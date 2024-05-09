Подвиг солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла вспоминают в Казахстане

Более 1 миллиона казахстанцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Истории ветеранов учат нас ценить мир и свободу. Корреспонденты Zakon.kz встретились с ветеранами той войны. Их подвиги, отвага и самоотверженность через 79 лет все так же остаются важными для нашего поколения.

Атырауская область

В годы Великой Отечественной войны из Гурьевской области, ныне Атырауской, воевать с фашистскими захватчиками ушли 42 508 человек. Атырауская область дала Родине 9 Героев Советского Союза – это Георгий Канцев, Александр Афанасьев, Муса Баймуханов, Иван Березин, Каиргали Смагулов, Филипп Мазуров, Иван Махорин, Мукат Мусаев, Боран Нысанбаев. Сегодня в регионе не осталось ни одного ветерана той страшной войны, последний фронтовик встретил весну Победы в 2021 году.

На сегодня в Атырауской области проживает 21 труженик тыла и единственная узница концлагеря – 93-летняя Екатерина Абсатырова.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Екатерина Абсатырова родилась в Республике Мордовия Российской Федерации, а во Вторую мировую войну ребенком попала в финский концлагерь Юрокко возле Хельсинки.

"Мама вспоминала, что жизнь в лагере была чрезвычайно тяжелой – постоянный голод и издевательства охранников. Однажды маленькая узница в ярости плюнула в мучителей и они ее избили ногами. Через год узников перегнали в другой концлагерь на полуостров Ханко и загнали в один барак. Спали на нарах и под нарами. Потом их отправили в лагерь Пернео. Фашисты заставляли узников работать в домашних хозяйствах. От зари до зари там трудилась вся семья девочки – отец, мать, брат, три сестры, и ее тоже взяли, чтобы пасти коров. Когда сняли блокаду с Ленинграда и пришли советские войска, они слышали, как советские солдаты называли их предателями, дескать, на фронте бились против врага, а "эти отсиживались". Такие слова больно ранили", – рассказывает корреспонденту Zakon.kz ее дочь Лидия Вагафовна Магомедова.

Шли годы. В городе Беломорск Катя устроилась работать в столовую, и там встретила свою вторую половинку – Вагаф Сарталиевич, служивший в военизированной охране, пришел с военными на обед. Их взгляды встретились, это была любовь с первого взгляда. Вагаф Сарталиевич был участником Великой Отечественной войны, а сам родом из Курмангазинского района Атырауской области. Екатерина Ксенофонтова и Вагаф Абсатыров поженились в 1950 году. До 1968 года они жили в Сибири, у них родились двое детей. Вагаф Сарталиевич воспитывался в детдоме, что в Курмангазинском районе. До выхода на пенсию Екатерина Серафимовна трудилась в локомотивом депо.

"Мама никогда не унывает, в любых ситуациях старается находить выход. Жизнь ее сильно, если можно так выразиться, потрепала, но она не озлобилась. Никогда ни с кем не конфликтует, жизнерадостная. Когда папа был жив, все вместе собирались за большим праздничным столом, всегда отмечали День Победы. Папа не любил говорить о войне, слишком страшное время было пережито. Мама говорила папе: это ты меня освободил. Теперь мы без него. Маме тяжело даются воспоминания. Когда звучит известная песня "День Победы", у меня появляется ком в горле, это же счастье, что на нашей земле мир, низкий поклон всем фронтовикам. Наша молодежь должна беречь память о тех, кто принес победу, подарил нам жизнь", – растроганно сказала Лидия Вагафовна.

Отметим, что ко Дню Победы в Атырау социальную помощь оказали 2060 жителям в размере 218 млн 500 тыс. тенге. Здесь, как и во всем Казахстане, бережно относятся к памяти ветеранов.

Восточно-Казахстанская область

А в областном центре ВКО – Усть-Каменогорске – живет 89-летняя узница Освенцима. В концлагерь Ольга Трофимовна Дикая попала пятилетней девочкой вместе с мамой, братьями и сестрами из Беларуси. Было это в 1943 году. Мама не выжила, а детей вместе с остальными заключенными концлагеря освободили в 1945 году солдаты Красной Армии.

До сих пор женщина помнит барак, в котором они жили, свой личный номер и то, как фашистские врачи брали кровь для раненых солдат у детей.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"На протяжении двух лет у нас брали кровь. В день до полулитра, но бывало и больше, если привозили много раненых солдат. Не все малыши выдерживали, многие умирали. Их тельца сжигали в печах или сгребали в общую могилу, которая находилась на территории Освенцима", – рассказывает Ольга Трофимовна.

Периодически детей собирали в одном бараке и подкармливали, давали набраться сил, а после из них снова буквально выкачивали кровь.

После освобождения из концлагеря Ольгу Трофимовну вместе с сестрами и братьями отправили в детский дом в Ярославскую область. Она окончила техникум в Ленинграде, вышла замуж. Вместе с мужем они прожили 32 года, воспитали двух дочерей, двух внучек. В Усть-Каменогорске оказались, когда супруга перевели работать на местный завод.

