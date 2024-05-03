Уникальные наскальные рисунки пытаются сохранить общественники в Талдыкоргане

В урочище Красный камень, где расположены скалы с редчайшими петроглифами, экоактивисты, волонтеры и общественники Талдыкоргана самостоятельно приступили к созданию экологического парка.

Они провели фестиваль, основной целью которого стала посадка более 100 саженцев, сообщает Zakon.kz.

Споры вокруг уникальных петроглифов, расположенных в урочище Красный камень (Кызыл тас), до сих пор не прекращаются. С каждым разом они становятся все жарче. Строительная компания не хочет покидать наработанное и удобное для добычи гравийной смеси место, и с мая 2024 года на сопках, где добывают диорит (инертный материал, используется в строительстве зданий и сооружений. – Прим. ред.), снова должны начаться взрывные работы. Экологи, археологи и просто неравнодушные талдыкорганцы пытаются защитить историко-культурное наследие от уничтожения.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

А воз и ныне там

Дело в том, что в феврале 2024 года защитники историко-культурного наследия, предприниматели и чиновники Талдыкоргана уже садились за стол переговоров. Казалось, что стороны пришли к взаимопониманию и в марте 2024 года должны были подписать трехсторонний меморандум.

Тогда аким Талдыкоргана Ернат Базил сказал: "Несмотря на то, что частная строительная компания является одним из градообразующих предприятий, взрывные работы на сопке Темир следует прекратить. Нужно отыскать другое подходящее место для добычи инертных материалов. Да, на это потребуются время и дополнительные финансовые расходы, но сохранение исторического наследия должно быть в приоритете. А в дальнейшей перспективе на этом месте можно будет создать крупный туристический объект, экопарк, что даст не только рабочие места для горожан, но и привлечет большой поток туристов".

Однако спустя два месяца документ так и не был подписан.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Между тем в середине марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае отмечал, что Казахстан не случайно называют страной петроглифов, так как наскальные рисунки представляют тысячелетнюю летопись степной цивилизации.

"Однако в последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Нужно защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", – подчеркнул тогда президент.

Также он отметил, что в стране происходит засилье разных дельцов от археологии, которые за деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения.

Сносят все и везде

По словам общественников, на Кызыл тасе (в переводе Красный камень. – Прим. ред.) каменные плиты с петроглифами буквально выкорчевываются из земли при помощи железных ломов.

"Полный отчет о проведенной экспертизе строительная компания и "Казархеология" предоставить нам отказались. После того как талдыкорганская и алматинская общественность заявила решительный протест, работы были на некоторое время приостановлены. Кроме того, по инициативе депутатов Сергея Пономарева и Ирины Смирновой вопрос сохранения талдыкорганских петроглифов несколько раз обсуждался в Мажилисе, но точку в нем ставить рано", – сообщила исполнительный директор и координатор Общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.

В начале апреля депутат Ирина Смирнова побывала в урочище Кызыл тас и воочию убедилась в критичности ситуации. Споры были жаркими, каждый отстаивал свою точку зрения. К примеру, руководитель одного из подразделений добывающей компании, непосредственно занимающегося добычей, доказывал, что петроглифов на сопке, где добывают диорит, нет.

"Эти изображения, в которых кто-то видит петроглифы, сделала сама природа, а не люди. Это следы от мха. Они не выбитые, а выпуклые. Потом фантазия работает, кто-то видит козу, кто-то паука, нигде нет человека с копьем. Древние люди в пещерах рисовали, а не здесь, на скалах. Впрочем, если нам дадут разрешение на сопку, где еще в советские времена добывали щебень, мы с удовольствием отсюда уйдем. Нужно ведь 700 человек обеспечивать работой", – сказал Павел Немытов.

Другой представитель добывающей компании не отрицал наличие петроглифов, более того, он сообщил, что у них есть разрешение от областного управления культуры на перенос камней, где есть наскальные изображения. По его заверению, они уже спустили с сопки 9 камней к сторожке. Их планируют разместить либо в краеведческом музее, либо у скалы Черепаха. Однако археологи другого мнения.

"По существующему закону памятники археологии не переносятся. Только в случае, если есть обстоятельства непреодолимой силы. Здесь таких обстоятельств нет и быть не может. Более того, перед выдачей участка для земляных работ и добычи инертных материалов в обязательном порядке должна проводиться археологическая экспертиза", – уверена Ольга Гумирова.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Также охотница за петроглифами подчеркнула, что консультировалась с всемирно известным казахстанским исследователем, художником-реставратором Крымом Алтынбековым. Он разработал метод изъятия археологических артефактов блоками, что позволяет наиболее безопасно транспортировать предметы, сохранить максимум информации и наиболее полно и комплексно изучить находку в лабораторных условиях.

