Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане

Лудомания – тяжелый психический недуг, который сравним с наркотической зависимостью. Так ее описывает ВОЗ. Но в новых законодательных поправках нет четких определений про болезненное пристрастие человека к азартным играм, сообщает Zakon.kz.

В Международной классификации болезней ВОЗ уточняется, что при лудомании человек маниакально верит в то, что рано или поздно выиграет крупную сумму. Этой своей idée fixe он подчиняет практически все в своей жизни. Однако ее последствия плачевны, поэтому пациент нуждается в лечении. Но вместо профессиональных, в частности сугубо медицинских аспектов, казахстанские мажилисмены ищут причины распространения лудомании среди населения в рекламе, либо в деятельности лицензированных букмекерских организаций. О нелегальных рулетках, заполонивших Сеть, и их агрессивной пропаганде нет ни слова. Насколько разумен такой подход законодателя? Это обсудили в ходе экспертной дискуссии в Астане.

Одним из поводов мероприятия как раз стали принятые на днях мажилисменами очередные поправки в закон "Об игорной деятельности". Кстати, букмекерская деятельность в Казахстане – это строго регулируемый государством сегмент развлекательной индустрии. Важно различать ставки на спорт в легальных букмекерских конторах и ставки в незаконных, сетевых онлайн-казино, а также другие формы азартных игр, не имеющие привязки к спортивному прогнозу и определяемые в целом термином "гэмблинг".

Фото: PR room

"Спортивные ставки тесно связаны со спортом и основываются не на случайности, а в большей степени на тщательном анализе и понимании спортивных событий. В законодательстве, регулирующем игорный бизнес, существует четкое разделение между азартными играми и пари на спорт, что подчеркивает различие в их природе. Однако нынешний подход к законопроекту о борьбе с лудоманией не учитывает эту разницу. Это представляет собой концептуальную ошибку. Кроме того, следует понимать, что ставки на спорт предназначены не для заработка, а служат развлечением и способом проникнуться атмосферой важных спортивных мероприятий как местного, так и мирового масштаба, таких как чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, гонка Формулы-1 и Moto GP, киберспортивные турниры", – считает президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Рауан Кенжалин.

Несмотря на эти очевидные различия, в первом чтении закона "Об игорной деятельности" предусмотрено максимальное ограничение рекламы легальных букмекерских контор.

"Подобная реклама полностью запрещена на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в печатных изданиях, посредством звонков и SMS. Разрешена такая реклама только на спортивных объектах, сайтах спортивной направленности, на телеканалах и спортивных мероприятиях", – прокомментировал депутат Мажилиса Парламента РК Айтуар Кошмамбетов.

Анализ пакета поправок наталкивает на вывод, что все постулаты законопроекта, образно говоря, свалены в одну кучу, без разбора – гэмблинг ли это (то есть классические азартные игры типа рулеток, казино, карт и так далее) или беттинг (букмекерские ставки, связанные с прогнозированием исхода спортивных событий). Ограничения по всем пунктам касательно рекламы оказались серьезными. В связи с этим возник вопрос: насколько резонно после всего этого вообще букмекерскому бизнесу будет работать на территории Казахстана? На него депутат Айтуар Кошмамбетов – один из инициаторов поправок, ответить затруднился, отметив лишь, что "да, вопрос, в общем-то, актуален".

Фото: PR room

Все это свидетельствует о том, что законопроект, остающийся достаточно "сырым" и не проработанным до конца, тем не менее принят в первом чтении. Итог такого подхода предсказуем – это всеобщий, однобокий запрет, что называется, "под одну гребенку", что вряд ли мотивирует профессиональный букмекерский бизнес работать в Казахстане дальше.

Любопытно, что коллега Кошмамбетова, депутат Ислам Сункар, признал ключевую проблему, связанную с тем, что главным источником лудомании в Казахстане становятся отнюдь не легально работающие букмекерские конторы, а именно нелегальные, подпольные игровые структуры. Ислам Сункар подчеркнул, что "большинство потребителей все-таки оказываются на незаконных игровых интернет-ресурсах" и, исходя из этого, по его мнению, необходимо все серьезно отрегулировать.

"Одна из проблем заключается в значительной доле нелегального бизнеса, организаторы которого часто находятся за пределами нашей страны. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, указывая, что такой нелегальный рынок служит основным источником развития лудомании, над чем у государства нет эффективного контроля. Считаем необходимым, наряду с научным изучением лудомании, также внедрять строгие законодательные меры, направленные на уменьшение доли нелегальных зарубежных организаторов азартных игр", – согласился с депутатом Рауан Кенжалин.

На этот же факт указал мажилисмен Никита Шаталов.

"Радикальные меры вроде полного запрета азартных игр приведут к обратному эффекту – рынок уйдет в тень и перестанет быть хоть сколько-нибудь контролируемым. Поэтому перед нами стоит задача выработать разумное регулирование", – заявил мажилисмен.

В ходе дискуссии эксперты добавили, что особенно важно проанализировать и обсудить профессиональное мнение самих букмекеров по поправкам, предусмотренным в законопроекте, которые предполагают многочисленные ограничения на рекламу в игорном бизнесе – в том числе и в сфере букмекерской деятельности. О необходимости консультаций с бизнесом напомнил мажилисмен Ислам Сункар. По его словам, этот бизнес необходимо оставить, поскольку от него есть и положительный эффект, связанный с развитием спорта.