"9 Мая – День Победы – навсегда останется для нашей семьи праздником со слезами на глазах. Я до сих пор удивляюсь, как смогла выжить в том аду? Но забыть его невозможно", – говорит бывшая узница Освенцима.

На сегодняшний день в ВКО проживает 14 участников Великой Отечественной войны, 362 ветерана, к которым относятся награжденные труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и вдовы. Всем им предусмотрены денежные выплаты ко Дню Победы. Как сообщили в акимате ВКО, на эти цели выделено 307 миллионов тенге. 362 ветерана (награжденные труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, вдовы) получили по 100 тысяч тенге. По 50 тыс. тенге получили 5010 не награжденных тружеников тыла. Выплаты всем категориям были произведены до 9 мая 2024 года.

Кроме того, к празднику запланированы специальные акции и мероприятия: обязательная церемония возложения цветов к "Вечному огню" на мемориале Победы, акция памяти "Зажги свечу", уже запущена акция "Ер есімі – ел есінде", благодаря которой жители города могут рассказать о героях своей семьи, пройдя в телеграмм бот по этой ссылке.

Кызылординская область

В этом году в Кызылординской области День Победы будут отмечать всего 4 ветерана Великой Отечественной войны. Один из них – 102-летний Яхия Тасыров из Сырдарьинского района. Как обычно, в этот день он наденет свою военную форму с орденами и медалями и будет принимать поздравления от родных и близких.

Яхия Тасыров – уважаемый гость на всех мероприятиях, проходящих в районе. Без него не начинают посевную или жатву, пока он не благословит крестьян, его приглашают на разные торжества, многочисленные семейные праздники. Осенью 2023 года, когда были выборы акимов районов, он первым пришел голосовать на свой участок.

Фото из архива семьи Тасыровых

Несмотря на свой возраст, он хорошо выглядит и самостоятельно выходит на прогулки. У него есть небольшие проблемы со зрением, но он помнит все события своей жизни.

Как рассказывает ветеран, он родился в 1922 году в ауле Актуйе Сырдарьинского района. В те годы был страшный голод, и от этого умер его отец, поэтому его мать с двумя детьми переехала в Ташкент к родственникам мужа. Отсюда его призвали на фронт. С 1941 по 1945 год он участвовал в обороне Сталинграда, на Курской дуге, в боях под Польшей.

"Дед мой отправился на фронт в 1941 году, вначале он прошел курсы в Омске. В октябре 1942 года молодого бойца отправили защищать Сталинград. Солдаты рыли окопы, выкапывали противотанковые рвы. Он стал участником Сталинградской битвы, а после воевал на Курской дуге. Под Курском он получил ранение в руку. Под Берлином его ранило осколком снаряда в обе ноги, до сих пор один из осколков находится в ноге", – рассказал корреспонденту Zakon.kz внук ветерана Ержан Тасыров.

После окончания Великой Отечественной войны Яхия Тасыров вернулся в Теренозекский район, в родные края. Молодой боец заслужил ордена Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды и медали "За отвагу", "За Победу над Германией".

Здесь создал семью, воспитал четверых детей. До выхода на пенсию работал на молочном заводе, в хлебоприемном пункте в родном Теренозеке. У аксакала 12 внуков и 5 правнуков.

Павлодарская область

В Павлодарской области сейчас проживают всего семь участников Великой Отечественной. В региональном управлении координации занятости и соцпрограмм говорят, что уделяют особое внимание героям, и это происходит не только в праздничные дни. А в преддверии 9 мая предусмотрели выплаты в размере 2 млн тенге каждому.

В силу возраста посетить торжественные мероприятия, концерты и встречи, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, ветераны не могут. Но праздник обязательно придет в их дома. В виде поздравлений, букетов, военных оркестров, которые исполнят любимые композиции во дворах.

Будет ждать гостей и прославленный снайпер, не единожды награжденная за боевые заслуги Мария Даниловна Курбатова. Это ее сотая весна, и она самая старшая среди ветеранов Павлодарской области.

В интервью журналистам она не раз рассказывала, что самым ярким в ее жизни стал май, когда закончилась война. Она внесла свой вклад в приближение победы. Будучи совсем юной, сначала ухаживала за ранеными и помогала им не только сестринскими манипуляциями, но и душевной музыкой и песнями. Затем Мария вызвалась воевать на фронт. Для этого прошла снайперскую школу в Московской области, ту самую, в которой училась Алия Молдагулова. А после ее окончания в 1943 году отправилась на фронт.

Старший сержант Курбатова освобождала Украину, Польшу, Чехословакию. Среди наград – орден Отечественной войны, орден Жукова, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

После войны Мария Курбатова вернулась в родной Павлодар, создала семью, приобрела мирную профессию и работала до выхода на пенсию в сфере торговли.

"Единовременные выплаты в размере от 10 до 40 МРП получат более 3,8 тысячи человек. Это граждане, приравненные по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженики тыла", – рассказала руководитель Управления координации занятости и социальных программ Альмира Дюсупова.

На эти цели в бюджете предусмотрели 350 млн тенге. Обращаться с заявлениями в государственные органы для оформления не придется. Средства перечислят автоматически на лицевые счета получателей согласно спискам, представленным НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".