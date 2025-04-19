Как заметить первые признаки лудомании у близких людей, рассказала психолог

Лудомания, или патологическая зависимость от азартных игр, является серьезным заболеванием, затрагивающим как психику, так и социальную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как не пропустить первые признаки развития опасного состояния у родственников, рассказала в беседе с "Лентой.ру" психолог Екатерина Булгакова.

Специалист отметила, что в ее практике ключевой маркер лудомании – когда человек перестает осознавать последствия, а его мозг фокусируется только на игре, игнорируя семью, работу, долги и все остальное.

"Часто близкие таких людей могут замечать в них потребность ставить больше денег для получения адреналина. Если возможности играть нет, то у зависимых появляются агрессия или тревога", – пояснила она.

По словам Булгаковой, лудоманы постоянно обсуждают ставки, стратегии или прошлые игры, при этом делают попытки остановиться и обещают "завязать", но срываются.

"Такие люди часто просят одолжить деньги, не оплачивают счета и кредиты, а в результате теряют работу, учебу, рушат отношения в семье", – отметила специалист.

По словам психолога, часто близкие совершают ошибку: пытаются решить проблему за счет выплаты долгов лудомана, оправдывают его поведение. Специалист подчеркивает, что такое поведение родственников лишь усугубляет зависимость человека.

"В таких случаях необходимо прекратить финансовую поддержку, но сохранить эмоциональный контакт", – рекомендует психолог.

Также Булгакова предупреждает, что лудомания часто идет рука об руку с алкоголизмом или другими пагубными привычками.

"Не нужно винить себя, лучше начать с открытого, но бережного разговора и предложить зависимому помощь психотерапевта", – заключила Булгакова.

4 декабря 2024 года сообщалось, что казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile.