Режим детского сада: что говорят казахстанцы о переходе на новое время спустя два месяца

Уже прошло почти два месяца, как казахстанцы перешли на пятый часовой пояс. Однако споры по этому поводу не утихают до сих пор. Zakon.kz решил выяснить, как сказался переход и всем ли удалось подстроиться под новый ритм или есть те, кто просит вернуть все обратно.

Спорить о том, стоит переводить время на час назад или нет, казахстанцы начали сразу, как только чиновники озвучили новость о переходе на другое время. А вот стрелки назад перевели с 29 февраля на 1 марта. Казахстанцы сразу же разделились на два лагеря. Одни говорили о неудобствах нового режима, другие, наоборот, ощутили только пользу, поскольку наконец начали высыпаться. При этом подавляющее большинство отмечают, что на улице стало раньше темнеть.

Между тем казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени, утверждают, что в перспективе это благоприятно скажется на здоровье человека и что для адаптации нужно еще подождать.

Чтобы узнать о плюсах и минусах нововведения, корреспондент Zakon.kz опросил несколько респондентов, которые рассказали, как ощущают себя после перевода часов, а также поговорил со специалистом по прикладной хронобиологии.

По словам алматинки Индиры Хаметчиной, переход на UTC+5 вызвал у нее массу неудобств. Женщина жалуется, что теперь время пробуждения семьи сдвинулось и она теряет целый час.

"После перевода часов я просыпаюсь в 6 утра. Хотя я как мама школьников раньше просыпалась около 7. Меня это не устраивает. Дети по своей физиологии спят. Поэтому это время для меня бесполезное. Я стала принудительным жаворонком. Какой-то стал режим детского сада". Индира Хаметчина

Индира отмечает, что она сочувствует людям, в основном старшего поколения, которые теперь вынуждены и вовсе просыпаться в 5 утра.

"Я сейчас в 22:00 вечера чувствую очень сильную усталость. Дети уходят спать тоже в это время. И у меня с 22:00 до 00:00 ночи выпадает из жизни два часа, потому что я просто засыпаю. А я хочу жить активной жизнью, ходить в кино или в гости и использовать это время", – говорит Хаметчина.

В целом в физиологически организм чувствует себя хорошо, у детей также. Все перечисленные минусы касаются чисто бытовых неудобств, поясняет женщина. При этом Индира отмечает, что самое плохое в переходе на новое время то, что стало рано темнеть.

"У нас в Алматы в 19:00 солнце садится. Мы живем в центре, и у нас есть освещение, но на окраинах люди погружаются в полнейшую темноту. Если поднять статистику по криминалу, уверена, что увеличится количество в вечернее время суток, поскольку в темноте всегда совершаются преступления. Увеличится и количество ДТП", – отмечает Индира.

Тем временем некоторые жители не чувствуют никакого дискомфорта. А даже, наоборот, отмечают плюсы. Как рассказал бизнесмен Аят Азимов, после перехода на новое время предпринимателям стало удобнее вести бизнес и переговоры с зарубежными странами, поскольку Казахстан стал ближе к их часовому поясу.

"Для таких предпринимателей, как мы, которые работают с разными странами, стало удобнее. Потому что мы стали ближе к Европе. Например, у нас есть точка в Грузии, раньше была разница в три часа, сейчас в два. Это помогает намного лучше вести бизнес, когда где-то мы должны созвониться. Это не слишком поздно и не слишком рано. С Узбекистаном мы вообще сравнялись". Аят Азимов

По его словам, также есть плюсы и по оплате счетов. Условно, если они отправляют оплату, то поставщики сразу смогут увидеть ее день в день из-за приближенного часового пояса. То есть это ускоряет работу в бизнесе, говорит казахстанец. Пользу бизнесмен видит и в плане повседневной жизни, отметив, что в последнее время стал больше высыпаться.

