывших автотранспортом со своим водителем. Уральцы хорошо знают местность, поэтому нет потери времени при доставке спасателей на точку для выполнения поставленных задач.



"Для заправки двигателей лодок на базе всегда есть ГСМ. Даже не знаю, кто пополняет его запасы, но проблем с бензином нет. Каждый день мы получаем задание, разбиваемся на группы. Кто-то мониторит реку Чаган, кто-то проверяет дачи, где еще остаются люди. Много животных осталось. Они зачастую прячутся, и их не сразу обнаружишь. Был случай, когда увидели собаку, стоящую на трех лапах (четвертую негде было поставить) на будке. Попытались подойти на лодке, но внизу было много всякого хлама. Стоило приблизиться к ней, она проявляла агрессию, рычала, лаяла. А когда мы отошли, чтобы найти что-нибудь, что послужит мостиком, то собака так завыла… От отчаяния, что ее опять бросили… Когда снова подошли к ней, она уже виляла хвостом и спокойно далась в руки. И на земле потом не отходила от нас. Так и люди поступают. Кто-то злится при эвакуации, а потом благодарит за спасение", – считает Вадим Пак.

Фото предоставлено спасателями

Фото предоставлено спасателями

Обычно резиновая лодка более маневренная, ее легко переместить, если возникнет необходимость. Но для патрулирования затопленных дачных массивов в пригороде Уральска руководство МЧС запретило их использовать. Только на металлических. Объясняется это просто: для безопасности самих же спасателей, так как днище резиновой лодки легко распороть о разные предметы, железные заборы и прочее, что находится под водой.

Вдоль реки Жайык для контроля над уровнем воды было выставлено 24 мобильных поста, сейчас их 15. В последние сутки не отмечено поднятия уровня воды.

"Штат спасателей в нашем отряде – 82 человека, плюс 32 человека, прибывших из других регионов. Да что говорить, у нас в отряде трое сотрудников пострадало от затопления. Им было, куда перевезти семьи, а сами ребята живут на базе. Хотя и нам пришлось испытать на себе тяготы наводнения. Часть территории, которая находится в низине, подтопило. Здания не пострадали, но поднялись грунтовые воды, залило подвал, пришлось отключить электронасос, который качает и подает в систему питьевую воду. Трансформаторная подстанция, которая расположена неподалеку, тоже в зоне риска. Поэтому электричество отключили. Но без воды мы не остались. Нам помогли пожарные, они предоставили водовоз, и каждый день в другом районе города машина пополняет запасы питьевой воды. А освещение и обеспечение электричеством технических нужд (телефоны, зарядки раций и т. д.) производится за счет генераторов", – рассказал заместитель руководителя ОСО ДЧС Западно-Казахстанской области города Уральска Рашид Нургалиев.

Фото предоставлено спасателями

Диспетчеры тоже спасают

На передовой находятся и диспетчеры-спасатели. К ним стекается вся информация из региона, они ее обрабатывают, координируют действия групп. Помимо этого, нужно составлять сменное задание, принимать информацию об эвакуированных, спасенных, данные мониторинга, передавать все это в вышестоящие инстанции.

В настоящее время в течение суток дежурному диспетчеру спасотряда Уральска приходится обрабатывать до 30 звонков. Свободного времени нет, все нужно держать на контроле и вовремя отчитываться. При этом девушки, которые несут эту службу, неизменно остаются предельно внимательными и вежливыми, какая бы ситуация ни возникла. Даже нелепая.



"Когда после прорыва дамбы вода хлынула на город, пришлось срочно эвакуировать с дач людей, кто отказывался и тянул с эвакуацией. Все силы брошены были на это. Туда и местные блогеры поспешили, но не для помощи, а для того, чтобы снять красивую картинку. Снимали с дрона, но он не выдержал сильного порыва ветра и рухнул. Правда, не в воду, а зацепился на какой-то крыше. И вот они звонят и просят срочно "спасти" их дрон! Тут идет счет на секунды, чтобы вывезти людей из опасной зоны, а у них "птичка" упала! Правда, и этот вызов наши ребята отработали, как только появилось чуть-чуть свободного времени", – рассказала дежурный диспетчер группы ОСО Уральска Аягоз Кужанбаева.

Фото предоставлено спасателями

В настоящее время в Уральске продолжаются берегоукрепительные работы, мониторинг уровня воды в реке Жайык и патрулирование затопленных дачных участков, куда с риском для жизни едут ранее эвакуированные жители.

"На берегоукреплении тоже работают в две смены. Мешки с грунтом укладывают в несколько слоев, создавая плотный барьер. А еще там стали применять старинный метод укрепления берегов: забивают в землю колья, перетягивая их чем-то прочным – проволокой, веревкой, тросами. В данной ситуации все методы хороши. На этом участке все работают слаженно, как единый механизм. А вот на дачах каждый день возникают проблемы. На днях трое местных жителей в поселке Самал соорудили самодельное плавсредство и поплыли по улицам в поисках своего скота. По крайней мере, они так сказали. Но неожиданно дунул ветер, поднял волну и эти "путешественники" не смогли самостоятельно даже подойти к берегу. В любую секунду они могли перевернуться и оказаться в воде. Наш патруль быстро пришел им на помощь. Люди, конечно, были благодарны за спасение, но с ними провели профилактическую беседу. И подобные случаи беспечности стали встречаться довольно часто", – подытожила Аягоз Кужанбаева.

Фото предоставлено спасателями

Силами спасательного отряда Уральска и привлеченных группировок было эвакуировано более двух тысяч человек, среди них порядка 600 детей. Количество спасенного домашнего скота и животных даже трудно подсчитать.