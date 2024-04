Спасение или угроза: чем обернется Казахстану высокая рождаемость

Казахстан занял 51-е место по уровню рождаемости, обогнав практически все страны Северного полушария Земли. Это огромный плюс на фоне вымирания в развитых стран мира. Но есть и большие риски. Как справится экономика РК с будущим притоком трудовых ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Казахстан продолжает удивлять своей высокой рождаемостью. Только в 2023 году в стране появилось на свет больше 388 тысяч детей. Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 новорожденных на 1000 человек. Это снижение по сравнению с 2022 годом (20,57), но все же это очень много. Сравните: коэффициент рождаемости в России – 8,9 на 1000 человек; в Италии – 6,2; в Южной Корее и Гонконге – менее 6 человек на 100 человек. При этом самые высокие уровни рождаемости наблюдаются в странах Африки. В Нигере – 47,5 младенца на 1000 человек; в Уганде – 42,7; в Анголе – 42,3.

Фото: gov.kz

Численность населения мира сокращается впервые после "Черной смерти"

На днях ведущий медицинский журнал The Lancet выпустил глобальное исследование Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) о рождаемости в 204 странах и территориях в период с 1950 по 2021 год с прогнозами до 2100 года. Из доклада следует, что Казахстан по рождаемости за 70 лет обогнал всех своих соседей в Центральной Азии и вообще все страны в Северном полушарии.

При этом ситуация во всем мире будет неутешительной. По прогнозу аналитиков, к 2100 году население Земли уменьшится. Издание The Telegraph, анализируя доклад, отмечает, что численность населения мира сократится впервые после "Черной смерти" (пандемия чумы в 1346-1353 годах). Мировые показатели рождаемости достигли исторического переломного момента и вряд ли восстановятся.

Только 6 из 204 стран (Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан) будут иметь уровень рождаемости выше уровня воспроизводства к 2100 году, и только 26 стран будут по-прежнему иметь положительные темпы естественного прироста, где число рождений превысит число смертей. Если Казахстан сохранит такие же темпы рождаемости, он окажется в числе этих стран.

Прогнозные суммарные коэффициенты рождаемости стран мира. Фото: thelancet.com

Какие риски несет высокая рождаемость?

Но вернемся к Казахстану. Согласно классическим законам экономики, большая рождаемость – несомненный плюс для любой страны. Правда, здесь есть одно "но". Сможет ли отечественная экономика перестроиться и успеть за стремительно растущим предложением рабочей силы?

Не так давно Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР) выпустил доклад по рынку труда – "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана". В докладе сказано: численность молодых казахстанцев к 2030 году достигнет 5,9 млн человек, что приведет к повышению спроса на образовательные услуги, рабочие места, а также на жилье и медицину.

"При сохранении текущих тенденций в трудоустройстве молодежи к 2030 году ряд регионов может столкнуться с дефицитом рабочих мест". Даулет Аргандыков, президент ЦРТР

Если правительство не будет учитывать прирост трудовых ресурсов, страна столкнется с безработицей, что вызовет большую миграцию прежде всего молодежи, полагает директор консалтинговой компании, экономист Марат Каирленов.

Совсем скоро, уже в следующем году, повзрослеют и "выйдут в жизнь" дети, рожденные 20 лет назад, в период знаменитого бэби-бума. Ежегодно рынок труда будет пополняться 300-400 тысячами молодых специалистов. При этом 130-150 тысяч работников будет уходить на пенсию. То есть перерасход рабочей силы составит минимум 150 тысяч человек, говорит эксперт.

"Этим 150 тысячам надо ежегодно создавать новые рабочие места. И желательно, в промышленности. Потому что каждое место в промышленности влечет за собой создание пяти мест в обслуживающих отраслях, ведь специалиста надо лечить, стричь, кормить, развлекать и прочее, прочее. Министерство труда обещает с 2023 по 2027 год создать порядка одного миллиона рабочих мест. Но этого может не хватить, потому что мы ожидаем выхода не менее 1,5 миллиона молодых специалистов за это время". Марат Каирленов

Надо уже сегодня думать о том, как расширить рынок труда, поднимать уровень фондовооруженности в экономике, уменьшать рост неформальной занятости и так далее. Это повлечет за собой общее повышение квалификации работников, повышение зарплат, то есть улучшение уровня жизни.

"Ничего плохого не будет. Мы – неумирающая страна"

От высокой рождаемости будут только одни плюсы и ничего, кроме плюсов. Так считает экономист Андрей Чеботарев.

"Большинство развитых стран мира завидует нашей демографии. Потому что мы, в отличие от них, неумирающая страна! И ничего плохого не произойдет, если в Казахстане будет много рабочих рук. Я уверен, что чем больше будет специалистов в стране, тем больше для них появится рабочих мест. И места эти будет создавать не Министерство труда, а бизнес – как крупный, так и малый". Андрей Чеботарев

Нужно всего лишь начать развивать те сектора экономики, в которых мы сможем конкурировать на мировом рынке. Например, нефтехимию. Нефти у нас много, а пластик делать не умеем. Нужно улучшать логистику, а это – хорошие дороги, это транзит, это пассажироперевозки и так далее.

Одним словом, нынешние 16-летние казахстанцы, дети беби-бума начала XXI века, наш самый главный шанс, наши пресловутые "светлые годы", о которых мы так много говорим. Важно этот шанс не упустить, резюмирует аналитик.