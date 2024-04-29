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Режим детского сада: что говорят казахстанцы о переходе на новое время спустя два месяца

Режим детского сада: что говорят жители, предприниматели и ученые о переходе на новое время спустя два месяца, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:00 Фото: Zakon.kz
Уже прошло почти два месяца, как казахстанцы перешли на пятый часовой пояс. Однако споры по этому поводу не утихают до сих пор. Zakon.kz решил выяснить, как сказался переход и всем ли удалось подстроиться под новый ритм или есть те, кто просит вернуть все обратно.

Спорить о том, стоит переводить время на час назад или нет, казахстанцы начали сразу, как только чиновники озвучили новость о переходе на другое время. А вот стрелки назад перевели с 29 февраля на 1 марта. Казахстанцы сразу же разделились на два лагеря. Одни говорили о неудобствах нового режима, другие, наоборот, ощутили только пользу, поскольку наконец начали высыпаться. При этом подавляющее большинство отмечают, что на улице стало раньше темнеть.

Между тем казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени, утверждают, что в перспективе это благоприятно скажется на здоровье человека и что для адаптации нужно еще подождать.

Чтобы узнать о плюсах и минусах нововведения, корреспондент Zakon.kz опросил несколько респондентов, которые рассказали, как ощущают себя после перевода часов, а также поговорил со специалистом по прикладной хронобиологии.

По словам алматинки Индиры Хаметчиной, переход на UTC+5 вызвал у нее массу неудобств. Женщина жалуется, что теперь время пробуждения семьи сдвинулось и она теряет целый час.

"После перевода часов я просыпаюсь в 6 утра. Хотя я как мама школьников раньше просыпалась около 7. Меня это не устраивает. Дети по своей физиологии спят. Поэтому это время для меня бесполезное. Я стала принудительным жаворонком. Какой-то стал режим детского сада".Индира Хаметчина

Индира отмечает, что она сочувствует людям, в основном старшего поколения, которые теперь вынуждены и вовсе просыпаться в 5 утра.

"Я сейчас в 22:00 вечера чувствую очень сильную усталость. Дети уходят спать тоже в это время. И у меня с 22:00 до 00:00 ночи выпадает из жизни два часа, потому что я просто засыпаю. А я хочу жить активной жизнью, ходить в кино или в гости и использовать это время", – говорит Хаметчина.

В целом в физиологически организм чувствует себя хорошо, у детей также. Все перечисленные минусы касаются чисто бытовых неудобств, поясняет женщина. При этом Индира отмечает, что самое плохое в переходе на новое время то, что стало рано темнеть.

"У нас в Алматы в 19:00 солнце садится. Мы живем в центре, и у нас есть освещение, но на окраинах люди погружаются в полнейшую темноту. Если поднять статистику по криминалу, уверена, что увеличится количество в вечернее время суток, поскольку в темноте всегда совершаются преступления. Увеличится и количество ДТП", – отмечает Индира.

Тем временем некоторые жители не чувствуют никакого дискомфорта. А даже, наоборот, отмечают плюсы.  Как рассказал бизнесмен Аят Азимов, после перехода на новое время предпринимателям стало удобнее вести бизнес и переговоры с зарубежными странами, поскольку Казахстан стал ближе к их часовому поясу.

"Для таких предпринимателей, как мы, которые работают с разными странами, стало удобнее. Потому что мы стали ближе к Европе. Например, у нас есть точка в Грузии, раньше была разница в три часа, сейчас в два. Это помогает намного лучше вести бизнес, когда где-то мы должны созвониться. Это не слишком поздно и не слишком рано. С Узбекистаном мы вообще сравнялись". Аят Азимов

По его словам, также есть плюсы и по оплате счетов. Условно, если они отправляют оплату, то поставщики сразу смогут увидеть ее день в день из-за приближенного часового пояса. То есть это ускоряет работу в бизнесе, говорит казахстанец. Пользу бизнесмен видит и в плане повседневной жизни, отметив, что в последнее время стал больше высыпаться.

