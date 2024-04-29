Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане

Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 19:22 Фото: PR room
Лудомания – тяжелый психический недуг, который сравним с наркотической зависимостью. Так ее описывает ВОЗ. Но в новых законодательных поправках нет четких определений про болезненное пристрастие человека к азартным играм, сообщает Zakon.kz.

В Международной классификации болезней ВОЗ уточняется, что при лудомании человек маниакально верит в то, что рано или поздно выиграет крупную сумму. Этой своей idée fixe он подчиняет практически все в своей жизни. Однако ее последствия плачевны, поэтому пациент нуждается в лечении. Но вместо профессиональных, в частности сугубо медицинских аспектов, казахстанские мажилисмены ищут причины распространения лудомании среди населения в рекламе, либо в деятельности лицензированных букмекерских организаций. О нелегальных рулетках, заполонивших Сеть, и их агрессивной пропаганде нет ни слова. Насколько разумен такой подход законодателя? Это обсудили в ходе экспертной дискуссии в Астане.

Одним из поводов мероприятия как раз стали принятые на днях мажилисменами очередные поправки в закон "Об игорной деятельности". Кстати, букмекерская деятельность в Казахстане – это строго регулируемый государством сегмент развлекательной индустрии. Важно различать ставки на спорт в легальных букмекерских конторах и ставки в незаконных, сетевых онлайн-казино, а также другие формы азартных игр, не имеющие привязки к спортивному прогнозу и определяемые в целом термином "гэмблинг".

Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 19:22

Фото: PR room

"Спортивные ставки тесно связаны со спортом и основываются не на случайности, а в большей степени на тщательном анализе и понимании спортивных событий. В законодательстве, регулирующем игорный бизнес, существует четкое разделение между азартными играми и пари на спорт, что подчеркивает различие в их природе. Однако нынешний подход к законопроекту о борьбе с лудоманией не учитывает эту разницу. Это представляет собой концептуальную ошибку. Кроме того, следует понимать, что ставки на спорт предназначены не для заработка, а служат развлечением и способом проникнуться атмосферой важных спортивных мероприятий как местного, так и мирового масштаба, таких как чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, гонка Формулы-1 и Moto GP, киберспортивные турниры", – считает президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Рауан Кенжалин.

Несмотря на эти очевидные различия, в первом чтении закона "Об игорной деятельности" предусмотрено максимальное ограничение рекламы легальных букмекерских контор.

"Подобная реклама полностью запрещена на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в печатных изданиях, посредством звонков и SMS. Разрешена такая реклама только на спортивных объектах, сайтах спортивной направленности, на телеканалах и спортивных мероприятиях", – прокомментировал депутат Мажилиса Парламента РК Айтуар Кошмамбетов.

Анализ пакета поправок наталкивает на вывод, что все постулаты законопроекта, образно говоря, свалены в одну кучу, без разбора – гэмблинг ли это (то есть классические азартные игры типа рулеток, казино, карт и так далее) или беттинг (букмекерские ставки, связанные с прогнозированием исхода спортивных событий). Ограничения по всем пунктам касательно рекламы оказались серьезными. В связи с этим возник вопрос: насколько резонно после всего этого вообще букмекерскому бизнесу будет работать на территории Казахстана? На него депутат Айтуар Кошмамбетов – один из инициаторов поправок, ответить затруднился, отметив лишь, что "да, вопрос, в общем-то, актуален".

Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 19:22

Фото: PR room

Все это свидетельствует о том, что законопроект, остающийся достаточно "сырым" и не проработанным до конца, тем не менее принят в первом чтении. Итог такого подхода предсказуем – это всеобщий, однобокий запрет, что называется, "под одну гребенку", что вряд ли мотивирует профессиональный букмекерский бизнес работать в Казахстане дальше.

Любопытно, что коллега Кошмамбетова, депутат Ислам Сункар, признал ключевую проблему, связанную с тем, что главным источником лудомании в Казахстане становятся отнюдь не легально работающие букмекерские конторы, а именно нелегальные, подпольные игровые структуры. Ислам Сункар подчеркнул, что "большинство потребителей все-таки оказываются на незаконных игровых интернет-ресурсах" и, исходя из этого, по его мнению, необходимо все серьезно отрегулировать.

"Одна из проблем заключается в значительной доле нелегального бизнеса, организаторы которого часто находятся за пределами нашей страны. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, указывая, что такой нелегальный рынок служит основным источником развития лудомании, над чем у государства нет эффективного контроля. Считаем необходимым, наряду с научным изучением лудомании, также внедрять строгие законодательные меры, направленные на уменьшение доли нелегальных зарубежных организаторов азартных игр", – согласился с депутатом Рауан Кенжалин.

На этот же факт указал мажилисмен Никита Шаталов.

"Радикальные меры вроде полного запрета азартных игр приведут к обратному эффекту – рынок уйдет в тень и перестанет быть хоть сколько-нибудь контролируемым. Поэтому перед нами стоит задача выработать разумное регулирование", – заявил мажилисмен.

В ходе дискуссии эксперты добавили, что особенно важно проанализировать и обсудить профессиональное мнение самих букмекеров по поправкам, предусмотренным в законопроекте, которые предполагают многочисленные ограничения на рекламу в игорном бизнесе – в том числе и в сфере букмекерской деятельности. О необходимости консультаций с бизнесом напомнил мажилисмен Ислам Сункар. По его словам, этот бизнес необходимо оставить, поскольку от него есть и положительный эффект, связанный с развитием спорта.

Читайте также

Режим детского сада: что говорят жители, предприниматели и ученые о переходе на новое время спустя два месяца
Режим детского сада: что говорят казахстанцы о переходе на новое время спустя два месяца
Лес в Аулиекольском районе Костанайской области, пожар в лесах
Как восстанавливают лес после пожаров 2022 года в Костанайской области
Высохший Арал, иностранные послы, Кызылординская область
Оазис на дне Арала и мировой климат: эксперты изучают экологическую ситуацию региона
Сахибам Садырова
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: