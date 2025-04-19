#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Советы

Как заметить первые признаки лудомании у близких людей, рассказала психолог

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 11:44 Фото: unsplash
Лудомания, или патологическая зависимость от азартных игр, является серьезным заболеванием, затрагивающим как психику, так и социальную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как не пропустить первые признаки развития опасного состояния у родственников, рассказала в беседе с "Лентой.ру" психолог Екатерина Булгакова.

Специалист отметила, что в ее практике ключевой маркер лудомании – когда человек перестает осознавать последствия, а его мозг фокусируется только на игре, игнорируя семью, работу, долги и все остальное.

"Часто близкие таких людей могут замечать в них потребность ставить больше денег для получения адреналина. Если возможности играть нет, то у зависимых появляются агрессия или тревога", – пояснила она.

По словам Булгаковой, лудоманы постоянно обсуждают ставки, стратегии или прошлые игры, при этом делают попытки остановиться и обещают "завязать", но срываются.

"Такие люди часто просят одолжить деньги, не оплачивают счета и кредиты, а в результате теряют работу, учебу, рушат отношения в семье", – отметила специалист.

По словам психолога, часто близкие совершают ошибку: пытаются решить проблему за счет выплаты долгов лудомана, оправдывают его поведение. Специалист подчеркивает, что такое поведение родственников лишь усугубляет зависимость человека.

"В таких случаях необходимо прекратить финансовую поддержку, но сохранить эмоциональный контакт", – рекомендует психолог.

Также Булгакова предупреждает, что лудомания часто идет рука об руку с алкоголизмом или другими пагубными привычками.

"Не нужно винить себя, лучше начать с открытого, но бережного разговора и предложить зависимому помощь психотерапевта", – заключила Булгакова.

4 декабря 2024 года сообщалось, что казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Проявите упрямство: гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака
Советы
00:59, 19 апреля 2025
"Проявите упрямство: гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака
Астрологи предсказали "чудо" в жизни трех знаков зодиака в эти выходные
Советы
22:39, 18 апреля 2025
Астрологи предсказали "чудо" в жизни трех знаков зодиака в эти выходные
Пять самых оптимистичных и позитивных знаков зодиака
Советы
17:05, 18 апреля 2025
Пять самых оптимистичных и позитивных знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: