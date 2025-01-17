Бывает кусачей: казахстанцы в соцсетях жалуются на агрессивных собак

Жители нескольких регионов Казахстана продолжают жаловаться на агрессивных собак. Ситуацию с бродячими животными выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Приют для одной собаки

Весьма оригинально подошли к решению проблемы временного содержания бродячих собак в поселке Агадырь Карагандинской области. Два года назад для решения проблемы временного содержания бродячих собак в поселке приобрели специальный вольер. Но... рассчитан он всего на одно животное.

Временный приют расположен сбоку котельной, отапливающей поселковый акимат. На момент подготовки материала следов пребывания животных здесь не было видно.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Тем временем поселковые чаты заполонили сообщения возмущенных агадырцев. Больше всего люди боятся за детей, самостоятельно идущих в школу и возвращающихся домой. Жители поселка снимают стаи собак на видео и задаются вопросом: "Куда смотрит акимат?".

Отловом собак в поселке занимается местная ветеринарная служба, сообщили Zakon.kz в акимате Агадыря. Здесь же проинформировали о том, что в зимнее время количество обращений от жителей на отлов бездомных собак увеличивается в разы. Если летом поступает примерно одно обращение в месяц, то в зимний период их количество возрастает до четырех.

Как удалось выяснить, в 2024 году в местную больницу обратились 35 человек, пострадавших от укусов собак, а с начала нового, 2025 года, уже двое. Это при том, что население небольшого поселка не превышает 11,5 тысячи человек.

Тайна за семью печатями?

Между тем выяснить, сколько денег было выделено Агадырю на отлов, временное содержание, стерилизацию, вакцинацию и чипирование бродячих собак в прошлом году и в этом, оказалось не так просто.

Местный ветеринар эту информацию предоставить не смог. Отправил искать цифры в районный центр, а именно в Шетскую районную ветеринарную станцию. Здесь на вопрос о том, является ли эта информация засекреченной, ответили отрицательно. И пообещали предоставить данные после согласования с руководством. На момент подготовки материала оно, по всей видимости, получено не было.

Без ответа остался и вопрос, заданный поселковому ветеринару: "Сколько собак было отловлено, стерилизовано, вакцинировано и чипировано в прошлом году и с начала этого года?". Судя по всему, система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) в Шетском районе дала сбой.

Общественный резонанс в Усть-Каменогорске

Жители Усть-Каменогорска тоже жалуются на бродячих собак. В социальных сетях восточноказахстанцы скидывают фотографии и видео, где стаи бродячих животных нападают на прохожих. Особенный общественный резонанс вызвал недавний инцидент в районе средней школы №46 в Усть-Каменогорске.

Скриншот ilove oskemen

После того, как видео с нападением целой стаи собак на человека было опубликовано, в Управлении ветеринарии ВКО сообщили, что на место происшествия была отправлена бригада отлова в составе сотрудников ведомства, КГУ "Оскемен-вет" и представителей местного филиала Центра территориального управления. Между тем подобные сообщения граждан появляются в соцсетях и в других населенных пунктах области. Например, страшные последствия укусов собак взрослого мужчины были опубликованы в пабликах Риддера.

"Моего друга, район нижний ДОСААФ, покусали бродячие собаки. Мой друг под 2 метра рост и очень крупный, на него с женой кинулись собаки. Более того, это не первый случай. Кусают детей, соседей, кидаются на всех. Сегодня с мужем увидели ситуацию уже на верхнем ДОСААФ, когда ребенок идет в школу, сзади бежит собака и кусает его за руки, шагая за ним, мы ее еще и отогнать не могли. Просто скажите, куда уже обращаться и что делать? Что-то сделаешь собакам, сразу жестокое обращение, а то, что по всему городу стаи собак кидаются на людей, это норма?" – написал автор сообщения в паблике.

Между тем, как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, с 1 по 14 января в травмпункт Усть-Каменогорска после укусов животных обратились уже 8 детей и 28 взрослых.

"По покусанным детям и взрослым статистика в областном центре показывает постоянный рост обращений. Так, если в 2023 году было зафиксировано 344 случая укусов несовершеннолетних, то в 2024 году – уже 388. Взрослые с такими травмами обращались в травмпункт в прошлом году 757 раз". Пресс-служба Управления здравоохранения ВКО

Актау: десятки собак на территории режимного объекта

На территории Мангистауского энергетического комбината "МАЭК" сразу в один день появились десятки стерилизованных и чипированных собак. Работники предприятия рассказывают – собак привезли на нескольких машинах и просто-напросто выбросили.