Переходом на новое время довольна и астанчанка Мольдир Гареева. Девушка отмечает, что теперь успевает за день завершить больше дел, чем раньше. Плюс ко всему улучшилось физическое самочувствие.

"Мне нравятся ранние подъемы, но в последнее время было тяжело вставать. После перевода часов на час назад вставать стало легче. То есть у меня нормализовался режим дня. Есть время спокойно собраться и спланировать день", – говорит Мольдир.

Больше всего переводом часов недовольны жители на востоке страны. Они заявляют, что светлеть за окном стало еще раньше, как и темнеть. Как отмечает житель ВКО Дарын Нурсапар, они до сих пор не могут адаптироваться к новому часовому поясу.

"Лично я теперь встаю в 5 утра. Куда-то пойти еще рано. А днем как будто апокалипсис, на улице светло, а город пустой. Поскольку у нас в три часа ночи уже рассвет. Мне как жителю Восточного Казахстана это неудобно", – говорит Дарын Нурсапар.

Сложности у жителей на востоке возникнут ближе к зиме, уверен Данияр Кайратұлы, и вот почему:

"Сейчас день затянулся и все незаметно. Но все неудобства будут именно в зимнее время. Как известно, зима на востоке суровая, с морозами. В 19:00 все выходят с работы и учебы, будет мороз, к тому же, город будет покрыт тьмой, а на дорогах в это время час пик. Это всего лишь один пример неудобства". Данияр Кайратұлы

Жители Восточного Казахстана не теряют надежды и уверены, что, возможно, власти откажутся от новшества и вернут прежнее время. К слову, ученые в переходе на новое время видят только плюсы. Так, специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев объясняет, что перевод 12 областей к их поясному времени, как наиболее приближенному к природному солнечному времени, отразится благоприятно, поскольку оно согласованно с природным ритмом.

"То есть не может навредить согласованность внутренних ритмов человека и жизнедеятельности с природным ритмами, так как человек часть этой же природы. А рассогласованность же с этими ритмами, нарушение биоритмов и есть заболеваемость на начальной стадии, которую медицина сейчас лечит. Причем стоит учесть, что декретное время (искусственное) не согласуется с природными ритмами". Болат Нурхожаев

Болат Нурхожаев отмечает, что плюсы многие казахстанцы заметили с первых же дней, люди писали, что выспались, дети с родителями завтракали по утрам дома и не спеша шли в школы. При этом эксперт утверждает, что темное время суток должно наступать до 3 часов до сна и летом также.

Специалист по хронобиологии поясняет, что декретное время (permanent DST) – это то же самое сезонное летнее время (DST) в западных странах, применяемое к поясному времени, от которого многие из них отказываются в пользу стандартного времени (standart time). Например, ЕС принял решение в 2017 году, а в США на данный момент идут дебаты.

"Какие минусы могут быть у природного времени, когда полдень на социальных часах совпадает с полднем солнечного времени, то есть кульминацией солнца? Так и исчисляется правильное время", – говорит эксперт.

Болат Нурхожаев рассказал, что когда обсуждался вопрос перевода часов, некоторые общественные деятели предлагали, что надо бы сделать наоборот, сдвинуть стрелки часов в восточных областях на час вперед, к +7, некоторые предлагали сдвинуть все западные области к +6, ко времени восточных областей.



"Я как специалист, изучавший эту проблему 10 лет, отмечу, что предлагающие не осознают последствия этого решения. Поскольку важно отказаться от декретного (социально-субъективного) времени и принять географическое (природное, объективное) время", – считает Болат Нурхожаев.

Эксперт отмечает, что нельзя вмешиваться в вопросы медицины, физиологии, генетики, молекулярной биологии и биотехнологии, астрономии и др. А адаптационный период после так называемых "реформ" занимает в среднем три года. Поэтому нужно время, чтобы привыкнуть к новому устрою жизнедеятельности и определить, как это сказалось на здоровье.