Переходом на новое время довольна и астанчанка Мольдир Гареева. Девушка отмечает, что теперь успевает за день завершить больше дел, чем раньше. Плюс ко всему улучшилось физическое самочувствие. 

"Мне нравятся ранние подъемы, но в последнее время было тяжело вставать. После перевода часов на час назад вставать стало легче. То есть у меня нормализовался режим дня. Есть время спокойно собраться и спланировать день", – говорит Мольдир.

Больше всего переводом часов недовольны жители на востоке страны. Они заявляют, что светлеть за окном стало еще раньше, как и темнеть. Как отмечает житель ВКО Дарын Нурсапар, они до сих пор не могут адаптироваться к новому часовому поясу.

"Лично я теперь встаю в 5 утра. Куда-то пойти еще рано. А днем как будто апокалипсис, на улице светло, а город пустой. Поскольку у нас в три часа ночи уже рассвет. Мне как жителю Восточного Казахстана это неудобно", – говорит Дарын Нурсапар.

Сложности у жителей на востоке возникнут ближе к зиме, уверен Данияр Кайратұлы, и вот почему: 

"Сейчас день затянулся и все незаметно. Но все неудобства будут именно в зимнее время. Как известно, зима на востоке суровая, с морозами. В 19:00 все выходят с работы и учебы, будет мороз, к тому же, город будет покрыт тьмой, а на дорогах в это время час пик. Это всего лишь один пример неудобства".Данияр Кайратұлы

Жители Восточного Казахстана не теряют надежды и уверены, что, возможно, власти откажутся от новшества и вернут прежнее время. К слову, ученые в переходе на новое время видят только плюсы. Так, специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев объясняет, что перевод 12 областей к их поясному времени, как наиболее приближенному к природному солнечному времени, отразится благоприятно, поскольку оно согласованно с природным ритмом.

"То есть не может навредить согласованность внутренних ритмов человека и жизнедеятельности с природным ритмами, так как человек часть этой же природы. А рассогласованность же с этими ритмами, нарушение биоритмов и есть заболеваемость на начальной стадии, которую медицина сейчас лечит. Причем стоит учесть, что декретное время (искусственное) не согласуется с природными ритмами".Болат Нурхожаев

Болат Нурхожаев отмечает, что плюсы многие казахстанцы заметили с первых же дней, люди писали, что выспались, дети с родителями завтракали по утрам дома и не спеша шли в школы. При этом эксперт утверждает, что темное время суток должно наступать до 3 часов до сна и летом также.

Специалист по хронобиологии поясняет, что декретное время (permanent DST) – это то же самое сезонное летнее время (DST) в западных странах, применяемое к поясному времени, от которого многие из них отказываются в пользу стандартного времени (standart time). Например, ЕС принял решение в 2017 году, а в США на данный момент идут дебаты.

"Какие минусы могут быть у природного времени, когда полдень на социальных часах совпадает с полднем солнечного времени, то есть кульминацией солнца? Так и исчисляется правильное время", – говорит эксперт.

Болат Нурхожаев рассказал, что когда обсуждался вопрос перевода часов, некоторые общественные деятели предлагали, что надо бы сделать наоборот, сдвинуть стрелки часов в восточных областях на час вперед, к +7, некоторые предлагали сдвинуть все западные области к +6, ко времени восточных областей.

"Я как специалист, изучавший эту проблему 10 лет, отмечу, что предлагающие не осознают последствия этого решения. Поскольку важно отказаться от декретного (социально-субъективного) времени и принять географическое (природное, объективное) время", – считает Болат Нурхожаев.

Эксперт отмечает, что нельзя вмешиваться в вопросы медицины, физиологии, генетики, молекулярной биологии и биотехнологии, астрономии и др. А адаптационный период после так называемых "реформ" занимает в среднем три года. Поэтому нужно время, чтобы привыкнуть к новому устрою жизнедеятельности и определить, как это сказалось на здоровье.

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