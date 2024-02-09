Казахстан уступил Украине и Беларуси по уровню социального прогресса

Казахстан занял 63-е место в рейтинге стран по уровню социального прогресса за 2024 год. Среди стран бывшего СССР республика обогнала по этому показателю Россию, но уступила Украине и Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По информации Finprom.kz, в обновленном рейтинге социального прогресса Казахстан оказался на 63-м месте – ниже, чем Босния и Герцеговина, но выше Эквадора. Всего в списке 170 стран.

Казахстан набрал 69,73 балла, опередив Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан. При этом по "социальному самочувствию" граждан страна уступила Беларуси, Украине, Армении и Молдове. Возглавляют рейтинг скандинавские страны – Дания, Норвегия и Финляндия.

Авторы рейтинга отмечают, что после десяти лет стабильного роста индекс социального прогресса во всем мире впервые начал падать. У Казахстана почти по всем категориям показатели средние – "в рамках ожидаемого". По двум пунктам страна проявляет хорошие результаты – это доступность услуг электронного правительства (15-е место в мире) и численность молодежи, которая нигде не работает и не учится (23-е место в мире).

В то же время составители рейтинга считают, что в Казахстане есть проблемы с экологией (прежде всего с загрязнением воздуха и переработкой отходов) и здравоохранением, а также спорные моменты в вопросах общественного равенства.

Индекс составляют на основании неэкономических показателей, сравнивая государства по таким критериям, как основные потребности, возможности и благополучие граждан. Один из ключевых показателей – довольство граждан своей жизнью и социальными условиями.

Ранее стало известно, что большинство казахстанцев оказались оптимистами: около 59% граждан верят, что экономическое положение их семей улучшится в ближайшие два-три года.