"Крым Алтынбеков сказал, что перенос можно осуществлять лишь отдельных артефактов. При этом он подчеркнул: для этого в обязательном порядке должен быть составлен проект. Его должны принять и утвердить. А прежде нужно понять, возможно ли перемещение в принципе. Ничего из вышесказанного сделано не было. Также должна иметься в наличии специальная аппаратура, чтобы памятник археологии при извлечении не был поврежден." – спрашивает Ольга Гумирова.

Самые древние наскальные рисунки датируются эпохой бронзы – это II тысячелетие до нашей эры. Также на этом скальном комплексе есть четыре изображения великанов, что встречается крайне редко. Обнаружено большое количество петроглифов, выполненных в скифско-сакском зверином стиле. Это I тысячелетие до нашей эры. А рисунки в тюркском стиле можно отнести к периоду от VIII-IX до XII-XIII веков нашей эры. Такая плотность артефактов в одной местности, в едином комплексе – это редчайшая находка для любого археолога или историка.

"В последнее время мне пришлось часто слышать об артефактах на Красном камне, о затянувшемся споре за сохранение этой территории, поэтому специально приехала сюда, чтобы воочию убедиться. Теперь с уверенностью могу сказать: Талдыкорган действительно можно назвать столицей петроглифов. Мы направили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы провели тщательную проверку всех документов, разрешений на разработку инертных материалов в этом месте. Без сомнения, все это историческое достояние надо сохранить. На эту проблему нельзя смотреть односторонне, нужно смотреть, как человек мира! Позиция депутатов такова: провести учет всех имеющихся на Красном камне петроглифов, паспортизацию, все оцифровать", – подчеркнула депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Каждый, кто приезжает в это урочище, восхищается ландшафтом, обилием петроглифов и природными скалами в виде черепахи. Создание здесь туристической зоны, экологического парка – это лучший вариант решения наболевшей проблемы.

Представитель добывающей компании сообщил, что была устная договоренность с экопатрулем о приостановке взрывных работ на сопке Темир, но так как запрета от госорганов нет, с мая 2024 года они намерены продолжить работы. По его мнению, от взрывов скала Черепаха не пострадает, так как до нее порядка 950 метров, а взрывная волна распространяется на 200 метров.

"В очередной раз мы приехали в Талдыкорган на Кызыл тас. Исследовали крупное скопление петроглифов в восточной части хребта. Рисунки здесь есть, да еще какие! Целые каменные полотна, испещренные изящными миниатюрами, очень подробные и эмоциональные иллюстрации, судя по всему, созданные по каким-то пока неведомым нам древним мифам. Специалисты из Института археологии имени Маргулана, в том числе Александр Горячев, видели пока только фото, но считают, что это значительное научное открытие. Здесь еще и поселение есть", – подчеркнула Ольга Гумирова.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В акимате Талдыкоргана сообщили, что ждут решения суда. Тогда станет ясно, где предприятию предстоит добывать строительный материал.

"Мы достигли предварительного соглашения с компанией о приостановке добычи диорита на сопке Темир. Впереди судебное разбирательство с участием компании о праве добычи ею ресурсов на участке "Каратал". Если решение суда будет положительным, то предприятие продолжит свою деятельность там, а участок "Темир" вернет в собственность государству. Из областного бюджета уже выделили 10 млн тенге на паспортизацию археологических памятников Кызыл тас и Даулбай. Кто будет проводить паспортизацию, определят путем проведения конкурса. Паспортизация петроглифов поможет придать массиву Кызыл тас официальный статус археологического памятника и взять его под охрану государства. В дальнейшем здесь возможно создание тематического парка или этноаула", – заявил заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Экоактивистка Динара Бакирова считает, что данный случай, к сожалению, далеко не исключение из общего отношения к сохранению истории.

"Окончательной победой станет тот момент, когда в законодательство страны будут внесены конкретные изменения, касающиеся охраны и сохранения культурного наследия. Также будет наведен порядок с предоставлением бизнесу земли для проведения на ней промышленной деятельности", – подчеркнула она.

Кроме этого, по инициативе Динары в урочище Красный камень было высажено более 150 саженцев. На экофестивале каждый желающий мог посадить свое дерево – карагач, ясень или яблоню Сиверса. Чуть позднее вдоль небольшой речушки были высажены саженцы сливы, а акимат города выделил водовоз для их полива.