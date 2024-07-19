Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Австрии

Одна из самых развитых стран мира – Австрия – настоящее сердце Европы. Испокон веков ее столица славится своими балами, оперой, музеями и культурным наследием. Чтобы узнать, каково жить в этой стране, а именно – в Вене, Zakon.kz связался с нашей соотечественницей.

29-летняя Ангелина Мухортова живет в Вене уже восемь лет. Она родом из Алматы, но с 17 лет живет за рубежом. Переезд девушки был не намеренный, а связан с учебой. Ангелина по профессии международник, бакалавриат международных отношений она окончила в Санкт-Петербурге, а магистратуру на политолога – в Зальцбурге.

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Переезд

Однажды девушке выпала возможность съездить на семестр по обмену в Швейцарию, где она поняла, что хочет получить второе образование в Европе. После окончания магистратуры в Австрии девушка решила остаться здесь пожить и попробовать свои силы.

"Страна привлекла меня тем, что она очень уютная и маленькая. Живу я в городе Вена, потому что это самый большой город Австрии. Здесь проходит много интересных мероприятий. Отсюда можно улететь в любую страну. Красивый город и много перспектив. За период бакалавриата и магистратуры я много путешествовала, в том числе жила в других городах. И Вена больше всего сейчас подходит для моей жизни и работы". Ангелина Мухортова

Казахстанка переехала в Австрию одна, но со временем обзавелась связями и друзьями.

"Моя подруга училась по обмену в Австрии и много рассказывала об этой стране. Тогда здесь было относительно недорогое обучение, наверное, это было решающим при выборе страны. После учебы решила здесь остаться пожить и нашла работу". Ангелина Мухортова

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Первые годы

В Австрии основным языком считается немецкий. Ангелина рассказала, что после переезда столкнулась с языковым барьером, поскольку местные жители говорят на диалекте.

"По приезде у меня был языковой барьер, поскольку я знала немецкий недостаточно, чтобы на нем говорить. Это осложнилось местным диалектом. Поэтому сложно было понимать и чтобы меня понимали. Но австрийцы хорошо знают английский язык и запросто переходят на него, поэтому это облегчило коммуникации с людьми", – говорит казахстанка.

Ангелина призналась, что скучает по улицам Алматы, городу и свои родным. В Казахстан девушка старается приезжать раз в год, чтобы навестить бабушку и дедушку. С мамой и братом они в основном встречаются в других странах.

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Поддерживать духовную связь с Родиной казахстанке помогают местные сообщества.

"У меня здесь есть друзья из стран СНГ. Обычно мы собираемся на национальные праздники. Также много коллег из стран Центральной Азии. Весной мы праздновали Наурыз, потому что это наш общий праздник". Ангелина Мухортова

Повседневные будни

Говоря о личной жизни, Ангелина рассказала, что в настоящее время живет в Вене с мужем Мартти. Он родом из Нидерландов. Пара познакомилась в студенческие годы в Санкт-Петербурге и уже восемь лет вместе.

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Наша собеседница рассказала, что большинство людей в Австрии арендуют жилье, потому что это выгоднее, чем покупать. За покупку своего жилья в стране снимается большой процент, а если планируются переезды, то это не совсем удобно, считает девушка.

"Мы проживаем в центре Вены, у нас арендное жилье. Недвижимость стоит достаточно дорого. Это большие суммы, и поэтому большинство людей тут снимает", – отмечает она.

Средняя зарплата в Австрии составляет 2500-3000 евро ≈ 1,3 млн-1,5 млн тенге. Этих денег хватает на аренду и проживание. Экономика в стране стабильная, однако за последние два года цены на продукты поднялись на 10%.



Продукты – от 600 евро ≈ 311 тыс. тенге.

Транспорт – карточка на год – от 365 евро ≈ 189 тыс. тенге.

Аренда жилья – 1000-2000 евро ≈ 519 тыс.-1 млн тенге.

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Медицина

По словам нашей соотечественницы, медицина в Австрии платная, но также есть государственная страховка, которая предоставляется от работодателя. Если человек не работает, он обязательно должен получить медицинскую страховку платно.

"В отличие от нашей медицины здесь период ожидания приема намного дольше. Нужно быть готовым, что запись может прийти через три месяца. Лечение нужно планировать. Но в случае необходимости неотложной помощи вам, конечно, ее окажут. Она работает 24/7", – говорит Ангелина Мухортова.

Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Казахстанка перечислила главные плюсы Австрии, по ее мнению:



Социальная поддержка людей.

Мягкий климат.

Экология и чистая вода.

Безопасность.

Ангелина также назвала и минусы:

Невозможно получить услуги здесь и сейчас.

Ожидание записи на стрижку или к стоматологу может занимать недели или даже месяцы.

По воскресеньям все закрыто и ничего не работает.

Дорогое обучение.

"Страна довольно оцифрована, но поменьше, чем в Казахстане. Здесь есть похожий портал правительства, как Егов, где можно подать заявки. Но это менее популярно, немногие об этом знают и не пользуются. В Казахстане, конечно, все более оцифровано, у нас все данные хранятся в телефоне и все можно оплатить онлайн", – говорит Мухортова.

Девушка поделилась интересным фактом – в Вене развита культура балов, их часто приурочивают к разным праздникам. Жители тщательно готовятся к таким мероприятиям: записываются на курсы танцев, берут в аренду платье или смокинг и продумывают образ.



Фото: из личного архива Ангелины Мухортовой

Девушка отмечает, что пока им с мужем нравится жить в Австрии, а что будет дальше – покажет время. В будущем Ангелина хочет переехать в собственный дом за пределами города. А ее мечта – оказывать позитивное влияние на общество, и она старается по возможности делать это там, где она сейчас находится.