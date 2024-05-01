Фестиваль "Ақ бауырсақ", посадка деревьев и субботники: как отметили 1 мая в регионах Казахстана

Наверное, впервые День единства народа Казахстана в нашей стране проходит по-особенному. Праздник 1 мая 2024 года объединил жителей страны борьбой с паводками и взаимопомощью. В этом и есть единство народа, когда вся республика сплотилась в один кулак.

Как проходит этот день в разных городах и областях, узнали корреспонденты Zakon.kz в регионах.

Кызылординская область

В Кызылорде празднование Дня единства народа Казахстана началось с посадки деревьев на аллеях, в парках, скверах. Больше всего их посадили в Парке Первого президента – 500.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Здесь сотрудники различных управлений Кызылорды и члены Ассамблеи народа Казахстана еще и провели субботник. Одним из первых на это мероприятие пришел аким области Нурлыбек Налибаев.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Нынешний праздник в Кызылорде проходит скромнее, чем в другие годы, ведь в стране народ все еще борется с последствиями масштабного паводка. Все силы сейчас направлены на решение этой проблемы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"День единства народа Казахстана – это не просто очередной праздник в календаре. Это образ сплоченной, дружной жизни казахстанцев. И сегодняшняя акция доказала это – вместо танцевального представления мы посадили деревья и провели субботник. Мы не можем веселиться, когда другие казахстанцы остались без крова, когда наши спасатели, рискуя жизнью, помогают пострадавшим. Из нашего региона была отправлена помощь в затопленные области, наши медики и спасатели выезжали в затопленные регионы, помогали жителям ", – говорит председатель Русской общины Казахстана Наталья Мишукова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Кызылорде всего 11 национально-культурных центров. Большая часть их была создана 20 лет назад. Один из них – корейский.

"Я всегда говорю, что Кызылорда – это столица коре сарам. Коре сарам – это самоназвание корейцев СНГ. В 1937-х годах, когда наших бабушек и дедушек отправили из Дальнего Востока на верную смерть в казахские степи, многие выжили и пустили здесь свои корни. Мы уже в пятом поколении живем в Казахстане. Кызылорда – это особенный город для корейцев, ведь здесь нас много, мы сохранили свою культуру, традиции, вместе с этим изучили язык и культуру казахского народа. Я на протяжении многих лет выезжаю в рабочие командировки в Южную Корею, общаюсь с местными специалистами медицины, образования, и даже они знают о Кызылорде, и соглашаются, что Кызылорда – это уже своеобразная столица коре сарам", – говорит активист Кызылординского областного общественного объединения "Ассоциация корейцев Казахстана" Елена Когай.

Всего в этот день за два часа экологической акции кызылординцы посадили около 1000 деревьев.

Северо-Казахстанская область

Если в Кызылорде сажали деревья, то в пострадавшем от паводка Петропавловске День единства народа Казахстана решили отметить массовым общегородским субботником. Вместо праздничных мероприятий горожане отправились наводить порядок в подтопленных микрорайонах.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Инициативу о таком нестандартном формате праздника, где народные гуляния заменили на общегородскую генеральную уборку, накануне озвучили представители местного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Предложение потратить выходной на помощь пострадавшим от наводнения горожане приняли с одобрением и массово поддержали как на словах, то есть постами в соцсетях, так и на деле.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Сотни неравнодушных к беде людей с самого утра пришли в микрорайон Подгора. Вода здесь стремительно снижается и уже на суше оказалось сразу несколько улиц. Все они завалены обломками разрушенных паводком заборов, столбов, приплывшим вместе с сильным течением мусором.