Фото сотрудников МАЭК

"Это собаки, которых чипировали и стерилизовали в отлове. Откуда их отловили, не знаем, но зачем их выбрасывать на территорию режимного объекта? Теперь эти собаки живут возле ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, завода по производству дистиллята. Они не агрессивные, очень спокойные, в цеха не заходят", – говорят сотрудники ТОО "МАЭК".

Но есть одно "но". На предприятии издали внутренний приказ о запрете кормления собак. Теперь работники опасаются – голодные собаки вскоре могут начать нападать на людей.

"Под угрозой наказания, вплоть до увольнения, нам приказали – не кормить собак. И теперь мы вынуждены смотреть на этих несчастных животных, которые на наших глазах умирают от голода. Почему мы должны на это смотреть, почему в отлове считают, что мы тут все бессердечные? Кто разрешал сотрудникам отлова, которые их чипировали и стерилизовали, выбросить сюда этих собак? Если их не кормить, то они начнут бросаться на людей. Они никуда не уйдут, не знают дорогу до города. Животным же не объяснишь – уходите, нам запрещено вас кормить! И каждый день, приходя на работу, мы встречаем собак, которые ждут от нас еды и смотрят жалобными голодными глазами. До слез их жалко", – отмечают сотрудники предприятия.

Фото сотрудников МАЭК

Что делать с собаками?

В компании, которая занимается отловом бездомных животных, отмечают – десятками собак не вывозили. Вернули лишь тех, кого ранее отловили на этой территории.

"Это собаки, которые и раньше там жили. Те собаки, которые были отловлены возле МАЭКа, были отпущены на прежнее место обитания. Мы по договору обязаны выпускать там, где отловили. У нас есть фиксация – где и сколько отловили, есть комиссия, которая отслеживает все это. Мне постоянно звонят с МАЭК и просят забрать этих собак. Но я не могу по просьбе начальников ездить и забирать животных. Куда я их дену?" – удивляется руководитель компании по отлову Сатыбалды Абдолов.

Центр временного содержания бездомных животных открыли в Актау в 2024 году. Тендер планировали взять волонтеры, но сумма была настолько маленькой, что они отказались. За 30 миллионов тенге необходимо было соорудить вольеры, операционную для стерилизации, плюс содержать персонал и кормить собак. В итоге тендер выиграл ИП. Здесь соорудили вольеры "из того, что было", а операционную организовали в грузовом контейнере.

"Там никаких условий для содержания, а тем более для операций. Стерилизуют буквально на коленке. Говорят, что больше тысячи собак отловили, стерилизовали и отпустили на прежнее место. Но мы не видим эти тысячи. Куда они делись? Вот так и выпускают, скорей всего, возле предприятий. В 2024 году мы сами нанимали машину, чтобы 17 стерилизованных и чипированных собак вывезти с территории МАЭК. Их так же вывезли и оставили там. В этом году снова история повторяется", – говорят волонтеры.

К слову, договор по тендеру, а также финансирование отлова и стерилизации животных прекратилось еще 31 декабря 2024 года. Новый тендер пока не объявлен. В компании по отлову отмечают – пока работают только по звонкам от частных компаний.

Что будет с вывезенными собаками, пока не ясно. Сотрудники МАЭК пытаются уговорить руководство разрешить кормить животных, чтобы избежать нападения на людей.

Ранее мы приводили мнение экспертов, что если не будут внесены изменения в законодательство, то единственный способ справиться с ситуацией – это комплексная программа по контролю численности бездомных животных. Она включает в себя не только регулярный отлов, но и ответственное отношение граждан к правилам содержания собак и кошек. Также важно обеспечить регулярную стерилизацию и вакцинацию животных, чтобы предотвратить увеличение их численности и распространение опасных болезней.

Ранее Zakon.kz писал, что в Атырау создали памятник легендарному псу Пшону, который помогал людям таскать мешки с песком на набережной, а "хвостатый" полицейский Буран отыскал пропавшего ребенка в Павлодаре.