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В СКО 1 мая пострадавшим помогли убрать дворы от мусора и завалов

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:19 Фото: акимат СКО
1 мая в нашей стране отмечается День единства народа Казахстана. Праздник является важным общественно-политическим событием, направленным на сплочение нации, сохранение мира и согласия в казахстанском обществе.

Празднование Дня единства народа Казахстана в СКО проходит в особом формате под девизом "Біз біргеміз", инициированным АНК СКО в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". Инициативу АНК поддержал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и принимает личное участие в данной акции.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:19

Фото: акимат СКО

"На базе Дома дружбы организован штаб, волонтерский центр, пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры АНК оказывают помощь пострадавшим жителям. Это огромная поддержка для людей. Я хочу поблагодарить вас за обращение встретить День единства вот в таком формате: в труде и взаимной поддержке. Родной город, район, село являются для жителей домом, малой родиной, где следует поддерживать чистоту", – отметил глава региона.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:19

Фото: акимат СКО

Цель акции – ликвидация последствий паводка, популяризация принципов единства, взаимопомощи, трудолюбия и дружбы посредством совместного труда. По области проходят массовые субботники с привлечением широких слоев населения: представителей этнокультурных объединений, неправительственных организаций, общественных штабов, депутатов, филиалов политических партий, сотрудников государственных и негосударственных предприятий, жителей области.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:19

Фото: акимат СКО

В рамках акции "Біз біргеміз" проводятся работы по ликвидации последствий паводка, расчистка завалов и мусора, очистка территорий, побелка и посадка деревьев, восстановление поврежденного имущества, а именно устройство заборов и других строений.

Особое внимание уделено пострадавшим участкам г. Петропавловска, таких как поселок Кожевенный, мкр. Подгора, села Кызылжарского и Есильского районов. Где вместе с жителями пострадавших от паводка домов проведена уборка мусора и завалов.

Всего в рамках акции, посвященной празднику единства народа Казахстана, по области приняло участие более 15 000 человек, высажено свыше 2000 саженцев, вывезено более 30 тонн мусора, организована побелка более 7000 деревьев и столбов, задействовано более 700 единиц техники.

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