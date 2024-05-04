Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Камбодже

Камбоджа – страна солнца, красных бананов, древних храмов и величественной красоты природы. Несмотря на то, что большая часть населения остается за чертой бедности, здесь богатое культурное наследие и традиции, которые оставят неизгладимые впечатления.

Zakon.kz расскажет о жизни казахстанки, которая несколько лет назад переехала в эту удивительную страну и ни капли не пожалела об этом.

Древние храмы и величественное озеро

47-летняя Юлия Цаугг второй год вместе с супругом и домашними питомцами живет в городе Пномпень, Камбоджа.

"До отъезда в Камбоджу мы жили в Астане. Сначала я была преподавателем в университете, потом работала переводчиком. Когда встал вопрос о переезде из-за работы супруга, среди нескольких стран мы выбрали Камбоджу. Нам показалось, что это будет интересным опытом. Мы оба очень много путешествовали, в том числе по Юго-Восточной Азии. Но именно в Камбодже никогда не были. Однако много слышали интересного. Переехали с собакой и котом. Пес был давним другом, а кошка была спасенная и тоже стала частью нашей семьи. Поэтому мы не могли их предать и оставить". Юлия Цаугг

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Камбоджа встретила казахстанцев с горячими объятиями. Здесь совершенно другой климат – более влажный и жаркий.

"Например, сейчас самый жаркий период в Камбодже. Температура превышает +40 градусов. Для меня было необычно, что даже ночью жара не спадает до +25. Приходится круглосуточно не расставаться с кондиционером", – признается жительница Пномпеня.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

В целом, Камбоджа впечатляет. Здесь множество потрясающих природных достопримечательностей: от нетронутых пляжей до пышных джунглей и живописной сельской местности. Особо богато культурное наследие. Один из них Ангкор-Ват – огромный храмовый комплекс площадью более 400 кв. км. К слову, его изображение нанесено на Государственный флаг. Это красивейшее место, где более 100 храмов, окруженных джунглями.

"Комплекс передает культуру кхмеров с IX по XIV век. Множество руин таинственно высятся среди зарослей. Некоторые даже удалось восстановить. Среди них знаменитый храм Та Пром, где снимался фильм "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Его сделали более безопасным для посещения туристов. Однако специально неполностью восстановили, чтобы у посетителей была возможность побродить среди древних стен с переплетающимися в них корнями гигантских деревьев".

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Еще одна достопримечательность – озеро Тонлесап. Это самый большой водоем в Юго-Восточной Азии. Из него вытекает одноименная река Тонлесап, которая соединяется с рекой Конг, протекающей в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

"В период дождей река Конг наполняется водой и выталкивает реку Тонлесап, тогда озеро Тонлесап течет вспять. В это время озеро увеличивается в размерах до пяти раз. Затапливаются леса, которые вокруг него. Это пресноводное озеро, в нем очень много разных видов рыб. И рыбацкие деревушки построены на огромных бочках. Те люди, которые живут в этих деревнях, суши практически не видят. Они передвигаются на лодках, даже в школу так добираются. Когда вода спадает, местами остается ил, он плодородный. В нем люди занимаются сельским хозяйством". Юлия Цаугг

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Страна традиций, праздников и танцев

Касательно трапезы – камбоджийская еда отражает историю, культуру и образ жизни жителей. Кухня вкусная и разнообразная с ярким вкусом. Камбоджийцы используют много свежих ингредиентов, трав и специй.

"Также жители добавляют пальмовый сахар практически во все блюда, не только в десерты. В некоторые добавляют прахок. Я до сих пор не осмелилась его попробовать. Я все-таки небольшой приверженец экзотической кухни, а вот мой супруг любит многие местные блюда, как Амок (карри на основе кокосового молока) и Лок Лак (жареная говядина с острым соусом)".





Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Это страна праздников, их здесь очень много. Потому что люди ценят время, проведенное с близкими. Отмечаются различные фестивали и события. Самые главные торжества: Кхмерский Новый год в середине апреля, Пчум Бен (День почитания предков) и Фестиваль воды, который называется Бон Ом Тук.

"В эти праздники люди, работающие в городах, обязательно едут к себе в провинции, чтобы разделить радость вместе с родными. А в городах устраиваются массовые гуляния. Восхищают и национальные танцы – знаменитая Апсара. "Апсары" в древней мифологии – полубогини и небесные танцовщицы в дорогих одеяниях. Их изображения вырезаны на стенах Ангкор вата. Камбоджийцы свято берегут язык движений, пластику и символичность этого танца. С помощью него передаются целые истории или эпические события. Традиционный кхмерский танец выжил в тяжелый период правления Красных кхмеров, когда все, кто хоть как-то был причастен к искусству, культуре, образованию, медицине и так далее, беспощадно убивались. В наши дни танцевальному наследию обучают в школе Королевского балета Камбоджи".

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Камбоджийские традиции в основном включают ритуалы и церемонии, связанные с буддизмом, эта религия преобладает в стране. Монахи играют значительную роль в камбоджийском обществе, их часто можно увидеть на улицах. Люди через них делают пожертвования, а они молятся за их благополучие и процветание.