"Сегодня спортивная общественность города полностью вышла помочь пострадавшим, во дворах убираем, на улицах, где уже нет воды. Вода будет сходить, мы и дальше будем помогать жителям, не оставим земляков. Это наша, считаю, обязанность помогать друг другу в тяжелый момент. Люди столкнулись с таким горем, дома подтоплены, некоторые и вовсе без жилья, оно уничтожено, поэтому мы будем рядом", - говорит Арман Жамишев, заместитель спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Тяжелая работа по разбору мусора и завалов спорится на субботнике под хиты местных исполнителей, которые из музыкальных колонок звучат на весь микрорайон. Единый труд на благо нуждающихся вселяет праздничное настроение.

"Это счастье, когда есть возможность помочь. Мы дружно вышли, делаем нужное дело и вот уже видим результат. В этом году праздновать День единства народа Казахстана у нас актуально именно так. В этой взаимопомощи – наше единство", – говорит Елена Семидоцких, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по СКО.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Праздничный обед в этот день тоже состоялся. Представители таджикской диаспоры прямо на месте субботника приготовили огромный казан плова для тех, кто работает, не покладая рук. 700 порций хватило для всех.

"Это чудо, честно говорю, сегодняшний праздник – настоящее чудо. Я знала, что нам помогут, но не ожидала, что до такой степени. Дворы чистые, как будто бы ничего и не было. В домах бардак, да, но нам сказали, что и в домах помогут все разобрать и все будет хорошо", - делится Татьяна Илени, жительница микрорайона Подгора.

В Петропавловске подтоплено около двух тысяч домов. Вода зашла в микрорайоны Подгора, Косогор, Кожзавод и Заречный. Субботники будут продолжаться во всех уголках, уверены волонтеры и неравнодушные горожане, как только это станет возможным по мере отхода воды.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Абайская область

В Абайской области в этот день выбирали лучшую мастерицу по выпечке в рамках фестиваля национальной кухни "Ақ бауырсақ". Участники фестиваля, съехавшись со всех уголков лесо-степного региона, планировали угостить семейчан горячими и пышными бауырсаками. Но жизнь вносит свои коррективы. Из-за сложной ситуации с паводками его перенесли в онлайн формат.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Сложнейшая паводковая ситуация, которая сложилась в разных областях Казахстана и не обошла стороной несколько районов Абайской области, стала поводом для отмены массовых гуляний в этом регионе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Но при этом праздничная атмосфера любимого праздника – Дня единства народа Казахстана – витает в воздухе.

"В последние дни активисты этнокультурных центров областного Дома дружбы просто нарасхват. Их приглашают университеты и колледжи, школы и трудовые коллективы, проходят встречи, концерты, беседы с молодежью о ценности единства народа", – отметила директор Центра общественного согласия – Дома дружбы Абайской области Надежда Шарова.

По ее словам, настоящий массовый фестиваль казахской национальной кухни перенесли на неопределенное время, пока ситуация в стране не вернется в привычное русло.

"Но праздник все равно состоялся, пусть и в виртуальном пространстве. Дом дружбы Абайской области объявил онлайн конкурс на лучший рецепт бауырсаков. Приезжая в разные районы области, мы не раз замечали, что, казалось бы, привычные для каждого из нас бауырсаки, у каждой хозяйки – особенные. Кто-то делает из круглыми и пышными, у другой – они нарезаны ромбиками, а третья делает такие мелкие и в то же время невероятно сладкие и вкусные бауырсаки, что оторваться от них просто нет никакой возможности. Так почему бы не сравнить народные рецепты разных районов Абайской области? Наш фестиваль поможет выявить лучшую хозяйку", – говорит Надежда Шарова.

Надо сказать, что в онлайн фестивале мог принять участие любой желающий: члены и активисты Совета матерей городов и районов Абайской области, молодежь, волонтеры, этнокультурные и общественные организации, и все, кто умеет и любит печь самые разнообразные бауырсаки.

И желающих показать свое кулинарное искусство оказалось немало. Практически каждый район и город Абайской области представил на суд народного жюри свой видеоролик, где не только можно проследить за процессом приготовления бауырсаков, но и полюбоваться на красочные национальные костюмы, и даже послушать казахские песни.





