День Победы отмечают в Казахстане

Сегодня в Казахстане празднуют 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая – красный день календаря и выходной для всех граждан страны, сообщает Zakon.kz.

Эта Победа никогда не была просто словом. В нем кроется история – печальная и героическая, поучительная и страшная, такая, что по-настоящему пугает возможностью повторений – почти каждой казахстанской семьи. Как известно, в Казахстане были сформированы стрелковые, в том числе знаменитая на весь мир 316-я (она же в дальнейшем 8-я гвардейская Панфиловская) и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. Отсюда на фронт отправилось подавляющее большинство мужчин, как совсем еще юнцов, так и в летах. В целом, в ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Война унесла жизни более 600 тыс. из них.

Упомянутая выше дивизия уничтожила около двух десятков немецких танков и остановила наступление врага при обороне Москвы 16 ноября 1941 года. Это событие навечно осталось в памяти потомков как подвиг 28-ми героев-панфиловцев.

Были ордена и медали, были трудовые победы в тылу, было гордо взмывшее над Рейхстагом знамя и вечная благодарность Рахимжану Кошкарбаеву и его однополчанину Григорию Булатову.

Это все общедоступные факты, сухая сводка, оставляющая на поверхности лишь концентрат – числа, имена, звания. Напрочь игнорирующая живую глубину боли и надежды.

Но остались еще главные хранители памяти – ветераны, хоть с каждым годом их все меньше и на сегодня количество героев исчисляется единицами.

В их рассказах цифры и буквы способны наполняться воздухом, наделять строчку известной песни про "праздник с сединою на висках" тем самым едким запахом пороха и непролитых слез, так и застывших в уголках глаз. Поэтому редкое сокровище – живую, обладающую лицами и голосами летопись подвигов и потерь – так важно сохранить для потомков.

Zakon.kz постарался приложить руку к этому процессу. Еще в прошлом году мы начали собирать истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны, каждая из которых – уникальна. В частности, наши журналисты писали о том, что война не щадила никого. В годы Великой Отечественной юноши становились мужчинами слишком рано, а детство обрывалось под грохот пушек. Такова судьба рядового Наутана Избасарова, ушедшего на фронт в 16 лет. А еще о том, что в послужном списке Виктора Изюмникова, воевавшего тогда в составе воздушно-десантной бригады Красной армии, более ста прыжков с парашютом. Нелегче жилось и в тылу, где ставили собственные рекорды – трудовые. Например, рисовод Ким Ман Сам не только работал на полях, но и передавал опыт молодежи. За прошедшее время архив существенно пополнился. Еще больше живых, трогательных судеб обычных людей, оказавшихся в необычных, страшных обстоятельствах, – здесь.

К слову, в пресс-службе Министерства обороны ранее заявляли, что в 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован.

Вместо этого, по данным ведомства:

Астана

у монумента "Отан қорғаушылар" развернется выставка вооружения и военной техники, а в 9:00 ветеранов угостят солдатской кашей;

в Национальном военно-патриотическом центре (Астана, пр. Республики, 2) работает выставка "Ерлікке тағзым", посвященная подвигу воинов-казахстанцев.

Алматы

○ В 09:30 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

○ В 10:00 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится праздничная концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.

○ Также в парке 28 гвардейцев-панфиловцев будет организован праздничный обед с использованием военно-полевой кухни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

○ 9 мая, помимо основной концертной программы, в каждом районе будут организованы праздничные концертные программы. Алмалинский район – сквер имени А. Иманова. Алатауский район – атлетическая деревня (Нуркент, 5). Ауэзовский район – Family Park. Жетысуский район – сквер аль-Фараби (мкр. Айнабулак). Турксибский район – парк имени С. Сейфуллина. Наурызбайский район (8 мая) – школа-гимназия №187 (ул. С. Жандосова, 2)

○ В 19:00 в амфитеатре (мкр. Шугыла, 347) состоится "Киномарафон" с показом отечественных фильмов, посвященных подвигу героев Великой Отечественной войны.

Также с 7 по 9 мая в регионах пройдут дни открытых дверей, уроки мужества и дефиле военных оркестров.