Бедность, детская эксплуатация и экологическая катастрофа

Как и в любой другой стране, здесь есть свои недостатки. Казахстанка перечисляет их:

коррупция , которая чревато влияет на безопасность жителей и гостей;

, которая чревато влияет на безопасность жителей и гостей; ограниченность медицинских учреждений . Хотя в крупных городах, как Пномпень, есть современные больницы, филиалы хороших зарубежных клиник. Но медицинские услуги в сельской местности могут быть ограничены;

. Хотя в крупных городах, как Пномпень, есть современные больницы, филиалы хороших зарубежных клиник. Но медицинские услуги в сельской местности могут быть ограничены; языковой барьер : кхмерский является официальным языком Камбоджи, поэтому общение может быть затруднено для тех, кто не говорит на этом языке;

: кхмерский является официальным языком Камбоджи, поэтому общение может быть затруднено для тех, кто не говорит на этом языке; экологические проблемы : вырубка лесов, намеренное их уничтожение огнем, где гибнет огромное количество животных, загрязнение окружающей среды. Например, озеро Тонлесап страдает от воздействия антропогенных факторов – эвтрофикация, плохие санитарные условия в деревнях на окраинах озера и сброс неочищенных сточных вод привели к ухудшению качества воды;

: вырубка лесов, намеренное их уничтожение огнем, где гибнет огромное количество животных, загрязнение окружающей среды. Например, озеро Тонлесап страдает от воздействия антропогенных факторов – эвтрофикация, плохие санитарные условия в деревнях на окраинах озера и сброс неочищенных сточных вод привели к ухудшению качества воды; бесконтрольная торговля дикими животными ;

; ограниченные возможности получения образования. Несмотря на то, что образование стало более доступным, все еще существуют проблемы с обеспечением качественного образования для всех камбоджийских детей.

"В некоторых семьях настолько низкий достаток, что у детей просто нет времени ходить в школу, даже если она бесплатная. Дети помогают родителям собирать пластик и картон на улицах или торгуют с родителями в ларьках. У них нет денег на школьную форму. И здесь, к счастью, опять же, большую помощь оказывают неравнодушные. Моя знакомая принцесса Эрмин Нородом, француженка, вышедшая замуж за принца в Камбодже, основала организацию Shanty Town, которая уже много лет помогает детям из трущоб получить образование и выбраться из нищеты", – поделилась женщина.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Благотворительность как хобби

Пока Юлия Цаугг в Камбодже официально не работает. Однако старается вносить свою лепту добра в развитие страны. Она занимается общественной и благотворительной деятельностью.

"До недавнего времени я была президентом женской ассоциации Women’s Intrenational Group, которая состоит из более чем 100 женщин со всех уголков мира, проживающих в Камбодже. Мы помогаем прибывшим в страну женщинам почувствовать себя, как дома, освоиться в новой стране. Также проводим благотворительные мероприятия, деньги с них мы передаем на проекты, которые помогают местному населению", – говорит Юлия Цаугг.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Даже на расстоянии женщина продолжает работу в Казахстанском Фонде защиты природы Tasbaqa, который она основала в 2020 году и официально зарегистрировала через три года. Целью организации является создание условий для устойчивого сохранения природы и диких животных.

"В фонде нас четверо женщин, которые выполняют основную деятельность. Также нам помогают волонтеры. В основном наша деятельность направлена на сохранение и восстановление популяций среднеазиатской черепахи, которая играет очень важную роль в экосистемах южных регионов Казахстана. Но ее популяция сократилась и не восстанавливается во многих частях ареала". Руководитель Фонда защиты природы Tasbaqa

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

По ее словам, большинство кхемеров наслышаны о Казахстане. Заслуга в этом казахстанца Дамира Карасаева, который развил и укрепил один из банков Камбоджи. Финучреждение входит в число лидеров.

"Когда я рассказываю им о традиционных дастарханах, о больших свадебных гуляниях и обычаях собираться семьями, это находит отклик в их душе, потому что в этом наши страны схожи. Особый интерес у камбоджийцев вызывают наши зимние виды спорта, ведь большинство из них никогда не видели снега. Я пытаюсь наладить маленькие мостики между детьми наших стран. Детям из Казахстана, которые отдавали в наш фонд своих черепах, чтобы мы выпустили их обратно на волю, мы с камбоджийскими детьми передавали видеоприветы из интересных мест в Пномпене. И казахстанские дети тоже в ответ сняли видео. Тогда настолько сильным было удивление местных ребят, увидевших снег. И с трудом пришлось объяснить им, почему все вокруг белое", – подчеркнула казахстанка.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Родина – и золотая колыбель, и уютный дом

В настоящее время Юлия Цаугг находится в гостях на Родине. Здесь она пробудет до середины июня.

"Я всегда тоскую по родным краям. Я много путешествовала, но обязательно возвращалась домой. Больше всего мне не хватает родных мест, скучаю по красивым пейзажам нашей страны. Природа вызывает восторг и чувство гордости. Здесь есть все – горы, каньоны, леса и озера, даже пустыни. Сюда я прилетаю как минимум раз в год, чтобы заняться делами фонда, повидаться с родными и отдохнуть", – сказала жительница Камбоджи.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Но и Камбоджа не перестает удивлять казахстанку. Там любимый человек и питомцы. Еще добрые и гостеприимные люди, которые радуются мелочам и учат других ценить свое счастье.