Свобода вместо офиса: почему все больше казахстанцев меняют стабильную работу на самозанятость

Когда будильник не диктует ритм жизни, а рабочее место – это любимое кафе или диван дома, речь идет не о мечте, а о новой реальности. Казахстанцы отказываются от офиса, выбирая свободу. Почему профессии без начальников и дресс-кода набирают популярность, выяснил Zakon.kz.

Простая регистрация

С 2020 года в Казахстане действует упрощенный налоговый режим для самозанятых. Чтобы запустить свой бизнес, не нужно больших усилий, достаточно оформить ИП. Это можно сделать быстро и онлайн, без лишней бумажной волокиты.

Официальный статус предпринимателя дает право работать на законных основаниях, принимать оплату и зарабатывать. Главное – честно платить налоги. Кроме того, с зарегистрированной организацией проще налаживать деловые связи, другие компании охотнее идут на сотрудничество, если вы работаете официально. Клиенты больше доверяют тем, кто работает прозрачно и не в тени.

Регистрация возможна через EGov или мобильные приложения банков второго уровня, процедура занимает не больше пяти минут.

Гибкий график и выбор проектов

Для многих казахстанцев ключевым преимуществом самозанятости становится свобода. Можно самостоятельно планировать рабочее время, выбирать клиентов, регулировать нагрузку. Это особенно актуально для родителей, студентов, людей с творческим потенциалом и тех, кто совмещает несколько видов деятельности.

"Я – творческая личность, с детства любила снимать, писать сценарии, озвучивать, даже увлекалась созданием короткометражных фильмов. Поэтому во взрослой жизни осознанно выбрала журналистику, а позже проснулся интерес к маркетингу. На карантине я углубилась в эту сферу, отучилась и взяла свой первый проект на удаленке. А спустя два года открыла свое SMM агентство, где обучаю ребят и веду локальные, интересные проекты". Гульбахыт Калмуханова, SMM-специалист, маркетолог.

Офисная работа предполагает фиксированный график, обязательное присутствие и часто монотонные задачи, но это не всегда плохо. Камила Ашкеева, директор компании по продаже упаковочных материалов, одноразовой посуды, хозяйственно-бытовых товаров, поделилась своим видением ситуации. Она долгое время, как и многие, работала в найме и даже не задумывалась о собственном бизнесе. Это было удобно: стабильный график с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв, выходные, праздничные дни. Большой плюс – это фиксированный оклад, оплачиваемый отпуск, больничный и пенсионные отчисления.

"В найме была понятная структура и предсказуемость. Не было того уровня стресса и неопределенности, с которым мне приходится сталкиваться, работая на себя. Но с появлением семьи и ребенка я понимаю, что работа на кого-то не дает мне возможности проводить столько времени с сыном, сколько мне бы хотелось". Камила Ашкеева

Множество людей решились на открытие собственного дела после карантина из-за пандемии COVID-19. В условиях самоизоляции люди осознали, что работать из дома вполне возможно, а порой это даже менее стрессово и энергозатратно.

Переход в самозанятость для многих стал шансом избавиться от жесткого восьмичасового рабочего графика в офисах, а также заниматься тем, что действительно нравится. Однако важно помнить, что в любой сфере есть свои сложности, и воспринимать работу на себя как легкое занятие – значит погрязнуть в утопических мечтах.

"Было много страхов. Даже решившись уйти с работы, я понимала, что сначала придется работать в ноль или даже в минус. Начинать новое, выходить из зоны комфорта совсем непросто. В голове крутились тревожные мысли: "А вдруг не получится? Где взять средства?". Мы начинали с партнером с нуля. Для хозтоваров, упаковочных материалов и посуды нужны были склады, офис и техника. Беспокоило все: как найти клиентов, партнеров, выстроить систему. Но несмотря на страхи, я решила идти до конца". Камила Ашкеева, директор компании по продаже упаковочных материалов, одноразовой посуды, хозяйственно-бытовых товаров

Потенциал заработка выше, чем в офисе

По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале прошлого года медианное значение заработной платы составило 308 717 тенге. В то же время многие самозанятые в сфере IT, дизайна, копирайтинга, ремонта, репетиторства или торговли зарабатывают существенно больше.

Можно работать на зарубежных заказчиков и получать оплату в валюте. В нынешних экономических реалиях это весомый плюс. Кроме того, у самозанятых есть возможность постоянно расширять клиентскую базу и масштабировать свою деятельность.

"Свой бизнес, конечно, дает свободу. Ты больше не зависишь от начальника и не боишься, что тебя уволят. Это дает ощущение внутренней стабильности. Но вместе с этим приходит и гораздо большая ответственность: за компанию, за партнеров, поставщиков и клиентов. И если не брать в расчет только свободу распоряжаться своим временем, то на деле свободы в своем бизнесе даже меньше, чем в найме", – отмечает Камила Ашкеева.

Меньше расходов на дорогу и питание

Работа в офисе нередко связана с ежедневными тратами: транспорт, обеды, одежда и кофе. Все это съедает значительную часть бюджета. Самозанятые, работающие из дома, могут полностью исключить эти расходы или свести их к минимуму. Также исчезает необходимость тратить время в пробках, особенно в крупных городах – Алматы и Астане, где дорога на работу и обратно может занимать до двух часов в день. У самозанятых чаще есть возможность выспаться и планировать график работы, исходя из личных ощущений. Хочешь – работаешь утром, хочешь – ночью, главное – это результат. Можно устроить себе выходной среди недели или поехать на пару дней в горы с ноутбуком. У офисных сотрудников с этим, мягко говоря, сложнее.

"У меня день начинается максимально медленно, умеренно и спокойно. Могу в любое время пойти в зал, встретиться с подругой, уехать в горы. Самое главное, чтобы мой основной инструмент в работе – телефон – был под рукой. Также ключевым моментом самозанятости является свобода. Я могу улететь в любую страну, не отпрашиваясь у начальника, не ждать отпуска, не зависеть ни от кого. Ну и возможность зарабатывать хорошие деньги, повышая свои навыки и брать несколько клиентов", – делится Гульбахыт Калмуханова, SMM-специалист, маркетолог.

Развитие цифровой экономики и онлайн-сервисов

С бурным развитием маркетплейсов, социальных сетей и цифровых платформ в Казахстане самозанятость перестала быть чем-то нестабильным или временным. Все это стало не просто развлечением, а полноценным инструментом для заработка. Сегодня каждый, у кого есть навык или идея, может предложить свои услуги напрямую клиенту без офиса, начальства и жесткого графика.

К примеру, ремесленники легко находят покупателей через социальные сети и мессенджеры, курьеры работают через приложения и зарабатывают ежедневно. Репетиторы, переводчики, копирайтеры и маркетологи ведут уроки и проекты онлайн.



По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, в 2024 году в экономике страны было занято 9,2 миллиона человек. Из них 2,2 миллиона человек (23,9%) составляли самостоятельно занятые работники. К слову, более актуальную информацию по I кварталу 2025 года Бюро предоставит в мае.

Самозанятость в Казахстане становится все более привлекательной формой занятости. Простая регистрация, низкие налоги, гибкость и потенциал высокого дохода делают ее конкурентом традиционной офисной работе. Конечно, такая форма требует самостоятельности, дисциплины и умения искать клиентов, но в условиях развития цифровой экономики она открывает широкие перспективы. Если чувствуешь в себе силы, почему бы не попробовать?