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Как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс

Как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс Фото: Zakon.kz
Как оплачивается работа в ночное время при переходе Казахстана на единый часовой пояс (+5)? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана будет применяться 5-часовой пояс. Время на час назад будет переведено в ночь с 29 февраля на 1 марта на территории городов Астаны, Алматы, Шымкента и 12 областей Казахстана.

В этот период у тех, кто работает в ночную смену, появится дополнительный трудовой час.

 Как пояснили в Минтруда, согласно ст. 110 Трудового кодекса каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

При этом согласно п. 1 ст. 103 Трудового кодекса, заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

Таким образом, резюмировали в министерстве, оплата труда за работу в ночное время при переводе часов должна производиться за фактическое время работы работника, с оплатой в повышенном размере.

Кроме того, если отработанное работником время превысит норму рабочих часов (40 часов в месяц), то работодатель обязан оплатить за часы сверхурочной работы в полуторном размере согласно ст. 77 Трудового кодекса.

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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