Видео предоставлено Центром общественного согласия – Домом дружбы Абайской области

В своем конкурсном видеоролике жительница Урджарского района Гаухар Баяхметова раскрыла свой секретный ингридиент пышных бауырсаков: в тесто хозяйка добавляет пару ложек майонеза, что придает бауырсакам необычайную пышность и мягкость.





Видео предоставлено Центром общественного согласия – Домом дружбы Абайской области

В Маканчинском районе почтенные апашки из числа активисток районного народного ансамбля заглянули в гости к молодой семье, где келинка, оставив ребенка на попечения отца, стала готовить гостям маканчинские бауырсаки.

Любопытно, что до недавнего времени Урджар и Маканчи были одним районом, но даже расстояние в несколько десятков километров между районными центрами меняет некоторые традиции. Если в Урджаре пекут круглые баурсаки, то в Маканчи хозяйка произвольно режет большую лепешку на кусочки, которые потом жарит на раскаленном масле в казане.





Видео предоставлено Центром общественного согласия – Домом дружбы Абайской области

И все же эталоном казахской национальной кухни, обычаев и традиций остается Абайский район. Здешние хозяйки знают множество рецептов самых разных бауырсаков, чтобы гости, коих на родине Абая, Шакарима и Ауэзова всегда множество, могли ощутить казахский колорит, не только любуясь на местные достопримечательности, но и вкусив благословенные бауырсаки.

А вот кто станет победителем фестиваля национальной кухни "Ақ бауырсақ", определят жители Абайской области. Каждый видеоролик, представленный на конкурс, был выложен в социальных сетях, и по количеству собранных лайков будет определен самый лучший рецепт баурсаков по-абайски.

Актау, или один двор как модель Казахстана

В одном из многоквартирных домов Актау есть многолетняя традиция – на майские праздники весь двор объединяется и выходит на субботник. Дел немало – надо успеть окопать, побелить, полить, обрезать деревья, обновить и покрасить построенные собственными силами детскую площадку и скамейки.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Располагается этот дом в микрорайоне №7 под номером 26.

В 2023 году двор этого дома признали "Лучшим двором" по озеленению и благоустройству. Все, что здесь растет и установлено, сделано руками всех жителей дома. Вместе здесь отмечают праздники, строят и ремонтируют площадки, сажают и поливают деревья. В доме – полный интернационал.

"У нас есть казахи, немцы, русские, украинцы. Я лезгинка, подо мной живет армянка, на верхнем этаже живут узбеки, на первом – азербайджанцы. Все живем дружно, строим планы, если у кого-то радость – радуемся вместе, у кого-то горе – разделим его. Если я готовлю свои национальные блюда, то обязательно делюсь с соседями, а на Пасху я жду крашеные яйца и куличи. Новый год всегда встречаем всем домом. С утра дети друг другу дарят подарки, а вечером собираются взрослые", – рассказывает жительница дома Мира Максимова.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Я живу здесь практически с рождения, больше 30 лет. Вообще, двор всегда был дружный, все друг друга знали, но не было такой традиции – собираться всем вместе и делать что-то сообща. А сейчас каждый помогает, чем может", – говорит житель дома Юрий Богданов.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Совместная работа всегда объединяет. За взрослыми подтягиваются и дети, видят все это. Для нас День единства – это наш праздник, это праздник сплочения, взаимной помощи, взаимовыручки, добра", – добавляет жительница дома Алина Берры.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"У нас прекрасный двор. Ни разу никто не отказал в помощи. Моя соседка, например, может поставить уколы, а я могу помочь соседям с сантехникой или с вопросами электричества. Так и живем, выручая, поддерживая и помогая друг другу", – отмечает Дастан Ордабаев.

Жители отмечают: их небольшой двор – как уменьшенная модель Казахстана. Уже вечером, после трудового дня, во дворе представители разных национальностей, живущих в этом доме, соберутся вместе за чашкой чая и начнут строить планы на следующие майские праздники.