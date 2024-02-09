Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан уступил Украине и Беларуси по уровню социального прогресса

Казахстан уступил Украине и Беларуси в рейтинге социального прогресса Фото: пресс-служба акимата Алматы
Казахстан занял 63-е место в рейтинге стран по уровню социального прогресса за 2024 год. Среди стран бывшего СССР республика обогнала по этому показателю Россию, но уступила Украине и Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По информации Finprom.kz, в обновленном рейтинге социального прогресса Казахстан оказался на 63-м месте – ниже, чем Босния и Герцеговина, но выше Эквадора. Всего в списке 170 стран.

Казахстан набрал 69,73 балла, опередив Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан. При этом по "социальному самочувствию" граждан страна уступила Беларуси, Украине, Армении и Молдове. Возглавляют рейтинг скандинавские страны – Дания, Норвегия и Финляндия.

Авторы рейтинга отмечают, что после десяти лет стабильного роста индекс социального прогресса во всем мире впервые начал падать. У Казахстана почти по всем категориям показатели средние – "в рамках ожидаемого". По двум пунктам страна проявляет хорошие результаты – это доступность услуг электронного правительства (15-е место в мире) и численность молодежи, которая нигде не работает и не учится (23-е место в мире).

В то же время составители рейтинга считают, что в Казахстане есть проблемы с экологией (прежде всего с загрязнением воздуха и переработкой отходов) и здравоохранением, а также спорные моменты в вопросах общественного равенства.

Индекс составляют на основании неэкономических показателей, сравнивая государства по таким критериям, как основные потребности, возможности и благополучие граждан. Один из ключевых показателей – довольство граждан своей жизнью и социальными условиями.

Ранее стало известно, что большинство казахстанцев оказались оптимистами: около 59% граждан верят, что экономическое положение их семей улучшится в ближайшие два-три года.

Читайте также

Камнепад на Шымбулаке, акимат начнет укреплять склоны весной
Камнепад на Шымбулаке: акимат начнет укреплять склоны весной
"Игнорируют закон": алматинцы попросили Досаева проверить строительство в предгорьях
"Игнорируют закон": алматинцы попросили Досаева проверить строительство в предгорьях
Сильный буран в Астане: водителям и пешеходам напомнили про ПДД
Сильный буран в Астане: водителям и пешеходам напомнили про ПДД
Никита Дробны
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал
Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал в Алматы
Задержание чиновника прямо на совещании прокомментировал Антикор
Антикор прокомментировал задержание чиновника на совещании в Шымкенте
Очень сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев 9 февраля
Очень сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев 9 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: