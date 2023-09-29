Мощные взрывы напугали жителей Талдыкоргана

Жителей дачного массива "Красный камень" близ Талдыкоргана напугали взрывы в горах. По словам дачников, частная компания ведет добычу строительного камня, несмотря на наличие в этих местах археологических достопримечательностей – петроглифов, сообщает Zakon.kz.

По словам местного жителя, в горах близ Талдыкоргана сохранились исторические петроглифы. Несмотря это, уполномоченные органы выдали разрешение на добычу строительного камня. Видео с места взрыва появилось накануне в местных Instagram-пабликах.

"Так взрывают и уничтожают красоту природы за копейки прибыли. Петроглифы на "Красном камне". 500 метров от карьера, где взрывают гору. У нас много говорят про культуру, а на самом деле плюют на нашу историю. Это же петроглифы! Отголоски из каменного века! А у нас спокойно их бульдозерами ровняют! Неужели нет настоящих историков, кто бы сказал слово в защиту таких артефактов? Обидно, что деньги – в первую очередь, а все остальное никому не нужно", – написал местный житель Анатолий.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области сообщили, что предупреждение о предстоящих взрывных работах поступило еще две недели назад. "Взрыхление горных пород" будут продолжать до конца 2023 года.

"По сообщению филиала ТОО "АТП Энергострой", в связи с началом работ по добыче строительного камня на карьере "Темир" будут производить взрывные работы с целью взрыхления горных пород в период с 12 сентября по 31 декабря 2023 года в горах дачного общества "Красный камень". В связи с этим жителей и гостей города Талдыкорган просим не паниковать и отнестись с пониманием", – рассказали в ДЧС Жетысуской области.

Действительно ли в этих горах есть петроглифы, пока не известно. Наличие исторических артефактов проверят специальные органы. О результатах проверки обещали сообщить позже.

О петроглифах с 4000-летней историей и других исторических достопримечательностях Казахстана можно подробнее узнать здесь.